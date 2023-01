Umělec Pastrňák pálí ostošest. A nová smlouva? Připrav si miliardy, milý Bostone

Jak je to jednoduché, když se to umí: nabruslit si na správné místo, počkat si na přihrávku, napřáhnout a poslat puk do brány. David Pastrňák by o tom mohl psát rozvláčné eseje. Místo toho ale dává přednost praktickým ukázkám kanonýrského umění. Naposledy to odnesl Anaheim, když český snajpr zaznamenal svůj třináctý hattrick v základní části NHL.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte