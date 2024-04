Slova se vrací jako bumerang. To si potvrdil po čtvrtém finálovém zápase Tipsport extraligy i pardubický lodivod Marek Zadina. Ten se v tradičním pozápasovém rozhovoru pustil do hokejového experta Milana Antoše kvůli tomu, že jeho názory ovlivňují komisi rozhodčích. Pardubický trenér teď od disciplinární komise dostal za své výroky pokutu.

Pardubický trenér Marek Zadina dostal trest od disciplinární komise. | Foto: Deník/Zuzana Hronová

„Bylo to výborné utkání. Ale je hodně těžké, když je někdo ovlivněný médii. Nelíbí se mi, jaký vliv mají v uvozovkách experti. Myslím si, že tohle je finále play off a emoce, které lidi chtějí vidět, k tomu patří,“ takhle zněl začátek proslovu Marka Zadiny do televize. Následně se pustil právě do Milana Antoše: „On, který hrál celý život v brankovišti, tady teď říká takové věci. Špiní Pardubice, špiní pardubickou organizaci a špiní naše hráče. Odmítám jeho názory, pro mě to není žádný expert. Hrozně mi vadí takové ovlivňování veřejnosti, ta mediální masáž je neskutečná. Podobná vyjádření ovlivňují lidi na sociálních sítích, kteří tomu podlehnou, a také hokejové prostředí. Funkcionáře, komise. Tohle do hokejového prostředí vůbec nepatří."

GLOSA: Nesmyslné zasahování do finále. Zadina se ale měl kousnout do jazyku

Právě tento pozápasový rozhovor odstartoval pořádné pozdvižení v hokejových kuloárech. Aby se takto vyjádřil trenér při finálové séri, to je nevídané. Marek Zadina teď ale za svoje činny musí pykat. Disciplinární komise si totiž posvítila na slova pardubického lodivoda…

Pravidla se neměnila

„Marek Zadina nejprve pro vysílatele utkání a následně i pro další média opakovaně zpochybnil nezávislost rozhodčích či příslušné komise a hovořil o jejich ovlivnění ze strany mediálních expertů,“ stojí v tiskové zprávě APK s tím, že Zadina znevážil jméno extraligy a obdržel pokutu 75 tisíc.

Ředitel Tipsport extraligy Martin Loukota následně přišel i s vysvětlením, jak je to s údajným e-mailem ohledně hry v brankovišti.

Třinec litoval přesilovek, kouč Dynama se opřel do Antoše: Špiní Pardubice

„Není pravdou, že by se po druhém finále měnila pravidla, pouze bylo finalistům v prezentaci připomenuto, jak se posuzují situace v brankovišti, zejména po přerušení hry. V souvislosti s play off to byla ze strany manažera extraligových rozhodčích Vladimíra Pešiny již třetí do klubů rozesílaná prezentace v podobě uspořádaného a komentovaného videomateriálu. Celkem jich kluby obdržely v této sezoně již deset a společně s obsáhlou videobankou jsou podle nás jedním z užitečných nástrojů pro komunikaci s kluby,“ doplnil Loukota.