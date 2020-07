Nejlepší střelec koronavirem rozkouskované sezony se stále nepřipojil ke svému týmu. Důvod? Oficiálně neznámý. Trenér Bruce Cassidy nesmí být podle nových komunikačních pravidel NHL konkrétnější. Jisté jenom je, že vyhlášeného kanonýra potřebuje na ledě.

Potíž je v tom, že na sociálních sítích se objevily fotky, jak Pastrňák se spoluhráčem Ondřejem Kašem vesele špacírují bostonskými ulicemi. Jenže tou dobou (o minulém víkendu) ještě měli být v karanténě po návratu z Evropy, Kaše navíc neměl roušku.

Okamžitě se tak vyrojily „zaručené“ zprávy, že Pastrňák a Kaše netrénují z disciplinárních důvodů: klub je prý potrestal. To kouč Cassidy odmítl a útočník Brad Marchand komentoval absenci hvězdného parťáka s humorem: „To o Pastovi je pro mě novinka, myslel jsem, že má jen nějakou dvoudenní kocovinu.“

Do věci se nakonec vložil generální manažer Don Sweeney. Pro české hříšníky projevil pochopení. „Hráči se k nám vraceli z nejrůznějšího prostředí a ne všude byla opatření stejně přísná jako tady. Všichni si na to musíme zvyknout,“ uvedl šéf Bruins.

Negativní test

Zdroj: DeníkS vysvětlením nakonec přispěchal Pastrňákův agent J. P. Barry. Ten tvrdí, že obávaný snajpr sice byl v kontaktu s nakaženou osobou a zůstává tak v nařízené karanténě, podstoupil však test na koronavirus a ten vyšel negativně.

Horší je, že kromě Pastrňáka s Kašem byli ještě tento víkend „nezpůsobilí účastnit se tréninku“ i další bostonští hokejisté včetně Davida Krejčího. Mimo hru bylo celkem devět hráčů, což by mohlo pro jednoho z největších favoritů blížících se bojů o Stanley Cup znamenat problém. Obzvlášť pokud se opory v dohledné době nevrátí na led.

Bruins jdou jako vítězové (nedohrané) Východní konference hned do 1. kola play-off. Zatímco budou čekat na soupeře z předkola, utkají se s Tampou, Washingtonem a Philadelphií o nasazení. První zápas mají na programu 2. srpna a celá „východní“ část vyřazovacích bojů se bude odehrávat v Torontu.

„Všichni budeme na jednom hotelu. Nemůžete nikam jít, jenom hrát hokej. Bude to nápor na psychiku,“ míní Marchand. Bude po jeho boku i Pastrňák?

„Nezpůsobilý hrát.“ O co vlastně jde?

Je to nové zaklínadlo, které se v NHL rozšířilo rychleji než stepní požár. O hokejistech mimo hru už se neříká, že mají dejme tomu „zranění v dolní polovině těla“, ale přišlo se s dokonce ještě nekonkrétnější formulkou. „Unfit to play“ (případně „unfit to participate“), tedy přeloženo „nezpůsobilý hrát, účastnit se“.



Skryje se za to vše: natažený sval, zlomenina, otřes mozku, ale i nákaza covid-19. Právě proto to v NHL zavedli, cílem je chránit soukromí hráčů. Na druhou stranu podobné tajnůstkaření vyvolává pochopitelnou zvědavost.



Trenér Bostonu Bruce Cassidy už byl tak nešťastný z otázek na Pastrňákovu „nezpůsobilost“, že s nadšením uvítal, když šel hráčův agent s pravdou ven. „My chráníme práva hráčů, kteří si to tak vyjednali. Pokud chtějí sami vynést jakékoli informace o tom, proč netrénují, usnadňuje mi to život,“ konstatoval Cassidy.