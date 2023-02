Dominik Lakatoš neudělal na Kariho Jalonena zrovna dobrý první dojem. Když ho reprezentační kouč pozval do přípravy před loňským šampionátem, vítkovický útočník se omluvil pro zranění, přitom si užíval na dovolené. To šéfa nároďáku namíchlo a Lakatoše v letošní sezoně odstavil na vedlejší kolej . Co na tom, že patří k tomu nejlepšímu, co česká extraliga momentálně nabízí.

Uražený Jalonen během prvních dvou podniků Euro Hockey Tour Lakatoše přehlížel a vítkovický forvard byl kvůli tomu naštvaný. Až teď se nad ním Fin smiloval a povolal ho na Švédské hry. Právě tohle téma nejvíce rezonovalo na prvním srazu reprezentace. Vyhrocené události předchozích měsíců ale oba přešli bez jakéhokoliv vzrušení.

„Už to nejde vrátit, nedá se to změnit. Teď jsem tady a musím dělat svoji práci,“ pronesl Lakatoš. S Jalonenem si prý nic vyříkávat nemuseli. „Nebavili jsme se o tom, myslím, že to ani neproběhne.“ Ve sporu s Finem se nechtěl babrat. „Není podstatné, jestli mě to mrzelo nebo nemrzelo. Důležité je, že jsem tady.“

Jalonen sledoval Lakatoše od začátku sezony. „Samozřejmě vím, že Dominik celou sezonu hraje velmi dobře, tuhle příležitost si zasloužil,“ vykládal kouč. Absenci Lakatoše na předchozích akcích zdůvodnil tím, že se mu nehodil do sestavy. „Ale upřímně musím říct, že až teď dostane místo na přesilovce, které potřebuje. Takovou roli jsme pro něj předtím neměli,“ vysvětlil. „Je jedním z nejlepších hráčů v extralize a těším se, jak bude hrát na mezinárodní úrovni,“ řekl Jalonen na adresu borce, který ve 44 zápasech vstřelil šestnáct branek a přidal třiadvacet asistencí.

Závazek pro Lakatoše

Ani Lakatoš už žádnou pachuť necítí a za šanci je vděčný. „Jsem rád, že dostanu stejnou roli jako ve Vítkovicích. Je to závazek a výzva. Je to jenom na mně, abych ukázal, že můžu reprezentovat,“ vzkázal pětadvacetiletý střelec, s nímž Jalonen počítá do lajny s Vladimírem Sobotkou a Jiřím Smejkalem.

Lakatoš je historicky prvním hráčem romského původu, který nastoupil v české reprezentaci na mistrovství světa juniorů. A když už mu dal Jalonen konečně šanci, chtěl by se porvat o místo ve výběru pro seniorským šampionát. „Každý chce hrát na mistrovství světa,“ vypálil Lakatoš.

Nejprve ale musí Jalonena přesvědčit. A taky potřebuje trochu zkrotit svůj temperament. „Chci si to tady užít, nechám na ledě všechno,“ slíbil Lakatoš před obnovenou premiérou v reprezentaci po dvou letech.