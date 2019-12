„Zůstane mi to v srdci. O tomto klubu nemůžu říct nic zlého. Děkuji vedení Zlínu i všem ostatním, že jsem tady mohl být,“ děkoval několikrát během rozhovoru Čiliak, jehož ještě čeká v pondělí poslední utkání v Liberci.

Byl to optimální zápas?

Výborný. Ukázali jsme, že jsme na nějaké vlně a hrajeme, kam v tabulce patříme. Dá se vyhrát s každým. Dnes jsme potvrdili vítězství z Plzně.

Srovnejte tým Zlína, v čem se proměnil od vašeho říjnového příchodu?

Teď už je to ten Zlín, co má být a má bojovat o příčky, kde patří. Mužstvo se nakoplo, že na to kluci pořád mají, jsem věřil od začátku.

Dalo vám hostování pohodu, kterou jste si sliboval?

Nejen to. Ale poznal jsem spoustu super lidí. Nejen na zimáku od prvního do posledního kluka. Toho si strašně vážím a chtěl bych za to poděkovat klukům v kabině, lidem kolem hokeje i fanouškům. Byli neskuteční.

Lidé skandovali vaše jméno, měl jste děkovačku. Bylo to příjemné?

Celkem mě to dojalo. Chtěl bych jim poděkovat. Úžasně mě přijali. Kdyby mi někdo řekl, že tohle zažiju, když jsem sem šel, ani bych tomu nevěřil. Dnes jsem měl v sobě plno emocí. Vážím si jich, děkuji jim.

Nula je bonbónek?

Důležité jsou tři body, nula je vždycky bonbónek, ale jak už jsem říkal, na nuly už nehraji. Vždycky se hraje na vítězství. Nyní chci ještě splnit svůj cíl je devět bodů. Ještě mě čeká poslední zápas a poté už domů.

Od prvního ledna si hlavu nastavíte opět na modrobílou?

Jasně. Ale ještě jsem si tady dal nějaký cíl. A poté už pojedu domů.

I dnes jste tam měl pár těžších zákroků, možná nejtěžší byl, když jste za stavu 2:0 vykopl kotouč betonem…

Jasně, něco tam měli. Mají šikovné hráče, věděli jsme, že to nebude jednoduché. Hrajeme s nimi o play-off, je super, že jsme je porazili.

Bylo pro vás během hostování nejtěžší dojíždění?

Nemohl jsem v té chvíli udělat nic lepšího. Do Zlína to mám kousek, do Brna jsem dojížděl, vůbec mi to nevadilo. Před zápasem jsem byl na hotelu. Byl jsem v kontaktu s kluky v Kometě i s Liborem Zábranským. On ví všechno, já zase vím, co se děje tam. Pro mě to bylo ideální. Teď se těším domů.

Uhraje Zlín předkolo play-off i bez vás?

Věřím. Kluci jsou tady super. Můžu jim poděkovat. Dali mi toho hodně. Vzal jsem si z nich to nejlepší. Teď pojedu, tam kam patřím.

Jaké bude následně utkání proti Zlínu?

I to bude těžké. Zůstane mi to v srdci. O tomto klubu nemůžu říct nic zlého. Děkuji vedení Zlínu i všem ostatním, že jsem tady mohl být. Všechno se jednou končí a nyní se těším na kluky a fanoušky do Brna. Ukázali jsme, že jsme na Moravě. Asi tak budou vypadat i zápasy. (směje se)