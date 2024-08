Pražská O2 arena si o víkendu znovu připomněla úspěšné květnové mistrovství světa. Už tři hodiny před začátkem exhibičního zápasu se před arénou tvořila několikasetmetrová fronta zájemců o autogramiádu. Kdo je na místo přilákal? Kapitáni Jakub Voráček a David Pastrňák, ale také letošní světoví šampioni Jan Rutta, Martin Nečas, Roman Červenka nebo Daniel Voženílek a také bývalé hvězdy Tomáš Plekanec, Marek Židlický, Petr Čajánek a Ondřej Pavelec.

Přehlídka hokejových osobností přilákala i za tropických teplot k ledu přes 12 tisíc diváků, kteří nemohli návštěvy litovat. Nákupem vstupenky podpořili Nadaci Jakuba Voráčka, která pomáhá lidem trpícím roztroušenou sklerózou, a ještě před startem utkání spolu s hráči uctili minutou ticha památku tragicky zesnulého amerického hokejisty Johnnyho Gaudreaua a jeho bratra Matthewa.

Pak už přišel na řadu samotný hokej a fanoušci si museli chvíli připadat jako na zápase NHL. Dresy Voráčkova týmu totiž silně připomínaly uniformy Philadelphie a Pastrňákův výběr zase oblékl dresy „Bostonu“. Zdání zámořské soutěže umocňovala jména některých hráčů, realitu odhalilo až tempo hry, které odpovídalo exhibičnímu duelu.

A v podobně odlehčeném duchu se nesl i celý program. Tomáš Kundrátkovi a Michalovi Kempnému, kteří se spolu poprali v extraligovém semifinále mezi Spartou a Třincem, daroval přímo na střídačce zápasnické rukavice Karlos Vémola. Ondřeji Pavelcovi přála celá aréna k 37. narozeninám a ve vážnějším duchu se vzpomínalo i na tragédii hokejistů Jaroslavle, při níž zemřeli Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek.

Zaplněná o2 arena vítá na ledě Davida Pastrňáka. | Video: Filip Ardon

„Myslel jsem si, že je možné vyprodat O2 arenu po úspěchu na mistrovství světa. Jsem rád, že lidé přišli podpořit dobrou věc,“ pochvaloval si během první přestávky kapitán Voráček. O případném pokračování akce zatím nechtěl moc mluvit. „Když to bude každý rok, tak to může zevšednět a nebude to mít takovou šťávu. Třeba zkusíme jiné město, třeba Pastův rodný Havířov,“ odpovídal kladenský odchovanec.

Právě pro něj se jednalo o mimořádný zápas. Voráček se v NHL naposledy představil už 4. listopadu 2022 a od té doby žádné utkání nepřidal – ze hry ho vyřadily problémy po opakovaných otřesech mozku, které mu pravděpodobně předčasně ukončily kariéru.

O to větší radost mohl mít pětatřicetiletý forvard ze sobotního zápasu. Jeho tým vedl po první třetině o gól a ve druhé části svůj náskok navýšil o další dvě trefy. Zářil Jiří Tlustý a z Pastrňákova mužstva Ondřej Beránek. Oba dali hattrick. Dvěma góly je doplnil i sám bostonský střelec, jenže na výhru mu to nestačilo. Sám v závěru neproměnil trestné střílení, a Voráčkův tým tak po 60 minutách zvítězil 8:5.