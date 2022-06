Svatá trojka. V Pardubicích se akutálně o místo brankářské jedničky porvou tři gólmanská esa. V loňské sezoně tvořil pomyslnou zeď Dominik Frodl a záda mu kryl Milan Klouček. Letos do této "partičky" přibude další, a to Roman Will. Ten je však na konkurenci připravený a dokonce se těší, že se společně se svými kolegy bude neustále zlepšovat a Dynamo dovedou k pomyslnému vrcholu.

"Jak znám Frodlika, tak se na vzájemný souboj těší stejně jako já. Posune nás to oba. A nesmíme zapomenout ani na Kloudyho. Také on patří k jedněm z nejlepších gólmanům v extralize. Doufám, že my tři dostaneme tým tam, kde chce být," říká pro Deník nový brankář HC Dynama Pardubice, Roman Will.

Co vás přivedlo do Pardubic?

Celková vstřícnost pardubického vedení. V těžké situaci zapříčiněnou válkou na Ukrajině za námi všemi třemi kluky z Čeljabinsku stálo. Vůbec jsme nevěděli, jestli a kdy ukončíme smlouvy. Pardubice se pro nás staly záchytným bodem, na který jsme se mohli spolehnout.

Jaké jste měl reference o Dynamu a konzultoval jste s někým svůj příchod?

Dynamo je top značka v České republice. Takže nebyl důvod po něčem složitě pátrat a zjišťovat. Také můj nejlepší kamarád Matěj Beran na ně pěje jen slova chvály. Navíc jsem proti Pardubicím odehrál spoustu zápasů, takže vím, jaké je tady prostředí.

Volba číslo jedna

Vracíte se do české extraligy. Není to přece jen málo pro reprezentanta? Jakou má podle vás úroveň?

Není. Česká extraliga je výborná soutěž. Nastupují v ní velmi kvalitní hráči. Rozhodně to nepovažuji za nějaký krok zpátky. Naopak. Hrozně se těším na to, že budu zase hrát u nás. A hlavně na to, že v Pardubicích poskládáme skvělý tým.

Kdy se vám vedení Dynama poprvé ozvalo?

Hned, jak se to semlelo na Ukrajině. Od začátku jsme řešili, co a jak. Jestli můžeme ukončit smlouvu okamžitě, což se nakonec nepovedlo. Pak jsme se dozvěděli, že nám Pardubice vyjdou vstříc.

Pardubice byly nejrychlejší nebo nejlukrativnější? Kolik jste dostal nabídek a z jakých zemí?

V tu chvíli člověk nevěděl, co bude. Spoustě týmů se o tom ani nechtělo bavit. Pardubice byly první a nejrychlejší s tím, že na nás počkají. Proto pro nás představovaly volbu číslo jedna.

Musel jste se vyvázat se smlouvy. Jak vypadá takové ukončení kontraktu v praxi?

Naštěstí nám lidé v Čeljabinsku neházeli klacky pod nohy. Snažili se nám vyhovět. Na druhou stranu nás nechtěli pustit hned, kdy válečný konflikt vypukl. Začínalo play-off. Prý, když ho odehrajeme, tak nám ukončí, respektive přeruší smlouvy.

Do Pardubic jste se vydal společně s dalšími čeljabinskými Traktoristy Hykou a Sedlákem. Koho jiného jste znal z Pardubic?

Dobře znám oba gólmany Kloudyho (Milan Klouček) i Frodlika (Dominik Frodl). Dále bratry Musilovy. Jeden z nich je stejně jako já nový. Ostatní pak jako protihráče od vidění. Nebyl jsem z extraligy zas až tak dlouho pryč. Navíc český hokej není tolik široký. Zkrátka všichni se v něm znají navzájem. S někým víc, s druhým míň.

Co je ale zajímavé. Několikrát se zkřížily vaše cesty s Tomášem Hykou. Vzniklo přátelství na celý život?

Já myslím, že ano. S Hýčou se známe od útlého věku. Už jsme si spolu zažili dobré věci i ty zlé. Kor teď ke konci našeho působení v Rusku.

Roman Will (vpravo) při oficiálním představování v dresu Dynama Pardubice.Zdroj: Ladislav Adámek

Naopak Lukáš Sedlák se od vás už v Pardubicích odpojil. Poradíte mu něco jako bývalý člen organizace Colorado Avalanche?

Ne. Lukáš je dost zkušený na to, aby si poradil sám. Podle mého názoru to zvládne. Samozřejmě je škoda, že tady s námi nebude. Všichni mu to ale přejeme a věřím, že bude v Coloradu úspěšný. A třeba se k nám v budoucnu ještě připojí.

Už konečně zlato!

Pardubice vyhlásily trochu neskromně útok na titul.

To je správné. Historie pardubického hokeje k tomu přímo vybízí. Každá sezona se začíná s tím, že se chce titul. V každém týmu. Proč to nevyslovit nahlas. Pochopitelně jen výkřiky „titul, titul“ nestačí. My chceme od prvního kola hrát dobrý hokej. Aby na něj chodili lidé rádi. Aby si naši hru užívali a podporovali tým, i když se ocitneme v těžké situaci. Věřím, že poslední zápas sezony budeme hrát my a pro Dynamo bude vítězný.

Jste ostřílený borec. Šel byste do klubu, který by neměl ambice, ale královsky by vám zaplatil?

Vlastně jsem si ani nestačil všimnout, že jsem ostřílený borec (úsměv). Roky letí, najednou je člověku třicet a je těžké si to uvědomit. To, že mají Pardubice mistrovské ambice, je pro mě velké lákadlo. Každý chce být ve vítězném týmu. Už mám dvě stříbra z české extraligy a jedno ze švédské, ale titul mi chybí. Jinak samozřejmě úspěch stavím nad peníze.

