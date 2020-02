Na turnaji byste asi rád napravil poslední utkání za národní tým z prosince 2018, kdy jste v Rusku střídal po pěti inkasovaných gólech. Máte ještě tento zápas v paměti?

Ano, bylo to celé takové nešťastné. Kvůli programu v KHL jsem se k týmu připojil až v Moskvě, kde nám snad odpadnul ještě trénink. Do zápasu jsem tak šel po nějakých dvou nebo třech dnech volna. Nebylo to úplně ideální, tak doufám, že nyní si zlepším pocit.

Výkony ve Švédsku napovídají, že by tomu tak mohlo být. Co s vámi dělá, že patříte statisticky mezi nejlepší brankáře ligy?

Je to samozřejmě příjemné, ale moc to nesleduji. Sám cítím, že to není špatné, ze zápasů mívám dobrý pocit. Napomáhá tomu také, že tým šlape. Není tedy potřeba statistiky nějak sledovat. Jsem hlavně rád, že můžu být po utkání většinou spokojený.

Na švédské poměry dostáváte hodně prostoru, většinou se tam brankáři více střídají. Užíváte si takovou důvěru?

Jsem hodně spokojený, rád chytám co nejvíce. Už mě tady i v nějakém rozhovoru upozorňovali, že to není úplně obvyklé. Je pro mě lepší být stále v tempu, tím spíš, když se daří a jsme takto nahoře. Hraje se tu většinou čtvrtek – sobota, občas s vloženým úterým, takže i rozpis je přijatelnější než v Rusku, kde je spousta cestování a hraje se často ob den. S trenéry se navíc o nasazování bavíme, a kdykoli cítím, že už toho je moc, tak naplánujeme nějaký odpočinek.

Musel jste si zvykat na nový styl hry?

Rusové si přece jen rádi hrají s pukem, snaží se kombinovat a dávat co nejkrásnější góly. Ve Švédsku je hokej přímočařejší, rychlejší, hodně se hraje okolo brány. Jsou velice dobří ve clonění a tečování puku, v tom byl hlavní rozdíl.

Vyplývá onen rychlejší hokej z toho, že na severu dostávají hodně prostoru mladí hráči?

Je to možné. Přece jen právě mladí dají hře rychlost, mají drajv, jsou bruslivější. Hodně ale dělá také samotná nátura.

Roman Will si hodně pochvaloval právě tamější mentalitu a profesionalitu. Je hodně znát, že jejich přístup k tréninku je ještě o úroveň výše než jinde?

Je to tak, jsou hodně svědomití. Byla to jedna z prvních věcí, co jsem mohl poznat. Nikdo nechtěl na tréninku nic vypustit, byl to docela kalup. Hned od začátku velké tempo, vše v rychlosti a na vysoké úrovni. A ještě jedna věc se mi hodně líbí.

Povídejte…

Trenéři chtějí zapojit do chodu týmu všechny hráče. Nevím, jestli to je v každém švédském klubu, ale u nás trenéři rádi debatují. Chtějí vyvodit výsledek tak, abychom do toho byli taky zapojení. Není to jen tak, že kouč řekne „hrajeme takhle“, ale probíhá velká diskuze.

Hodně mě zaujalo, že trenérovi brankářů je pouze 31 let, což není úplně obvyklé. Nezaskočilo vás to?

Opravdu to není moc typické. Možná mě jeho věk i lehce zarazil, jestli je to správné slovo. I díky tomu je ale komunikace lehčí. A trénování gólmanských věcí je právě o ní, což tady není problém, jak už jsem říkal. Spolupráce s ním je příjemná a dá se říct, že máme kamarádský vztah. V mém věku je stejně spíš potřeba upozornit na nějaký detail a domluvit se, jak ho upravit. U mě už se nedá vše měnit od základů.

Zdá se, že v klubu opravdu vše funguje slušně. V minulých letech se přitom ani jednou nedostal do play-off, ale nyní se držíte na třetím místě. Nejedete i trochu nad plán?

Pro nás byl hlavní cíl dostat se do play-off. Je tu stejný systém jak v Čechách, tedy s předkolem, takže pokud možno skončit do šestého místa, ze kterého se jde do vyřazovacích bojů přímo. Takže opravdu je to zatím nad plán.

Soutěž je oproti KHL nicméně hodně vyrovnaná…

V Rusku jsou týmy rozdělené na top, pak nějaký střed a výrazně horší, takže rozdíly jsou větší, kdežto švédská liga je hodně vyrovnané. Rozdíly v tabulce jsou minimální a každý může porazit každého.

Zatímco loni v Čerepovci dlouho před koncem sezony o nic nešlo, ve Švédsku máte stále o co hrát. I to je asi mnohem příjemnější, že?

Stoprocentně. V Čerepovci byl poslední zápas 23. února a pak padla. To bylo nezvykle brzy. Vždycky je lepší hrát nahoře a mít šanci udělat úspěch. Je to zas takový návrat k lepším chvilkám.

Po podpisu smlouvy v Örebro jste říkal, že snem zůstává angažmá v NHL, smlouvu máte jen do konce sezony. Pohání vás vidina dostat se do zámoří?

Nevím, jestli pohání… Popravdě jsem zatím příští sezonu neřešil, koukám na tu současnou. Uvidíme, co bude. Věřím svému agentovi, že něco sežene. (směje se)

Ve Švédsku nepůsobí moc českých hokejistů. Když už se s některým střetnete, máte čas zajít třeba na večeři po zápase?

Moc ne. Tady to není jako v Rusku, že by se někde zůstávalo. Většinou se po zápase hned cestuje zpátky, tím spíš, že Örebro je víceméně ve středu Švédska. Jezdí se vlastně jen autobusem a pokud nejsme úplně na severu, vracíme se hned domů. Takže času moc není. Ale většinou na výjezdech jíme na stadionu v restauraci, tak jsem měl možnost se potkat třeba s Romanem Willem a prohodili jsme pár slov.

Nějaké brankářské hecování mezi vámi proběhlo?

Myslím, že ani jeden z nás není úplně typ, který by hecoval druhé. (směje se) Jen si po zápase vždy něco málo řekneme.

Na závěr - jak se vám žije v Örebro?

Všechno musím pochválit. Město je relativně malé, což je super, vše máme blízko. S rodinou bydlíme sto metrů od zimáku, patnáct minut pěšky do centra města. Jen jedna věc… Čekal jsem, že když budeme ve Švédsku, tak si užijeme více sněhu, budou bílé Vánoce, ale ani tady nepadá. (směje se). Na žití je Örebro každopádně lepší než Čerepovec.