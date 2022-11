Hvězda ve Finsku, nyní pro změnu i ve Švédsku. Skandinávie už vám musela přistát k srdci, viďte? To bych úplně neřekl, na takové závěry je stále přeci jen brzy. Tím, že jsem ve Finsku strávil už něco přes dva roky, tak jsem postupně začal docházet k závěru, že by nějaká změna prostředí přišla vhod, a když se poté objevila nabídka ze Švédska, nebylo už nad čím přemýšlet. Život je tu podobně klidný, s přítelkyní si tady své vyžití najdeme. Jsem tu moc spokojený, ale se slovy o srdcové záležitosti bych asi ještě chvíli počkal. (úsměv)

Čekal jste, že si takhle rychle zvyknete na tamější hokej?

Po pár přípravných duelech jsem byl skutečně překvapený, jak mi to rychle sedlo. Ale první ligový zápas mě ihned přesvědčil o opaku. Švédská nejvyšší soutěž je opravdu náročná, člověk tu potřebuje chvíli času, aby si na všechno zvykl. Nicméně troufám si říct, že už jsem se tu nějakým způsobem adaptoval a nemusím dál řešit nějaké problémy s aklimatizací.

Momentálně jste suverénně nejproduktivnějším borcem v týmu. Neříkejte, že nejste sám malinko zaskočený.

Je pravdou, že ani vedení Brynäs mě jednoznačně nepodepisovalo s vidinou toho, že budu mít takové množství bodů. Zvlášť když se člověk podívá na moje statistiky z minulých let. Taková čísla jsem většinou míval v součtu za celou sezonu. Ale není to tím, že bych nějak zásadně změnil svůj styl hry. Je to hodně dané mojí úlohou v týmu. Dostávám hodně prostoru, pravidelně naskakuju do přesilovek a z toho pochopitelně pramení i větší bodové příležitosti.

David Sklenička si letos zatím připsal 17 kanadských bodů (4+13), které mu vystřelily místo v elitní desítce produktivity celé soutěže.Zdroj: se souhlasem Davida Skleničky

Spoluhráči z útoku musí zuřit, ne?

Myslím si, že ne. Teda aspoň doufám. (smích) Ale i oni moc dobře vědí, že je to často otázka náhody a štěstí. Už několikrát se mi stalo, že jsem třeba ani nechtěl střílet na branku, nebo že jsem ten puk jenom nahazoval tím směrem, a ono si to vždycky našlo cestu ke kanadskému bodíku. Znáte to, když se daří…Nicméně pro nás je nejdůležitější, že nám to momentálně klape zejména po týmové stránce, ať už ty body sbírá kdokoliv. U nich to taky přijde, určitě.

Nějaké vtípky na jejich adresu máte schované v rukávu?

Ne, to vůbec. Nad tím jsem upřímně ani nepřemýšlel. Vidíte, asi máte pravdu s tím, že jsem sám malinko zaskočený. Ale jak říkám, pro nás je klíčové, jak se prezentujeme jako tým. Nikdo tu příliš neřeší, kdo a jak sbírá body, hlavně když je budeme sbírat do ligové tabulky.

Eliáš řešil Spartu s Varaďou. Vyhlíží exhibici k Naganu a oslavu Stanley Cupu

Jak už jste zmínil, dostáváte hromadu prostoru na ledě, naskakujete do přesilovek i oslabení. Kapitánskou pásku v blízké době nevyhlížíte?

(smích) Proboha, nestrašte. Ne, to nepřichází v úvahu. Já vůbec nejsem ten typ hráče, co by v kabině klukům promlouval do duše a radil jim, jak máme hrát. Od toho tu máme úplně jiné. Navíc současný kapitán je tu už několik let, je velkým lídrem pro celý klub. A má po boku hned několik schopných nástupců, kteří to po něm mohou kdykoliv převzít.

Nedávno jste s Brynäs prodloužil smlouvu do roku 2025. Je to pro vás důkaz toho, že jste si vybral správně?

Já věřím, že ano. Už po šesti ligových zápasech mě kontaktoval klubový manažer s prosbou, jestli bych nechtěl potvrdit opci, kterou jsem měl na příští rok. Říkal jsem si, že je ještě brzy, nechtěl jsem učinit nějaké ukvapené rozhodnutí. Ale poté mi volal i agent, že se z opce vyklubala nová smlouva. Probírali jsme to doma s přítelkyní a došli k závěru, že setrvání tady v Gävle je v současné situaci asi nejlepším rozhodnutím.

Další stěhování už asi nepřicházelo v úvahu.

V rámci Švédska by nám to asi nedávalo smysl, jsme tady velice spokojení. Do Finska bych se nejspíš vracet nechtěl, na návrat domů mám taky ještě spoustu času. Pak zbývá jedině Švýcarsko, ale sám dobře víte, jak to tam mají cizinci složité. I proto jsme se nakonec rozhodli takhle.

Nejlepší momenty Davida Skleničky v aktuální sezoně:

Zdroj: Youtube

Drobná paralela by tu byla, zpívá se v jedné slavné písničce. Jak podobné si jsou finská a švédská nejvyšší soutěž?

Určitě jsou v lecčem velice podobné, atmosféra na stadionech je v obou zemích skvělá, narazíte tu na moderní i tradiční stadiony, hokejový fanoušek si jak ve Finsku, tak i Švédsku, přijde na své. Trošku odlišné je ale například pojetí hry, zatímco Finové mají svůj specifický styl hokeje, který známe i z mezinárodní scény, tady v extralize vás neustále napadají, jste pod tlakem a nemáte téměř na nic čas. Mírným paradoxem je, že naši trenéři jsou finské národnosti, takže se prezentujeme trochu odlišnou hrou než zbytek soutěže.