Nejste tak trochu „šílenec“, že jste se upsal klubu, který má podle čísel jednoho z nejlepších gólmanů v extralize? Nehrozí, že vás Frodl posadí na střídačku?

Jak znám Frodlika, tak se na vzájemný souboj těší stejně jako já. Posune nás to oba. A nesmíme zapomenout ani na Kloudyho. Také on patří k jedněm z nejlepších gólmanům v extralize. Doufám, že my tři dostaneme tým tam, kde chce být.

S hokejem na klubové úrovni už jste procestoval kus světa. Kde se vám líbilo nejvíce a proč?

Ve Švédsku. Nicméně vzpomínám i na Liberec. Naši republiku mám rád, ale ve Švédsku jsem prožil změnu i po lidské stránce. Oblíbil jsem si tamní mentalitu.

Mám tomu rozumět tak, že angažmá v Rögle vám dalo nejvíce, ať už po hokejové či osobní stránce?

Dalo by se říct, že ano. Nicméně je těžké to zhodnotit do jedné věty. Každé angažmá, každá sezona, každý zápas člověku něco nabídne. Hokejová mise přináší i krušné chvilky, když se ocitnete ve špatný moment na špatném místě.

Jak jste reagoval na napadení Ukrajiny?

Musím přiznat, že to pro mě bylo hodně nepříjemné. Naše první myšlenka a vlastně i Švéda s Kanaďanem, kteří s námi v Čeljabinsku hráli, byla ta, že okamžitě končíme. Bohužel se smlouvami se nedalo nic dělat. Opakuji, tým se k nám zachoval férově. Byť až po konci sezony.

Zachytil jste negativní názory z České republiky, že jste se nevrátili ihned domů?

Ne, vůbec. Spíše se jednalo o slova podpory.

Z ledu na green…

Startoval jste na olympijských hrách, ovšem mistrovství světa odmítl. Proč?

Narodila se mi druhá dcera. Přesněji řečeno 1. března, tedy v době, kdy jsem byl ještě v Rusku. Miminko jsem viděl prvně po nějakých dvou třech měsících. Ať hokej miluji, tak musel jít stranou. Podobné okamžiky jsou jedinečné a já jsem chtěl být se svými dětmi a manželkou.

Přišel jste o medaili po deseti hubených letech. Nelitujete svého rozhodnutí?

Ani náhodou. Je parádní, že jsme medaili konečně uhráli. Všem klukům to přeji. Byl jsem za ně strašně šťastný. Třeba se mi někdy naskytne jiná příležitost.

Mezi vaše koníčky patří zahrádkaření. Jak konkretně se mu věnujete?

(pousměje se) To je takové historické téma. Jednou jsem to někde řekl a teď se to se mnou táhne. Spíše to bylo o tom, že když jsem působil v Liberci, tak jsme si pořídili dům. Začal jsem se starat o trávník. Když je potřeba, tak rád vypleji záhonky. Nemám ale na to tolik času. Jak jsem nyní byl dlouhou dobu v zahraničí, tak už to nehrotím.

Chcete se k tomuto hobby někdy vrátit?

Spíše se chci zaměřit na obecnou péči o zahradu. Baví to mě i manželku, takže je to ideální spojení. Ale, že by to byl koníček, který vyplňuje můj veškerý čas, tak to ne.

Od trávníku není daleko ke golfu, kterému také holdujete. Kdy se zrodila vášeň pro tento sport?

Golf je moje velká vášeň. A jak vznikla? Trochu netradičně. No, když jsme se nastěhovali do baráku, tak jsem chtěl mít hezký trávník kolem dokola. Občas si jdu na ten pravý green zahrát.

Pojďme na začátek vaší kariéry. Táhlo vás to hned mezi tři tyče, případně proč jste si vybral tento post?

Chytání jsem si vybral po vzoru Dominika Haška. Jak jsme vyhráli olympijské hry v Naganu, tak to pro mě byla jasná volba. Doma jsem řekl tátovi, že chci být další Hašek a hned jsem začal chytat.

Má cenu se ptát na brankářský vzor?

Ne, myslím, že už bylo všechno řečeno.

Máte nějaký talisman nebo svůj rituál?

Každý hokejista má pár rituálů. To nejen k našemu sportu patří. V mém případě se nejedná o nic tajného, ale také nic konkrétního. Spíše takovou rutinu. Nemám to tak, že musím jezdit stejnou cestou. Ale musím mít pořádek ve svých věcech. Je zápas a já přesně vím, co se bude dít. Co mě čeká, jak se rozcvičím a podobně.

Takže si dětské chrastítko do lapačky neberete?

Ne to ne. S tím by ani nešlo chytat (směje se).

A co vzory na masce? Musíte mít nějaký stejný na každé?

Abych se přiznal, nemám moc velkou představivost. Akorát chci, aby hlavní dominantou bylo logo týmu, případně města, ve kterém hraji. Zbytek nechávám na kamarádovi Honzovi Sokolovi a malíři, kteří dotáhnou masku do finální podoby.

Jak hodně vás těší, že budete mít osobního airbrushera za humny. Kolik už vám Roman Vítek dělal masek?

(úsměv) Vytváří mi je pravidelně pro reprezentaci i kluby, kde působím. Naposledy na olympiádu do Pekingu. Když jsem chytal ve Švédsku, tak jsem se musel podřídit, protože v Rögle měli svého airbrushera.

Plánujete novou helmu v duchu Dynama?

Už jsme to s Romanem Vitkem spolu řešili. Doufám, že si marketing připraví nějaké hezké logo ke sto letům. Jedna maska by tedy mohla být tématická…