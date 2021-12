Příští týden mají druhou – a poslední – možnost. Nároďák se v rámci Channel One Cupu postupně utká v Praze s Finskem (čtvrtek 16. prosince) a v Moskvě s Ruskem a se Švédskem (18. a 19. prosince). Žádné další starty v plánu nejsou, až ostré duely na olympiádě. Proto není čas na improvizace a testování zelenáčů.

? Takto vypadá složení #narodnitym pro tradiční prosincový turnaj Channel One Cup! První utkání sehrajeme v Praze, další dva zápasy v Rusku.#jakolev pic.twitter.com/maBOB1xTjr — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 9, 2021

„Oproti minulému turnaji jsme složili starší a zkušenější tým,“ řekl na online tiskové konference reprezentační trenér Filip Pešán. Nominaci opět skládal dohromady s generálním manažerem Petrem Nedvědem, jenž je v těchto dnech na výzvědách v zámoří.

Z olympiády chci medaili, hlásí Krejčí. S Pastou si párkrát za týden napíšeme

Jak se dalo čekat, v nominaci nescházejí ostřílení borci David Krejčí, Jan Kovář, Vladimír Sobotka, Milan Gulaš, Michael Frolík či Jan Kovář. Naopak se tentokrát nedostalo na žádné nováčky. „Posledně se nám omluvilo sedm nejzkušenějších hráčů a já doufám, že tentokrát těch omluvenek tolik nebude,“ věří Pešán.

NHL s účastí na olympiádě stále váhá

Ano, start na zimní olympiádě (navíc za účasti hvězd z NHL) je pro každého dostatečně silným lákadlem. „Když tam pojedu, udělám všechno možné pro úspěch, kterým je medaile. Věřím, že máme hráče na to, abychom ji přivezli,“ řekl před nedávnem Krejčí, v dresu Olomouce jeden z nejvýraznějších hokejistů tuzemské extraligy. Příští týden by měl hrát jen v Praze s Finy, do Moskvy nepoletí.

Zelenáči ze zámoří, nebo gerojové z Ruska? Hledají se gólmani pro olympiádu

Ovšem pozor, nakonec se může stát, že se povoláváku do Pekingu dočká mnohem víc „Evropanů“. Zámořská liga totiž stále ještě neřekla definitivní „ano“ účasti svých hráčů na ZOH, především kvůli nevyzpytatelnému vývoji koronavirové pandemie. Není tak vyloučeno, že skládání mužstva nakonec dopadne podobně jako na předchozích hrách v Pchjongčchangu.

„Pořád pracujeme s variantou neúčasti hráčů NHL na olympiádě, což bude platit až do 10. ledna, kdy se NHL musí vyjádřit, zda hráče uvolní nebo ne,“ konstatoval Pešán.

Nová jména v Síni slávy



Do Síně slávy českého hokeje budou nově uvedeni bývalí obránci Stanislav Sventek a Jaromír Meixner, útočník Čeněk Pícha a trenér Vladimír Vůjtek. Pícha a Sventek budou mezi elitu českého hokeje uvedeni in memoriam, Maixner a Vůjtek se dočkají ocenění před čtvrtečním zápasem české reprezentace proti Finsku. S novým kvartetem bude mít Síň slávy 142 členů.