Předpokládám, že i ta příšerná zima bude téměř stejná.

Máte pravdu. Teď v týdnu se nám stalo, že jsme ráno někam potřebovali vyrazit, ale několik minut jsme strávili odhazováním sněhu z auta a seškrabováním oken. Když chcete do města, musíte si pravidelně dávat rezervu na tyto nucené aktivity. Zkrátka zimní klasika. Jenže tady má ta zima opravdu grády. Oproti Helsinkám jsme nyní ještě více na severu, takže ano, místy je to doopravdy silné kafé. (smích)

Jinak si ale život ve Švédsku musíte užívat. Nepřipomíná vám Gävle rodný Rakovník?

Já jsem toho v Rakovníku moc neprožil, v podstatě jediné, co mě k tomuto městečku váže, je místo narození. Ale s přítelkyní jsme to spíše přirovnávali ke Kladnu, kde jsem toho strávil přeci jenom více. Nicméně Gävle má zase specifickou architekturu, navíc i celková kultura Švédů je zcela odlišná od té naší.

Dočetl jsem se, že město je proslulé tradičním stavěním vánočního kozla ze slámy.

O to jsem se dozvěděl na nedávné klubové párty, kam jeden ze spoluhráčů dorazil v kostýmu právě tohoto kozla. Koukal jsem, že když se to postaví, tak je to obrovské. Navíc teď o víkendu tu při našem domácím zápase proběhne nějaká oslava, možná zahájení celé akce. Je to tady velká tradice, takže až to bude hotové, určitě se půjdeme podívat.

David Sklenička v dresu švédského Brynäs IF.Zdroj: se souhlasem Davida Skleničky

A co přítelkyně, schválila vám nové působiště, nebo se občas zasteskne po Helsinkách?

Bavili jsme se o tom před podpisem nové smlouvy. Samozřejmě každé místo má své mouchy, všude najdete něco, co vám třeba schází oproti minulému bydlišti. Ale když jsme si dali dohromady pro a proti, došli jsme k závěru, že tady v Gävle chceme určitě zůstat na delší čas.

Jak vás přivítali místní fanoušci? Vypadá to, že město je do hokeje skutečně zamilované.

Dlouhou dobu tu nebylo nic jiného než hokej. Až letos postoupili fotbalisté do nejvyšší soutěže, takže se to možná časem rozptýlí. Ale ano, klub má letitou tradici, město tím žije, troufám si říct, že každý si alespoň jednou za rok na ten hokej zajde. V průměru na nás chodí okolo šesti tisíc fanoušků, což je určitě pěkné číslo. A snad si svými výsledky fanoušky udržíme.

Šoumen Stezka: Správná děkovačka? Hlavně nekopírovat. Inspirací je Verstappen

S vaším příjmením si však rady moc nevědí, že?

Abych řekl pravdu, tak si teď vůbec nevybavuju, že by s tím měli nějaký větší problém. Příjmením mi tu stejně nikdo neříká, maximálně když na stadionu představují soupisku. Mnohem horší to bylo v zámoří, když jsem působil na farmě v Lavalu. Tam s tím Amíci a Kanaďané hodně bojovali. (smích)

Nechybí vám v kabině česká stopa, nebo už jste si na život „o samotě“ zvykl?

Jak říkáte, už jsem si zvykl. Není to úplně tak, že by se mi tu stýskalo po českém spoluhráči, byť neříkám, že by nebylo příjemné se tu párkrát za rok s někým z krajanů potkat a poklábosit v češtině. Ale nestěžuju si. Máme tady svůj klid, a to nám zatím bohatě stačí.

Češtinu jste aspoň oprášil na nedávném reprezentačním srazu. Kde jste mimochodem sklízel samou chválu.

Já hrozně nerad hodnotím své vlastní výkony. Ale jako tým jsme se prezentovali určitě slušně, odehráli jsme tři solidní zápasy, jen ten v Českých Budějovicích nebyl z naší strany úplně optimální. Ale porazili jsme domácí Finy, taková výhra se vždycky cení. Takže dobrý začátek, to ano, ale stále je na čem pracovat a stavět.

Reprezentační obránce David Sklenička si své první mistrovství odkroutil v Kodani před čtyřmi lety.Zdroj: ČTK/Šimánek Vít

Proč nerad hodnotíte své výkony, bojíte se pochválit?

Nebojím, spíše se snažím, aby za mě promlouvaly výkony na ledě. Ale pokud bych se měl krátce zhodnotit, tak jsem to viděl na takový průměr. Dozadu jsem si odehrál své, bez nějakých větších průšvihů, možná směrem do útoku to mohlo být z mé strany o něco lepší. Na tom chci do příštího srazu určitě zapracovat.

Nominace by vás neměla minout. Cítíte, že pod trenérem Jalonenem získáváte stále pevnější pozici?

Těžko říct, do hlavy trenérovi úplně nevidím. Ale po turnaji jsme si s panem Jalonenem volali, dával mi feedback a ptal se mě na pocity, co si o odehraných zápasech myslím. A jestli má pozice sílí nebo naopak slábne? To asi určí čas. Pokud si udržím místo v sestavě, tak budu určitě na dobré cestě, ale nikdo z nás až na pár ojedinělých výjimek nemá své místo v kádru jisté.