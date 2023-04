Čeští střelci v zámořské NHL mají za sebou další povedený večer. Hokejisté Bostonu zdolali díky vítěznému gólu kanonýra Davida Pastrňáka v prodloužení Columbus 2:1 a s předstihem si zajistili Prezidenstký pohár za vítězství v základní části. Svou střeleckou formu v dresu St. Louis potvrdil rovněž Jakub Vrána, gólově se v nočních utkáních prosadili také Dominik Kubalík s Tomášem Hertlem. A další skvělý výkon mezi třemi tyčemi předvedla jednička New Jersey Vítek Vaněček, jenž si připsal již třicátou výhru v této sezoně.

David Pastrňák z Bostonu překonává brankáře Columbusu Michaela Hutchinsona. | Foto: ČTK

Boston prohrával od deváté minuty brankou Jacka Roslovice, nicméně skóre postupně otočil po českých akcích. Pavel Zacha v polovině utkání předložil z pravé strany puk na hranici brankoviště Tyleru Bertuzzimu, který vyrovnal na 1:1. Následné prodloužení pak rozhodl druhý nejlepší střelec letošního ročníku David Pastrňák, který dostal přihrávku do jízdy, vybruslil zprava před branku a bekhendem zasunul kotouč do prázdné.

Speciální moment, řekl k překonání mety Pastrňák. Boston se přiblížil k rekordu

Druhou asistenci si u vítězné trefy připsal Tomáš Nosek. Před vyrovnávacím gólem Bostonu se poprvé v NHL porval jeho hráč Jakub Lauko. Český útočník si s Billym Sweezeym vyměnili ve vyrovnané rvačce pár úderů, než je rozhodčí ododdělili.

„Byla to skvělá příležitost, ideální moment k tomu povzbudit kluky a trochu zvednout publikum. Chvíli na to jsme dali gól, takže si myslím, že se to nakonec vyplatilo. Jsem šťastný, že jsme dnes vyhráli,“ prozradil po utkání Lauko.

Boston tak porazil poslední tým tabulky Východní konference 2:1 po prodloužení, čímž si zároveň definitivně zajistil zisk Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části.

„Řekl jsem hráčům, ať jsou hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Myslím si, že to ilustruje, jak dobrý tým jsme byli. Tohle je ovšem výsledek práce úplně každého člena naší organizace,“ řekl hlavní trenér Bruins Jim Montgomery.

Pálili Hertl, Kubalík i rozjetý Vrána

Útočník Jakub Vrána se v nočním utkání na ledě Chicaga opět střelecky prosadil, když překonáním krajana Petra Mrázka pomohl St. Louis k výhře 5:3. Sedmadvacetiletý kanonýr otevřel skóre ve 25. minutě, když na hranici brankoviště usměrnil za Mrázkova záda přihrávku Brandona Saada.

Pražský rodák vstřelil již devátý gól ve třináctém startu za St. Louis a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Předčili jej pouze Jordan Kyrou, autor branky na 4:2, a Saad (1+1). Mrázek kryl 21 z 25 střel, poslední branku sledoval ze střídačky při risku Chicaga bez gólmana. Blackhawks prohráli posedmé v řadě.

Další český útočník Tomáš Hertl se podílel brankou na výhře San Jose 4:3 v prodloužení nad hokejisty Vegas. Českému kanonýrovi navíc připravil gól krajan Martin Kaut. San Jose ztratilo vypracovaný dvoubrankový náskok, ale ve 32. minutě opět vedlo po české spolupráci. Kaut v přečíslení tři na dva přihrál puk před branku Hertlovi, který usměrnil puk do sítě a upravil skóre na 3:2. Golden Knights sice vyrovnali v 51. minutě, ale Logan Couture zařídil domácím v prodloužení vítězství ze sólového úniku.

Brankář Vítek Vaněček kryl v nočním duelu proti New Yorku Rangers hned 24 střel a dovedl New Jersey k důležitému vítězství 2:1. Dominik Kubalík přispěl gólem k výhře Detroitu 3:2 nad Carolinou. Anaheimu nestačilo 35 zákroků Lukáš Dostála a prohrál v Seattlu 1:4.

Gól z prvního střídání. Rouskovi při debutu v NHL tleskali i Kulich s Jiříčkem

Kubalík se prosadil už po 59 sekundách hry. Plzeňský rodák vedl po levé straně rychlý protiútok a z kruhu k bližší tyči vstřelil svůj dvacátý gól sezony. Carolina otočila na začátku druhé třetiny skóre trefou Brenta Burnse a Jaccoba Slavina. V přesilové hře ale vyrovnal Dylan Larkin a zápas rozhodl Jake Walman pouhé 3 sekundy před závěrečnou sirénou.

Třetí hvězdou utkání se stal i Vítek Vaněček, který si připsal již třicátou výhru sezony. Této mety dosáhl v dresu New Jersey naposledy Martin Brodeur (2011/12). Základ úspěchu položili Devils v úvodní třetině, v níž se prosadili Erik Haula a Timo Meier. Vaněčka překonal jen Chris Kreider, který skóroval ve 34. minutě v přesilové hře z hranice brankoviště.