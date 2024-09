Ještě před odletem do Bostonu si David Pastrňák střihl Zápas hvězd v pražské O2 areně. Proti týmu Jakuba Voráčka nechtěl prohrát. Hrál naplno, sám dal dva góly a od hattricku ho dělil jen kousek, když chvíli před koncem neproměnil trestné střílení. Smutek z prohry ale zahnala slušná, více než dvoumilionová suma, kterou se povedlo vybrat pro Nadaci Jakuba Voráčka. „Užil jsem si to já a doufám, že i fanoušci,“ věřil nejlepší český hokejista posledních let.

Jak jste si prožil celý zápas a mimořádný den?

Krásně jsem si to užil, hlavně zápas. Bylo to super, cítil jsem se dobře, překvapivě. Radost mi udělalo, že tělo bylo lepší, než jsem očekával. Takže to bylo pozitivní. Byl to krásný den, super akce. Organizace byla neskutečná, takže všem moc děkujeme včetně fanoušků, kteří nás přišli podpořit a užít si tuhle pěknou akci a také pomoct dobré věci.

Jak si vážíte, že jste dokázali s Jakubem Voráčkem zaplnit na konci srpna O2 arenu?

Jsme moc rádi. Myslím si, že to bylo perfektní načasování s mistrovstvím. Mohli jsme udělat takovou akci a zavzpomínat. Velký dík patří fanouškům, co přišli. Moc děkujeme, Zaprvé podpořili dobrou věc. A zadruhé doufáme, že si užili zápas. Spousta kluků už bude odlétat do Ameriky, takže je to možná naposledy, co nás viděli hrát. Moc jsem si to užil a doufám, že i fanoušci.

Pro Voráčkovu nadaci se vybralo přes dva miliony korun. Co na to říkáte?

To je nádhera, proto tyhle akce organizujeme. Velký dík patří jak klukům, co dorazili hrát, tak fanouškům, kteří si koupili lístky a přispěli na dobrou věc. Jsme moc pyšní a dodává nám to motivaci pokračovat dál.

Zdravotně jste v pohodě?

Byl jsem překvapený, že jsem se dnes cítil fakt dobře, a doufám, že to tak vydrží. Mile mě to překvapilo.

Připravoval jste se na zápas?

Připravoval jsem se jenom na draft týmu, to bylo jediné. A pak už jsem čekal jen na zápas. Velké přípravy nebyly.

Co říkáte na výkony jednotlivých hráčů v rámci utkání?

Měli jsme obrovskou smůlu, že jsme měli šest aktivních hráčů, ale tři z nich nenastoupili kvůli zranění. Takže jsme měli trošku oslabený tým. Nechceme se vymlouvat, ale byla to smůla pro nás. A jednotlivě? Tlusťoch (Jiří Tlustý) vždycky na těchto akcích hraje neskutečně. Přijde mi, že by ten hokej ještě mohl hrát. A Ondřej Beránek u nás dal hattrick, takže dobrý výběr hráče a super zápas. Doufám, že si to fanoušci užili.

Na konci jste hodně chtěli vyrovnat, že?

Hrál jsem naplno. Myslím, že to bylo vidět. Samozřejmě, nechtěli jsme prohrát. Zápas nám utekl ve druhé třetině, kdy nám dali čtyři góly v řadě. Možná jsme měli prohodit lajny. Nehráli jsme to dobře a měli jsme smůlu se zraněnými hráči. V naší sestavě to byla trochu rána do zad, ale soupeř zaslouženě vyhrál. Na konci jsme to chtěli hodně vyrovnat.

Vzpomněl jste si na květen, když jste sledoval atmosféru?

Když jsem tam seděl a koukal okolo, tak ano. Atmosféra byla skvělá, Libor Bouček to moderoval výborně, DJ hrál super muziku. Bylo to neskutečné, takže jsem si to fakt užil. Bohužel jsme nevyhráli.

Lauko bude v kabině Bruins chybět

Co říkáte na výkony starších hráčů, jako je například David Výborný?

Je neskutečné sledovat hráče jako Vejba nebo i Marek Židlický. Když mi Marek nahrál na ten gól, to bylo neskutečné. Doufejme, že ještě takových pár obránců jako Marek budeme mít. Vejba je neskutečný, udržuje se v kondici a jeho kariéra byla neskutečná.

Přihrávka od Marka Židlického vypadala skoro jako od bostonského McAvoye. Jak se těšíte na novou sezónu v Bostonu?

Marek Židlický je větší playmaker než Charlie McAvoy, ale Charlie je neskutečný obránce. Umí rozehrát puk, neskutečně bruslí a je šikovný hráč, který se bude jen zlepšovat. Věřím, že jednou bude bojovat o to, aby byl nejlepším bekem v NHL. Těším se do Bostonu, začne nová sezóna a nová šance bojovat o pohár.

Nechyběl vám trochu Pavel Zacha, na kterého jste zvyklý?

Pavel žije většinu času v Americe, takže samozřejmě nečekáme, že by sem přiletěl. Těším se na něj do Bostonu a doufám, že měl dobré léto.

Jakub Lauko odešel do Minnesoty, stihli jste se rozloučit?

Laukič nám bude chybět. V české kolonii jsme tam teď jen s Pavlem, což bude trochu smutnější. Ale doufám, že dostane v Minnesotě dobrou příležitost a bude se mu dařit.

Jak vzpomínáte na Johnnyho Gaudreaua, který tragicky zemřel?

Je to hrozně smutné, upřímnou soustrast celé jeho rodině. Jsme moc rádi, že pieta proběhla. Johnny byl neskutečná osoba. Měl jsem to štěstí poznat jeho i jeho rodinu na Utkání hvězd. Byli to neskuteční lidé a je mi to strašně líto. Bylo to smutné, ukáply i slzy. Poslední dva dny byly pro hokej ohromně smutné. Přišli jsme o neskutečného hráče a skvělého kamaráda s dobrým srdcem. Je to velká ztráta.