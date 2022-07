Nevěříte? Stačí jen nahlédnout pod pokličku dosti podivného kamarádíčkování mezi ruským prezidentem a hokejovým reprezentantem Alexandrem Ovečkinem, jejichž vzájemné pouto nadělalo v posledních měsících napříč celosvětovým sportovním prostředím poměrně hodně neplechy.

Odchod Jaškina do Ruska? Hašek: Vláda by měla přestup do KHL zakázat

Ovšem ještě před samotným vypuknutím válečné invaze na Ukrajině se v ruském Petrohradě odehrál příběh, nad kterým dodnes zůstává hokejové společnosti, zejména té západní, rozum jenom stát. Na lavičce tamního SKA, kam nyní míří právě Dmitrij Jaškin, překvapivě dosloužil uznávaný trenér Valerij Bragin a žezlo po něm přebral jistý Roman Rotenberg.

Rotenbergovi? V Rusku velice známá firma

Ve hře o post nového kormidelníka nejbohatší organizace KHL tehdy bylo několik známých a hokejem protřelých jmen, vedení však přesto ukázalo na člověka, který se na střídačce vyjímá podobně exoticky jamajská partička bobistů na zimní olympiádě v Calgary.

Rotenberg sice hrával hokej jako student při pobytu v Helsinkách, nakonec však u rodičů poměrně brzy zvítězila varianta cesty za vysokoškolskými tituly. A povedlo se. Roman se sportem po maturitě nadobro skončil a odletěl do Londýna, kde si udělal magisterský titul.

Ruská hvězda v úzkých. Kaprizov měl falšovat průkaz, hrozí mu služba u výsadkářů

Bývá označován za Rusa s finskými začátky a britským vzděláním. Takový malý světoběžník. Po studiích velice rychle započal dráhu úspěšného podnikatele, dostal se k obrovskému majetku a nasbíral vzácné kontakty snad z celého světa. V ruském hokejovém prostředí se pomalu začal stávat známou postavičkou, přestože o něm ve finále nevěděl v podstatě vůbec nic.

To však nastartování velké funkcionářské kariéry vůbec nebránilo. Roman Rotenberg měl totiž po svém boku někoho, kdo uměl zařídit všechno. I to, co se zprvu zdálo být naprosto nemožné. Tatínka Borise, strýčka Arkadija, bratrance a další. Zkrátka celý rodinný klan Rotenbergů. Sestavičku, jež už po dlouhá léta ovládá dění nejen v ruském sportu.

Přátelství s objevitelem KHL i prezidentem Putinem

Romanův první krok do byznysu inicioval v roce 2005 sám otec, přitom o pouhé dva roky později už se synátor vyhříval na pozici zástupce generálního ředitele ruské KHL. Jak? Žádné překvapení. Tehdejší zakladatel soutěže Alexandr Medveděv byl totiž zároveň šéfem podniku Gazprom, kde měli Rotenbergové poměrně dlouhé prsty.

Podobný scénář se opakoval i v případě jeho jmenování do funkce viceprezidenta právě petrohradského SKA, kde v současné době rovněž trénuje. Tehdy měl velkou roli sehrát blízký vztah rodinného klanu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, s nímž Romanův strýc Arkadija kdysi navštěvoval hodiny juda a dodnes udržuje velice dobré vazby.

Ruský podnikatel Roman Rotenberg obdržel od Vladimira Putina oficiální poděkování za přínos sportu a ruskému hokeji.Zdroj: Profimedia.cz

Ještě komičtější pak bylo zjištění, že šéfem ruské federace juda se stal jistý Boris Rotenberg. O koho jde zřejmě není potřeba zmiňovat. A tak se „šikovný“ syn Roman stal postupně viceprezidentem Petrohradu, poté i viceprezidentem Ruské hokejové federace a před čtyřmi lety dokonce zaskočil na postu generálního manažera reprezentace.

O peníze (ne)jde v první řadě. Miliony navíc pro Paláta, jiní Češi se uskromní

Zkrátka muž tisíce rolí. A také pořádně mocný syn ještě mocnějšího tatínka, kterého kontakty na přední osobnosti ruské politiky a sportu dovedly až na místo jedné z nejvlivnějších osob východní velmoci. A jak se zdá, ani to nebylo pro ambice Romana Rotenberga dost.

Cítí se být jako José Mourinho

V lednu totiž navzdory převládající kritice z řad novinářů a hokejových odborníků kývl na nabídku stát se novým trenérem petrohradského SKA, ačkoliv do té doby odtrénoval jeden jediný zápas v životě. A to tehdy, když zrovna zaskakoval za pozitivně testovaného předchůdce Valerije Bragina. Jinak svítí v jeho trenérských statistikách čistá nula.

V rozhovorech pro novináře se přirovnal k Josému Mourinhovi, přitom jej nazval Josém Marinem. Své zkušenosti s trénováním obhajoval tím, že od roku 2014 viděl v televizi přes osm stovek hokejových zápasů.

Car s dobře seřízenou hokejkou. Jak se z Putina stal nejlepší kanonýr všech dob

„Je to parodie a fraška. Jenže tomuto chlapci je všechno dovoleno, ten nemá žádné zábrany, celý život,“ napsal tehdy finský trenér Hannu Jortikka, který tatkéž v KHL trénoval. O absolutní ostudě a potupě ruského hokeje dokonce psali i tamější novináři.

Svou úvodní misi na lavičce však kritizovaný Rotenberg zvládl poměrně se ctí. Petrohrad dotáhl až do semifinále play-off, od postupu do velkého finále jej dělilo jediné vítězství. Tu druhou načne už i s českým útočníkem Dmitrijem Jaškinem v sestavě. A skutečnost, že mu bude rozkazovat syn Putinova kamaráda, mu evidentně příliš starostí nedělá.