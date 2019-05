„Hráči jsou samozřejmě zvědaví. Zjišťují si vše různými kanály. Někdy se však vyskytnou slepé uličky. Je třeba jim ukázat, že tudy cesta nevede,“ usmíval se Stavjaňa.

Podobný prvek zahrnutý v letní přípravě ve Zlíně nikdy nebyl. Před pár lety maximálně hokejisté vyráželi za teplem k moři do Turecka. Letos to vypadá na dobrodružství. „Až se to rozběhne, hráči se to dozvědí. Nechci předbíhat. Už jen to, že teoreticky nevíte, kam pojedete a jak dlouho tam budete a jak to bude vypadat, je zajímavější, než když vám všechno nalajnují dopředu,“ má jasno Stavjaňa, který si celou organizaci teambuildingu evidentně vychutnává.

Autor dobrodružných chlapeckých příběhů skautů Jaroslav Foglar by byl zřejmě z nápadu Stavjani nadšený. Budou hráči muset přečkat noc v lese ve stanu u ohniště nebo ve srubu? Navzájem si pomáhat, nasekat dříví, rozdělat ohniště a přežít v pustině? Nebo snad absolvují vojenská cvičení v táboře? Nebo dokonce překvapí ještě něčím jiným?

Hráči něco tuší

Nad formou soustředění se zatím vznáší otazníky.

„Pro hráče by to mělo být překvapení. Jen jsem jim poskytl indicie, takže už něco tuší. Hráčům jsme dali seznam vybavení, které je potřeba mít, a také soupis doporučeného vybavení. Je na nich, jak se k tomu postaví. Říká se, že dva dny vydržíte bez jídla. Je na hráčích, jak to zvládnou. Může to pro ně být dobrý relax a zábava,“ lehce naznačil Stavjaňa, který už má téměř za sebou čtvrtý týden letní přípravy.

„Vždycky říkám, že nyní si mám možnost mužstvo osahat. I hráči mě poznávají, co to obnáší. Na tréninku nejsou žádné stresy. Je to celkem pohoda. Snažíme se to hráčům zpříjemnit,“ hlásí Stavjaňa, který má s hráči i pravidelné pohovory a brífinky. „Potřebujeme se poznat navzájem. Zatím je to velmi pozitivní,“ pochvaluje si nový zlínský kouč přístup svěřenců.

Základ letní přípravy je prý stále stejný od dob, kdy sám jako aktivní hráč hrával. „Princip je hodně podobný. Je jasné, že se snažíme zasadit prvky, které se zařazují. Martin Hamrlík je v tomto neskutečný, komunikuje s bráchou a nechává si posílat poslední novinky přípravy z Ameriky. I v našich podmínkách se to snažíme dělat tak, aby kluci byli maximálně připravení,“ ubezpečuje dvojnásobný mistr světa z let 1985 a 1996.

Důraz na odrazovou sílu a výbušnost

Kromě posilování s činkami trenérský štáb ve Zlíně klade důraz i na odrazovou sílu a výbušnost.

„Třeba určité druhy skákání a plyometrie mají kluci každé pondělí. V tom neuhnu. Je to o tom, že to hráči musejí i zadýchat. Ve středu jsme měli v plánu běhat v písku, což bohužel nejde. Měli jsme z důvodu počasí zatím jen jedno. Hrajeme florbal, basketbal a fotbal. Máme tam i nápravné cvičení, nějaký CrossFit,“ zmínil Stavjaňa kombinaci intenzivního intervalového tréninku, vzpírání, silového trojboje, gymnastiky, cvičení s vlastní vahou, strongmanů a dalších cvičení.

„To jsou věci, které mužstvo připravují na to, s čím se v hokeji potkávají. Tedy intenzita a délka cvičení. Všechno se přibližuje k tomu, co se děje na ledě,“ nastiňuje Stavjaňa moderní prvky letní přípravy.

Samotní hráči si prý zatím nestěžují, byť Stavjaňa je pověstný svou přísností a smyslem pro detail a přesnost.

„Vždycky říkám, aby si trenér našel jednoho hráče, na kterém pozná, že už je to na hraně. Zároveň si musíte vybrat správného poctivce, aby to nehrál. Když už vidíte, že je toho moc, je to barometr, že je lepší trochu ubrat než to přetáhnout,“ popisuje dobře naladěný zlínský kouč.

Nečekané operace

Vrásky na čele mu zatím udělaly kromě deštivého počasí poměrně nečekané operace Pavla Sedláčka a Jiřího Ondráčka. „Hlavně Pavel možná mohl situaci řešit spíš, šlo hlavně udělat rozhodnutí, že se to vyřeší operací. U Jirky je to vyloženě smůla. Je pro mě jiskřička naděje, že prognóza je taková, že by oba mohli stihnout začátek sezony. Pokud to tak bude, určitě si oddechneme,“ věří rodák ze Zlína.

Kromě dvou výše jmenovaných hlásil i zdravotní problém navrátilec z národního týmu Tomáš Fořt, který si nyní vybírá dovolenou.

„Má také nějaký problém s kolenem, který již konzultoval s doktory. V úterý, když jsme spolu mluvili, říkal, že to není až takové, že by si do toho kolene nechal vstoupit. Uvidíme, ještě nemám konfrontační analýzu a pohled nějakého doktora. Tomáš byl dlouho s nároďákem, takže má volno. Potřebuje si trochu odpočinout a hlavně vyřešit tyhle věci, aby sezonu absolvoval se vším všudy. A nemuseli jsme řešit problémy během sezony,“ doufá Stavjaňa, který už v rámci přípravných zápasů vyzve 14. srpna v Uherském Hradišti svého někdejšího zaměstnavatele prvoligový Vsetín.

Na Lapači totiž v posledních čtyřech letech své aktivní kariéry čtyřikrát slavil mistrovský titul. „Prostředí ve Vsetíně dobře znám, mám ho tam rád. Pro každý sport jsou tyhle derby ku prospěchu věci. Je to trošku vyhecované, zajímavé pro fanoušky. Předpokládám, že se oba týmy vyhecují k nejlepšímu výkonu. Příprava tím bude okořeněná. Jsou zápasy, kdy si potřebujete zkusit, co jste nacvičili a pak i utkání, kdy si chcete zkusit, jak se hráči hecnou,“ poznamenal Stavjaňa.