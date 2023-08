Na frontě opět padl sportovec ve zbrani. Válečný konflikt připravil o život hokejového brankáře Artema Gvozdyka. Přestože šlo o „vojáka“ ruské armády, která konflikt s Ukrajinou rozpoutala, zpráva o další oběti z řad sportovců nenechala klidným Dominika Haška. Hokejová legenda viní z umírání lidí sportovní federace včele se zámořskou NHL. Hašek se pustil i do české vlády, která změnila postoj a povolila ruským a běloruským sportovcům účastnit se soutěží v Česku.

Dominik Hašek | Foto: Deník/Michal Bílek

Právě Dominik Hašek je nejhlasitějším českým kritikem války. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se zasazuje o zákaz startu sportovců z Ruska a Běloruska. Vítěz Stanley Cupu neustále šije do hokejové NHL a tenisových asociací ATP a WTA, kde Rusové mohou soutěžit a tím podle Haška sloužit jako propaganda zločinci Vladimiru Putinovi.

Po smrti pětatřicetiletého Artema Gvozdyka, bývalého brankáře klubu Slavitič Smolensk, svůj apel na světové federace znovu zdůraznil. „Tak ten ruský kluk, co padl na frontě, byl brankář. Jenom zopakuji, že i NHL má na jeho smrti podíl. Stejně jako všechny sportovní federace, které povolují hrát ruským sportovcům, a tak dělají reklamu na ruskou válku a ruské zločiny,“ napsal Hašek na sociální sít X, dříve Twitter.

V Rusku Gvozdyka oslavují jako hrdinu, který obětoval život za rodnou vlast. „Na frontě zemřel úžasný člověk, náš bývalý hráč Artem Gvozdyk, který chránil naši zemi a plnil svou povinnost,“ uvedl klubu v slzavém prohlášení na jedné z ruských sociálních sítí.

„Vzhledem k tomu, že prý šel dobrovolně, tak ho tolik nelituji… To nemění nic na věci, že ty soutěže se podílejí na eskalaci války a tedy zabití mnoha lidí na obou stranách,“ poznamenal Hašek.

Slavného brankáře, který před nedávnem vyrazil na Ukrajinu podpořit obyvatele okupovanou země, vytočila česká vláda, která ve středu zrušila zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území za předpokladu, že nevystupují pod vlajkou, nereprezentují tyto země a nenesou s sebou znaky Ruské federace spojené s okupací Ukrajiny.

Vláda ustoupila, rozhodnutí padlo bez Haška

Vláda to oznámila den poté, co souhlasila s udělením víz pro ruské a běloruské fotbalisty v kádru kazašského Tobolu Kostanaj, který čeká ve čtvrtek v Plzni odvetě play-off o postup do Konferenční ligy.

„Je třeba konečně vypracovat naprosto jasná pravidla a seznámit s nimi občany a organizátory sportovních akcí. Velmi rád se na tomto vypracování detailních pravidel a jejich předání naší i světové veřejnosti budu podílet,“ vzkázal Hašek v souvislosti s případem Tobol.

Jenže vláda a Národní sportovní agentura Haška k debatě nepřizvaly a rozhodly jinak, než by si bývalá hvězda NHL představovala. To Haška vytočilo.

„Neznám přesné důvody. Za poslední dny se na vládě a NSA udály ohledně účasti ruských sportovců takové věci a my byli naprosto (dle mě úmyslně) pozdě informováni, že než to skousnu a budu vědět podrobnosti, včetně „kdo a proč“, tak chvíli se budu snažit nevyjadřovat,“ reagoval popudlivě Hašek.

Ještě ale bude mít šanci to ovlivnit. Vláda totiž bude o věci dál jednat. Chce dospět ke srozumitelným pravidlům, aby nebylo nutné ve všech případech udělovat výjimky.