V říjnu se skrze podporu domácích úřadů snažil o neúčast ruských hokejistů na dvojzápase NHL v Praze, už nějaký ten pátek navíc bojuje za celkové vyhoštění ruských sportovců ze všech mezinárodních soutěží. Zatím však marně.

NHL není v Česku vítána, vzkázal Hašek. Požaduje omluvu a rezignaci vedení ligy

„Nejhorší je, že tolerujete účast ruských sportovců ve vašich soutěžích. Tím každá vámi organizovaná akce vědomě daruje Rusku miliardy dolarů na propagaci jeho agresivní politiky,“ stálo v dopise, jenž byl adresován zámořské NHL, ale také tenisovým asociacím ATP a WTA.

Lidský život, nebo koukání na hru

Neuběhl ani měsíc a hrdina olympijského turnaje v Naganu dal o sobě zase vědět. Tentokrát se opřel do vysílání televize Nova, která již několik let pravidelně přenáší zápasy nejslavnější hokejové ligy světa. I s několika desítkami ruských hokejistů v akci.

„Jak dlouho budete ještě přenášet zápasy NHL a tím se spolupodílet na podpoře ruské agrese a zločinů?“ ptá se Hašek ve svém twitterovém příspěvku. „Nebo snad nevíte, že ruští hokejisté v NHL jsou obrovskou reklamou na ruskou válku a zločiny? Kolik musí ještě umřít lidí, než přenosy zastavíte?“ dodává s nepochopením.

Přestože v zámořské soutěži několik let působil, nyní vidí její stanovisko k válce na Ukrajině a ponechání ruských reprezentantů ve svých organizacích jako aktivní podporu zločinů, navíc s plnou zodpovědností za nevratné škody způsobené ruskou armádou.

„Vypadá to jako naivní a absurdní požadavek. Ale dává to smysl,“ napsal jeden z uživatelů pod Haškův příspěvek. Většina fanoušků však jeho kroky příliš nekvituje. Spíše mluví o přehnanosti a přílišné zaujatosti bez reálné možnosti dotáhnout své snažení do vítězného konce.

„Dominiku tohle je moc. Nekoukám na Novu, ale platím si NHL.TV. Znamená to, že by se měla zrušit i tato služba?“ stojí v dalším komentáři. „Všichni jsme proti Rusku jako vy, ale NHL je NHL, kde bychom se potom my obyčejní lidé co máme rádi hokej na to mohli dívat?“ argumentují hokejoví fanoušci.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu je ovšem nezlomný. „Záleží, co pro vás znamená více. Je to lidský život nebo koukání se na hru, při které sledujete reklamu ruské agrese na Ukrajině? Pro mě bude vždy více lidský život než i ta nejkrásnější hra na světě,“ odpověděl na reakce lidí.