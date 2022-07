Velký večer pro Jiříčka i celé Slovensko. V Montrealu proběhne vstupní draft NHL

Osmnáctiletý talent tak za sebou nechal nejžhavějšího adepta na prvenství Shanea Wrighta, který se v pořadí propadl až na čtvrtou pozici a byl vybrán nováčkem ze Seattlu. Pro slovenský hokej jde o naprosto historický okamžik, jelikož Slafkovský se stal úplně prvním krajanem, jenž bude navždy zvěčněn jako jednička draftu NHL.

L'Élu! Les Canadiens ont choisi l'ailier gauche Juraj Slafkovsky du TPS de la Liiga comme premier choix au total du #RepêchageLNH 2022.



He's the 1️⃣! The Canadiens have selected left winger Juraj Slafkovsky from TPS in the Liiga first overall at the 2022 #NHLDraft.#GoHabsGo pic.twitter.com/O9Soeptmgo — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 7, 2022

Slovenští mladíci přepisují rekordy

Radost východních sousedů se ovšem po malé chvíli ještě více rozpálila, jelikož zástupci New Jersey Devils, organizace, jež si vybírala hned druhého nejlepšího mladíka, oznámila jméno dalšího slovenského hokejisty Šimona Nemce. Ten se navíc stal nejvýše draftovaným slovenským obráncem v historii.

„Je to speciální večer pro mě, moji rodinu i celé Slovensko. Navíc Šimon byl hned druhý, což asi nečekal vůbec nikdo, ale o to je to nyní krásnější. Jsem rád, že už je to za mnou a můžu se začít soustředit na práci v Montrealu,“ řekl na první tiskové konferenci Slafkovský.

Dosud byl ze slovenských hokejistů nejvýše postaveným hráčem draftu útočník Marián Gáborík, jehož si v roce 2000 vybrala Minnesota ze třetí pozice. Slafkovský s Nemcem se tak postarali o nový rekord, slovenský hokej se kromě toho může pyšnit také oceněním nejvýše draftovaného útočníka i obránce v jednom ročníku. Milníkem, na něhož v minulosti dosáhli pouze Kanaďané.

Simon Nemec goes No. 2 overall in the NHL draft to the Devils.



Nemec was also born in Slovakia making this the 1st time that one country outside North America had picks 1-2 in the draft since 2004 when Alex Ovechkin went 1st and Evgeni Malkin went 2nd (Russian-born) pic.twitter.com/3gX3qe4KWe — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 7, 2022

Jiříček za Voráčkem a kamarádem Svozilem

Jako třetí na řadu přišel americký útočník Logan Cooley, po jehož službách sáhla Arizona. Čtyřkou draftu se tedy stal původní favorit na prvenství Shane Wright, který zamířil k nováčkovi do Seattlu. Páté místo pak obsadil útočník Cutter Gauthier, jenž byl přivítán organizací Letců z Philadelphie.

Šesté místo už zvedlo ze sedaček i české fanoušky, tahající Columbus Blue Jackets si do svých řad vybral plzeňského obránce Davida Jiříčka, který se stal nejúspěšnějším našincem letošního draftu a navíc součástí organizace, kde se potká například s Jakubem Voráčkem či kolegou z mládežnických reprezentací Stanislavem Svozilem.

„Je to naprosto úžasný pocit. Z Columbusu jsem nadšený, protože se tam mimo jiné potkám se svým dobrým kamarádem Stanislavem Svozilem,“ prozradil nadšený Jiříček po zvolení šestým hráčem letošního draftu.

Nejlepší fotka polibku z letošního léta? Za nás určitě tahle. ? #NHLDraft pic.twitter.com/swq4qjIWdM — NHL Česko (@NHLcz) July 8, 2022

Další československá radost propukla při výběru 26. hráče v pořadí, kdy byl na tahu tehdy už o Slafkovského posílený Montreal. A světe div se, do své organizace přitáhl dalšího Slováka, útočníka Filipa Mešára. Také český hokej se mohl pyšnit dalším klenotem v prvním kole draftu, z 28. pozice si šikovného centra z Karlových Varů Jiřího Kulicha vybralo Buffalo.

Byl to ovšem i draft plný dalších velkých překvapení. O mimořádný úspěch rakouského hokeje se postaral šikovný útočník Marko Kasper, jenž se z osmé příčky stal členem organizace Detroitu a kromě toho i druhým Rakušanem v elitní desítce za poslední tři drafty. Naopak velké zklamání letos hlásí ve Skandinávii, úplně poprvé od roku 2008 je totiž složení top 10 kompletně bez účasti švédských i finských mladíků.

Za to pro český a slovenský hokej jde o historicky druhé nejúspěšnější první kolo draftu. Lepší úvod zažili sousedé jen v roce 2004, kdy byli vybráni hned čtyři Češi a dva Slováci. Tento večírek v quebecké provincii prostě bavil.