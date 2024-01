Feťáci, feťáci! Vítkovice cítily křivdu

Celá kauza vyvolala řadu negativních emocí, logicky hlavně v táboře Vítkovic. „Kdyby to měl jeden hráč, mávnete nad tím rukou. Když to mají všichni tři údajně náhodně vybraní? To je výsměch hokeji, když mají všichni tři vybraní pozitivní test na cokoliv,“ bědoval v létě pro Deník kapitán Ridery Dominik Lakatoš.

Vyhecované duely Hradce s Vítkovicemi.Zdroj: Deník/Petr Kotala

V prvním utkání, které se od loňského semifinále hrálo v Ostravě, si do Mountfieldu kopli fanoušci domácího celku. Nejprve vytasili transparent s nápisem „Dopingem proti chřipce“. Poté na hráče spustili nepěkný pokřik: „feťáci, feťáci“. Křivda byla cítit ve vzduchu.