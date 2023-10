Český útočník David Pastrňák zahájil novou sezonu za mořem dvěma góly a z pozice druhé hvězdy zápasu zařídil hokejistům Bostonu výhru 3:1 nad Chicagem. Za hosty se zase poprvé prosadil kanadský supertalent Connor Bedard. Brock Boeser pro změnu režíroval čtyřmi brankami kanonádu Vancouveru, který doma deklasoval Edmonton 8:1. Hrdinovi zápasu asistoval u dvou branek také Filip Hronek. Carolina i díky asistenci Martina Nečase porazila Ottawu 5:3.

Český útočník ve službách Bostonu David Pastrňák. | Foto: Profimedia / Maddie Meyer

Loňský vítěz základní části Boston však musel hned v úvodním utkání své 100. sezony v NHL otáčet nepříznivý vývoj skóre. Ve 12. minutě vyrovnal tečí Trent Frederic a poté už přišly chvíle českého snajpra Davida Pastrňáka. Havířovský kanonýr se prosadil v čase 33:09 střelou z pravého kruhu ke vzdálenější tyči. Při závěrečném risku Chicaga bez gólmana pak ještě zpečetil výhru Bruins ránou do odkryté klece.

Začíná NHL. V zámoří se těší i na českého mladíka

„Je tu však stále spousta věcí, na kterých je třeba pracovat. Nemyslím si, že jsme hráli dostatečně rychle a konzistentně, ale pořád to byl první zápas tohoto roku. A máme důležité vítězství,“ těšilo trenéra Bruins Jima Montgomeryho.

Velká úleva, přiznal talent Bedard

Dvougólového Pastrňáka předčil při vyhlášení hvězd zápasu gólman Linus Ullmark, který kryl 20 střel. Překonal jej pouze Connor Bedard, jednička posledního draftu. Talentovaný kanadský útočník skóroval v NHL poprvé, když získal za brankou odražený puk a rychlým manévrem jej zasunul u pravé tyčky před Ullmarkovým betonem.

„Byl to opravdu vzrušující moment. Myslím, že je to také velká úleva,“ řekl po utkání kanadský supertalent. „Dnes tady byla celá rodina, krásná aréna, všechno se to krásně sešlo. Takže ano, určitě to je dobrý pocit,“ dodal elitní centr Blackhawks.

Americký forvard Brock Boeser nasázel čistý hattrick v rozmezí 12. až 28. minuty a Vancouver tím odskočil z 1:0 na 4:0. U třetího gólu týmu si připsal asistenci Hronek, po jehož střele vznikl před brankou závar a z dorážky uspěl hrdina zápasu. Svou čtvrtou trefou zvýšil Boeser ve 46. minutě na 6:1, opět z dorážky střely českého beka. Hronek nasbíral v duelu čtyři kladné body do statistiky +/-, nejvíce ze všech na ledě.

Carolina po první třetině prohrávala 0:1, ale na začátku třetí už vedla 3:1. O druhý gól se postaral Nečas, který i pod tlakem bránících hráčů uvolnil přihrávkou v pravém kruhu Teuva Teräväinena. Finský útočník se prosadil střelou bez přípravy. Ottawa, za kterou Dominik Kubalík nebodoval, vyrovnala na 3:3, ale závěr patřil domácím obráncům. Výhru strhli na stranu Hurricanes Brady Skjei a Jaccob Slavin.

David Pastrňák zařídil dvěma góly výhru Bostonu nad Chicagem:

Zdroj: Youtube

Při střelecké chuti byl i hvězdný snajpr Auston Matthews a třemi góly přispěl k výhře Toronta 6:5 po nájezdech nad Montrealem. Kanadský útočník završil hattrick dvěma trefami v závěru, kterými vyrovnal z 3:5 na 5:5. V rozstřelu skóroval pouze Mitchell Marner.