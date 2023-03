I sám hráč se netajil tím, že by rád zůstal v Bostonu, byť v průběhu sezony vyjednávací proces jinak příliš nekomentoval. Teď už je hotovo, což potvrdil samotný klub.

Podrobnosti? Celkem si Pastrňák přijde na 90 milionů dolarů (tedy bezmála dvě miliardy korun) za osm sezon, což dělá plat 11 250 000 dolarů za sezonu. V organizaci Bruins se tedy stane nejlépe placeným hráčem.

V reálu to bude vypadat trochu jinak. V prvních letech nové smlouvy vydělá český kanonýr 13 milionů dolarů a postupně pak půjde s platem lehce dolů, až nakonec v posledním ročníku kontraktu to bude „jen“ 9 milionů. Podpisový bonus by měl podle uznávaného zámořského novináře Pierra LeBruna činit 26,5 milionu dolarů.

S platem jde pořád nahoru

Pokud jde o celou NHL, v příštím ročníku v ní najdeme jen pět hokejistů s vyšším příjem - konkrétně Nathana MacKinnona, Connora McDavida, Artěmije Panarina, Austona Matthewse and Erika Karlssona.

Pastrňák prožívá další velmi vydařenou sezonu. V sedmapadesáti utkáních posbíral osmdesát bodů (42+38) a v tabulce produktivity se drží na pátém místě, zatímco mezi střelci je dokonce druhý. I díky němu je Boston v základní části soutěže jasně nejlepší a platí za hlavního favorita na zisk Stanley Cupu.

Podle dosavadní smlouvy, kterou český ostrostřelec podepsal v roce 2017 a vyprší letos, si Pastrňák vydělával 6,7 milionu dolarů ročně. Ještě předtím měl tříletý nováčkovský kontrakt na necelý milion dolarů na sezonu.