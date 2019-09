Jaké to bylo nastoupit proti Kometě?

Největší rozdíl jsem zaznamenal v tom, že jsem stál na jiné straně střídačky.

Co emoce?

Samozřejmě nějaké byly. Jen jsem nevěděl, jak se s nimi popasovat. Byla to pro mě novinka. Nastoupil jsem proti klubu, ve kterém jsem předtím dlouho hrával.

Před sezonou jste doufal, že vás fanoušci Komety nevypískají. To se vám splnilo.

A moc jim za to děkuji. Navíc mě na konci vyvolali. Znamená to pro mě strašně moc. Přece jen jsem v Brně něco odehrál a snad jsem nějakou stopu zanechal. Jsem rád, že z tohoto pohledu to dopadlo dobře. Z výsledkového už tak moc ne.

Co se vám honilo hlavou při cestě do Brna?

Snažil jsem se nemyslet na to, že jedu hrát proti Kometě. Soustředil jsem se na sebe a na svůj výkon.

Měl jste v hlavě naplánovaný scénář, co dělat, když vstřelíte gól?

To ne. Nad takovými věcmi nepřemýšlím. Kdybych se trefil, další dění vyplyne ze situace. Nevím, jak bych reagoval. Hokej je hra a každá hra je o emocích, zároveň však i o respektu.

Jaký dojem na vás udělala Kometa pod novým trenérem?

Trochu jsme jí to ulehčili. První dvě třetiny jsme nebyli vůbec dobří. Pohlídala si to, dala dvě branky. To se pak hraje těžko. Výborně zahrála ve středním pásmu, těžce jsme se přes něj dostávali.

Jak zatím hodnotíte angažmá ve Spartě?

Je tady dobrá parta, nemám si na co stěžovat. Je to sice trochu životní změna, ale jsem spokojený.

Před zápasem měl děkovný ceremoniál bývalý kapitán Komety Leoš Čermák. Prožíval jste ho?

Leoš si to plně zasloužil. Hrál jsem s ním šest let a většinou po jeho boku v lajně. Dokázal toho opravdu hodně. Za všechno, co odpracoval pro Kometu, mu patří velký dík.

Ovlivnilo to začátek utkání? V první minutě jste dostali rozhodující trefu…

Z našeho pohledu to tak může vypadat, ale pro obě mužstva byly podmínky stejné. Při ceremoniálu jsme na ledě stáli stejně jako soupeř. Měli jsme si začátek zápasu lépe pohlídat.