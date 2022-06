Už o třetí titul v řadě bude v NHL bojovat Tampa Bay. „Blesky“ totiž ve finále Východní konference otočily nepříznivý stav 0:2 na zápasy proti New York Rangers na 4:2 a posledním, kdo jim stojí v cestě v boji o Stanley Cup je Colorado Avalanche. „Ten tým je zatraceně silný, nepřestává mě udivovat, co všechno je schopen udělat pro výhru. Kluci zůstávají hladoví i po tom, co vyhráli dva poháry za sebou,“ řekl po jedenácté vyhrané sérii v play off v řadě trenér Lightning Jon Cooper.