Přes Nový Jičín zamířil dnes šestadvacetiletý forvard do Německa. Nakonec v tamní třetí nejvyšší soutěži odehrál více než šest let. Postupně prošel Deggendorfem, EHV Schönheide 09, Füchse Duisburg, EC Harzer Falken a naposled Höchstadter EC. Během svého putování si zahrál také po boku svých příbuzných - otce i bratra Petra.

Jak ale sám říká, Německo ho už unavovalo „Čekal jsem od toho více, ale celé ty roky to bylo ve stejných kolejích. Během šesti let jsem zažil dvě insolvence a jeden sestup, do play - off jsem se podíval maximálně na tři zápasy a prohrál jsem snad sedmdesát procent utkání,“ přiznává drobný hokejista, který po svém návratu do Opavy si stihl zapsat už jedenáct bodů v osmi duelech.

Dennisi, jak se zrodil váš návrat?

Dlouho jsem čekal na angažmá a čtvrté německé lize jsem se bránil. Nakonec jsem v listopadu odjel na čtyřzápasovou zkoušku, ale čekal jsem od toho více. První střetnutí jsem hrál hodně, od druhého zápasu začaly věci, které jsem v Německu zažil už víckrát. Řekl jsem si, že už takhle dále fungovat nechci.

V Německu jste strávil necelých sedm roků, jak je v globálu hodnotíte?

Když se na to zpětně podívám, tak první tři roky asi byly nejlepší. Pak jsem nedostával tolik prostoru, takže jsem zvolil změnu a šel do posledního klubu třetí ligy. Říkal jsem si, kde jinde bych už měl hrát? Prvních sedmnáct zápasů jsem ale byl zabitý ve třetí pětce a chtěl se na to vykašlat. Pak ale do klubu přišel brácha a nějak jsme sezonu dohráli. Jenže další rok byl asi největší průser mé kariéry. Měli jsme hrát na čtyři pětky, jenže po patnácti zápasech vyhodili trenéra a nový to stavěl na starších. Loni jsem sice hrál v prvních dvou lajnách, ale náš tým neměl kvalitu ani moc peněz. Z nudy jsem to počítal, za svou kariéru v Německu jsem asi sedmdesát procent zápasů prohrál, takže mě to dost užíralo, a i proto jsem se vrátil.

Několik zápasů jste odehrál i s vlastním tátou, jaké to bylo?

Hráli jsme spolu už i v Novém Jičíně. Když jsem jel na zkoušku do Deggendorfu, tak si táta bral s sebou výstroj, protože se potřeboval udržovat v kondici. Šlo tam o nějaké poplatky za transfer, táta řekl, že to raději zaplatí, než abych rok stál. Nakonec se jim zranil obránce a v klubu řekli, že když bude hrát i táta, tak to celé zaplatí. Nakonec jsme spolu hráli dva tři měsíce. Na ledě jsme to nijak neřešili, na střídačce mi nic neříkal. Vždycky jsme si všechny věci vyříkali až v klidu po zápase.

Jaká byla úroveň třetí německé ligy?

Řekl bych, že v české druhé lize jsou hráči chytřejší. Hraje se víc s pukem. Možná hráči nejsou tak fyzicky připravení, ale doženou to tou chytrostí. Je to tady hokejovější, má to větší myšlenku. V Německu se hodně nahazuje a je to takové bojovnější.

A co po fanouškovské stránce?

To bylo možná trošku lepší, všude průměrně alespoň těch 500 lidí chodilo, když bylo derby, tak samozřejmě i víc. Hodně lidí vyrazilo na hokej přes Vánoce. Kluby pořádaly různé přestávkové akce, pivo zdarma a různé další věci. Marketing tam je trošku lepší.

Máte také německé občanství…

Táta tam dlouho hrál, takže jsme tam žili a často se stěhovali, podle toho, kde zrovna otec hrál. Narodil jsem se tam, takže mám i občanství. Měl jsem proto takovou druhou možnost to zkusit v Německu, když to nevyšlo tady.

Je pro vás Německo už uzavřenou kapitolou, nebo se tam ještě třeba někdy chcete vrátit?

Uzavřenou kapitolou je to minimálně do té doby, než budu mít rodinu nebo přítelkyni, která by šla se mnou. Život už mi tam přerůstal přes hlavu a sám už bych tam nešel.

Proč jste vlastně před lety z Opavy odešel?

Odešel jsem ve své poslední juniorské sezoně. V šesti zápasech jsem dal pět gólů, pak jsem ale najednou nehrál. Nechci už se pitvat v tom, která jména se okolo mého odchodu motala. Každopádně jsem odehrál ještě tři zápasy za muže Nového Jičína a jedinou mou další volbou bylo Německo.

Po návratu se vám bodově daří, s tím určitě musíte být spokojen…

Sám se divím, že se mi takhle daří, naposledy mi to tak šlo snad v páté třídě (pousměje se).

Hrajete ve formaci s Honzou Štindlem, vaším velkým kamarádem…

Chodili jsme spolu do třídy už na hokejovce, hráli jsme spolu juniorku i dorost. Sedli jsme si i mimo led, hrajeme spolu několik let i in line hokej.