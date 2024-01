David Rittich zažil zápas blbec. Český gólman tentokrát moc nepodržel hokejisty Los Angeles. V utkání s nejslabším týmem NHL pustil hloupé góly, v nájezdech navíc nechytil ani jeden pokus. Po porážce 3:4 frustrovaný Rittich rozpůlil brankářskou hůl o branku.

David Rittich v brance Los Angeles. | Foto: ČTK/AP Photo/Mark J. Terrill

David Rittich začínal osmou sezonu v NHL jen na farmě Los Angeles, v krizi ale přišly kalifornskému klubu služby zkušeného gólmana vhod, a ten teď tahá Kings z bryndy.

Jednatřicetiletý Čech byl povolán do prvního týmu v prosinci a od té doby vyčapal čtyři výhry z osmi zápasů s parádní úspěšností zákroků těsně nad 93 procent.

„Máme úžasný tým, a to je pak zvlášť pro hráče z farmy jednoduší. Já se jen snažím nejlíp, jak umím. Snažím se splatit důvěru, kterou jsem dostal,“ líčil Rittich před pár dny, když Kings vychytal vítězství nad Rangers a byl Big Save Dave hrdinou večera.

V úterý proti Sharks naskočil od začátku potřetí za sebou, jenže tentokrát si vybral pořádný kopec smůly. Prohře 3:4 po samostatných nájezdech nezabránil, navíc nemá zrovna čisté svědomí.

Brankář Rittich přidá osmou sezonu v zámoří. Účast na MS je lákadlem, přiznává

V závěrečném rozstřelu nechytil ani jeden pokus. Dostal dva téměř totožné góly střelou na lapačku. Rittich věděl, že to nebyl jeho den a ještě na ledě si vybil svoji zlost, když nasupeně zlomil hokejku o brankovou konstrukci. Takový úlet mimochodem nepředvedl poprvé.

V Kalifornii se mu líbí

Ritich sice v novém štaci v Kalifornii začal na farmě, ale nestěžuje si. Oproti předchozím třem sezonám, kdy putoval mezi Calgary, Torontem, Nashvillem a naposledy Winnipegem, je konečně v zápasovém zápřahu.

„Poslední dva roky jsem toho moc neodehrál. V organizaci Kings jsem se dostal do svého rytmu. Dostal jsem se do tempa a cítím se dobře pokaždé, když jdu do branky,“ byl vděčný Rittich, který v LA oprášil spolupráci s brankářským parťákem Camem Talbotem. Společně dotáhli v sezoně 2019/20 Calgary do play-off.

David Rittich nepodržel Los Angeles v utkání se San Jose:

Zdroj: Youtube

„Jsme v kontaktu od chvíle, kdy jsme se dali dohromady v Calgary. Ta vzájemná podpora se nikdy nezměnila. Samozřejmě chceme vyhrát každý zápas. Nezáleží na tom, kdo je v brance. Pokud je v brance Talb, tak ho podporuju. Když jsem v bráně já, podporuje mě on. Je skvělé, že je Cam zase se mnou,“ dodal Rittich.