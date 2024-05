Je tady hokejového šílenství. Celá země sleduje, co se okolo národního týmu ochomýtne. Přestože ve finální nominaci se na mladé hráče příliš nedostalo, přece jen tam jednoho mladého novice najdete. Davida Špačka, syna olympijského vítěze z Nagana a bývalého znamenitého obránce Jaroslava Špačka. Na první pohled poznáte, že jsou si na vlas podobní. Potomek má celý hokejový život před sebou, v českých barvách se však uvedl na výbornou, hned v druhém zápase za nároďák vstřelil premiérový gól.

Jaroslav Špaček se po návratu z MS v roce 2003 vítal se svým tříměsíčním synem Davidem. | Foto: Profimedia

Málokdo by to ještě donedávna čekal. Ale překvapení se dějí, i když v případě Davida Špačka se o zas tak velký poprask nejedná. Syn slavného otce Jaroslava si nominaci vydobyl po právu. Po příletu ze zámoří, kde odehrál celý ročník na farmě Minnesoty, si sbalil kufry a jel se porvat o svou šanci. A nutno říct, ukázal se ve výborném světle.

Odehrál celkem čtyři přípravné duely, v nichž zapsal tři body za jednu trefu a dvě gólové přihrávky. Pravý obránce nekazil, a i v defenzivě z něj čišel klid. Jeho celkový ice time se pohyboval okolo třinácti až patnácti minut, a co je důležitější, trenéři se ho nebáli vyzkoušet při přesilovkách.

Rulík potěšil fanoušky. Kapitánem reprezentace na domácím MS bude Červenka

„Myslím, že pro každého je sen si zahrát za národní tým, a ještě k tomu dát gól, je to fakt nádhera. Užil jsem si to,“ prozradil novopečený střelec po premiérové trefě za národní tým.

„Určitě to potěší. Takhle jsem letos v klubu úplně nebodoval, jak jsem chtěl. Snažím se hrát dobře do obrany, a když to jde, tak zaútočit. Mám to rád. Myslím, že každý rád dává góly nebo na ně nahrává,“ dodal Špaček.

Jaroslav Špaček se synem Davidem v šatně týmu Sherbrooke Phoenix.Zdroj: se svolením Jaroslava Špačka

Bek ročníku narození 2003 ustál velký řež kádrem a vešel se do finálního mužstva. V něm bude v 21 letech nejmladším účastníkem, na rozdíl od stejně starého Jiřího Ticháčka, kterému nepomohlo ani to, že se stal nejproduktivnějším bekem letošního extraligového ročníku. Přitom český hokej má ofenzivních obránců jako šafránu…

Syn Jaroslava Špačka finalizuje spolu se svými reprezentačními parťáky poslední detaily před první ostrým startem na šampionátu. Na trénincích se objevuje taktéž jako člen přesilovkové formace. Vydrží tam? Poslední zápasy českých hokejových her ukázaly, že Čechy trápí produktivita, s níž jsou spojeny i akce v početní výhodě.

Slavné hokejové geny

Debutant na první velké akci má ale mít po kom hokejové IQ. Jeho táta patří mezi ikony českého hokeje a najdete i jeho koutek v Síni slávy. Starší z dvojice se na premiérovou reprezentační akci sice podíval až ve 24 letech, nicméně se nejednalo o ledajakou premiéru.

„Špágr“ se totiž musel rozkoukat na olympiádě v Naganu a snad všichni dobře ví, jak celý turnaj dopadl. Bývalý vynikající obránce pak prožil i další zlaté hody. Mistrovství světa v roce 2003 sice úspěch nepřineslo, nicméně po příletu domů byl otec se synem zvěčněn na společné fotografii. Malý David si ještě vylehával v kočárku, protože se před pouhými třemi měsíci narodil.

Teoretika jako kouče národního týmu nepovažuji za šťastnou volbu, říká Janecký

Přesuňme se ale zpět do dnešních dnů. Špaček junior vyrostl a stal se z něj celý táta. David je v podstatě Jaroslavova kopie. Oba začínali s nejrychlejší týmovou hrou v Plzni, mají rovněž společný post obránce, a když si vedle sebe stoupnou, prakticky nepoznáte, kdo z nich je vyšší. Rozdíly se ale přeci jen najdou. David drží hůl napravo, jeho táta nalevo.

David Špaček na juniorském šampionátu:

Zdroj: Youtube

Syn má téměř celou kariéru před sebou. Po mládežnické anabázi na západě Čech zakotvil v Litoměřicích, odkud se vydal za velkou louži. V zámoří si odkoutil tři sezony v nižších soutěžích a tu letošní strávil v AHL, kde oblékal dres Iowy. Říkal si o pozornost v Minnesotě Wild, která jej draftovala, nicméně pozvánka do nejslavnější soutěže dosud nedorazila. Co není, může být. V zámoří jistě bedlivě monitorují Špačkův progres a nejspíš místním skautům neujdou jeho výkony na domácím mistrovství světa.