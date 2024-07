Osmadvacetiletý útočník Dominik Hrníčko, který hraje za prvoligovou rezervu pardubického Dynama, má nádor na varlatech. S rakovinou se léčí v nemocnici. „Přemýšlet o tom, jestli je život fér, nebo ne, asi nemá smysl… Překážky jsou od toho, aby se překonávaly,“ napsal hokejista do příspěvku na svém Instagramu k fotce z nemocničního lůžka.

Hrníčka nedávno už jedna šlamastiky potkala a dokázal se z ní vylízal. „Není to tak dlouho, co jsem dostal jednu velkou překážku, když jsem se dozvěděl, že mám zlomenou nohu. Tu jsem překonal a vrátil se zpět do své normální formy. Jenže teď přišla do cesty další překážka, ta těžší, když mi řekli, že mám nádor na varlatech a musím na operaci,“ svěřil se liberecký odchovanec, který má na svém kontě osmnáct extraligových zápasů. O patro níž odehrál 447 utkání s bilancí 97+118.

Hrníčko věří, že svůj zatím netěší zápas vyhraje. „Mám před sebou další těžký úkol na své cestě, ale já vím, že ho zvládnu, tu překážku zdolám a budu vítěz!,“ vzkázal odhodlaně a poděkoval za podporu.

Hrníčko patří dlouhodobě k produktivním prvoligovým útočníkům, na vrcholu byl v sezoně 2019/20, kdy v barvách Prostějova nasbíral v základní části 40 bodů v 44 zápasech.

Extraligu si zahrál v dresu mateřského Liberce, Zlína, Komety Brno a Pardubic.