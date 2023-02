Klub SKA Petrohrad, který mimochodem trénuje blízký přítel prezidenta Vladimira Putina Roman Rotenberg, na svém Twitteru zveřejnil spot, ve kterém hokejisté popřáli ruským vojákům ke Dni obránců vlasti (dřív Den Rudé armády). A to den před ročním výročím od vpádu Ruska na Ukrajinu. Ve videu vystoupil i kapitán týmu Dmitrij Jaškin . Rodák z Omsku, který má české občanství a reprezentoval Česko na mistrovství světa, tím šokoval. A za svoje slova to na sociálních sítích drsně schytal.

Nejprve Slováci, teď už i Červený. Skupinka hokejových zrádců se opět rozrostla

„Tohle je fakt dno totální,“ reagoval na Twitteru Jakub Koreis. Bývalý útočník a nyní televizní expert si podle očekávání nebral žádné servítky. Koreis totiž od začátku války ostře kritizuje hráče, kteří působí v ruské KHL.

Ohradil se i Robert Záruba, který dosud byl k Jaškinovi shovívavý. „Oslavuje nikoli obránce, ale ruské agresory na Ukrajině. Tím jsou - i moje- spekulace uzavřeny a uzavřeny by měly zůstat i dveře kabiny NT pro tohohle kluka. Bohužel,“ napsal na sociální sítě populární komentátor České televize.

Devětadvacetiletý Jaškin, který loni v květnu neúčast na bronzovém šampionátu skoro obrečel, když ho na turnaj nepustil jeho tehdejší zaměstnavatel v NHL Arizona Coyotes, přišel odchodem do Ruska po vypuknutí války o šanci reprezentovat Česko. Teď si dveře od národního týmu definitivně zabouchnul.

„Výkonný výbor Českého hokeje už v létě rozhodnul, že čeští hráči, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali smlouvu s některým klubem KHL, nebudou povoláni do české hokejové reprezentace. Toto rozhodnutí platí a nic se na něm nemění,“ oznámil nový prezident českého hokeje Alois Hadamczik v reakci na Jaškina.

Ovečkinovi se líbí přestup Jaškina do Ruska: Dej bůh, aby se mu dařilo

„Jestliže má svědomí takové věci dělat, je to jeho věc. Nikoliv naše. Je svéprávný člověk a my za jeho činy neodpovídáme. My můžeme jen rozhodnout, že takový člověk nemůže momentálně reprezentovat naši zemi,“ doplnil Hadamczik pro Sport.cz.

Poté, co Jaškin bez skrupulí vyjádřil podporu válečnému zločinci Vladimiru Putinovi, si nelze představit, že by vsetínský odchovanec někdy v budoucnu oblékl český národní dres. Pro české fanoušky je Jaškin vlastizrádce a dávají mu to pořádně sežrat.

„Jaškine, když je tak podporuješ, tak jdi na frontu a věř, že se brzy vrátíš v černém pytli,“ naťukal na Twitteru uživatel s přezdívkou Ten Co Nelže.

„Jaškine, ty se NIKDY už nehlas k České republice, shnij si s tou bandou tobě rovným někde na Sibiři,“ zněla další z mnoha rozhořčených reakcí na Twitteru. „Je mi z tebe na zvracení. Jsi naprostá morální nula.“

Blaťák šel do Ruska kvůli penězům. Vypráví o tragédii Jaroslavle i Rachůnkovi

Jaškin si z toho ale těžkou hlavu nedělá. V Rusku je spokojený. „Všechno se mi tady líbí. Mám v úmyslu hrát dál v Rusku,“ pravil už během sezony. Aby ne, Jaškinovi se po strádání v NHL konečně daří. A ani na peníze si nemůže stěžovat. S roční výplatou 77 milionů rublů (23 milionů korun) patří mezi nejlépe placené hráče KHL. Jen jaksi zapomněl na morální hodnoty.