Češi v akci. Pastrňák gólem nastartoval Bruins, Nečas se blýskl dvěma nahrávkami

Začátek cesty za Stanley Cupem jak se sluší a patří. Hokejisté Bostonu vstoupili do bojů o zlatý prsten vítězně, když na domácím ledě porazili Floridu 3:1. Nejproduktivnější český hráč základní části David Pastrňák přispěl k prvnímu bodu v sérii úvodní brankou, do statistik se zapsali přihrávkami i další krajané David Krejčí s Pavlem Zachou. Vydřenou výhru na úvod play off slaví rovněž Carolina, která i díky dvěma asistencím Martina Nečase přetlačila New York Islanders 2:1.

David Pastrňák | Foto: Profimedia