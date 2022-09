Ve čtvrtek bylo chvílemi znát, že poslední utkání odchytal před čtyřmi měsíci. V novém dresu se ještě nestačil ani pořádně zorientovat a už dvakrát lovil puk ze sítě.

Ve dvanácté minutě jej totiž překonali Roberts Bukarts a Roman Půček. „Naučil jsem se rychle házet za hlavu, co se stalo a snažil se soustředit na další vývoj zápasu. Šel jsem do toho s tím, že se chci soustředit na sebe a malé věci. Přece jen byl to pro mě první přáteláček. Blbé bylo, že pro kluky šlo o poslední přípravák, takže by bylo dobré vyhrát,“ podotkl Furch.

V utkání taky obdržel dvouminutový trest, když se podle rozhodčích dotkl puku v území za brankovištěm, kam gólman nemůže. „Pravidla samozřejmě znám. Chci se na situaci podívat na videu, myslím, že to bylo hodně těsné a že jsem puk zasáhl ještě před tím územím. S rozhodčím jsme si to vyříkali,“ přesvědčoval dvaatřicetiletý pražský rodák.

Furch poprvé chytal za Kometu. V generálce se ale radoval Mueller

Ve zbytku utkání už obdržel jen jeden další gól, ale Kometa na závěr přípravy padla 1:3 a týden před startem má na čem pracovat. To platí i pro Furcha, jenž potřebuje rychle načasovat formu. „Samozřejmě jsem se přes léto udržoval v kondici, měl jsem individuální tréninky a taky se připravoval se Slavií. Je ale pravda, že to není úplně stejné, jako když se člověk chystá s týmem, za který bude hrát. Opravdu je třeba se s kluky sladit a možná to chvíli potrvá,“ poznamenal odchovanec pražské Slavie.

V brankovišti má totiž velkou konkurenci. Jak Marek Čiliak, tak Matej Tomek nehodlají vysedávat na tribuně. „I proto musím samozřejmě co nejdřív podávat co nejlepší výkony a pak je na trenérech, koho do brány určí,“ uvědomoval si Furch.

Ačkoliv jeho novým spoluhráčům příprava příliš nevyšla, když vyhráli jen tři ze sedmi přípravných duelů, zkušený brankář věří v sílu týmu. „Každý chce bojovat o nejvyšší příčky. Kometa samozřejmě na to má, ale ještě je co pilovat,“ přiznal úřadující šampion švédské ligy.

Do české nejvyšší soutěže se vrací na delší dobu po sedmi letech. Na začátku minulé sezony odchytal šest duelů za Plzeň, než se vydal na angažmá do švédského Färjestadu. „Jednal jsem i s Litvínovem a v jednu chvíli to vypadalo, že se dohodneme. Nakonec jsem se ale rozhodl počkat na nabídku z ciziny. Rozhoupal jsem se, až se ozvala Kometa,“ líčil Furch, jenž z osobních důvodů odmítl lukrativní nabídku z KHL a dal přednost návratu do domácí soutěže.

Nyní před ním stojí brněnská výzva, Kometě začíná sezona ve čtvrtek duelem s Karlovými Vary.

Dominik Furch

narozen: 19.4. 1990

post: brankář

současný klub: Kometa Brno

bývalé kluby: Slavia Praha, Velké Popovice, Havlíčkův Brod, Beroun, Avangard Omsk, Čerepovec (KHL), Örebro (Švédsko), Dinamo Minsk (KHL), Plzeň, Färjestad (Švédsko)

úspěchy: mistr extraligy (2008), vicemistr extraligy (2009), bronz z extraligy (2010, 2013), mistr švédské ligy (2022)