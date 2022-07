Jenže jakmile generální manažer Canadiens Kent Hughes ohlásil za svého nového koně a zároveň šampiona draftu NHL 2022 rodáka z Košic, rozpadly se veškeré plány zámořských expertů jako domeček z karet. Ostře sledovanou bitvu o pozici jedničky vyhrál Slafkovský, na kanadského vrstevníka si nakonec počkal až nováček ze Seattlu.

Slovenská show v Montrealu. Draft NHL ovládli Slafkovský s Nemcem, Jiříček šestý

Dojatá maminka i gratulace od vrstevníka

Prohra domácího favorita však valné většině fanoušků Montrealu náladu rozhodně nezkazila. Slovenského šikulu vítaly s nadšením zaplněné tribuny Centre Bell, poté, co arénou zaznělo jméno Slafkovský, se spustil nevídaný aplaus. Pár zklamaných jedinců si sice s chutí zabučelo, převážná část ovšem jásala radostí.

Samotný Slafkovský přitom nevěřil vlastním očím. „Ani jsem neslyšel volat své jméno. Jakmile ale při výběru Canadiens zaznělo Slovakia, byl jsem naprosto v šoku. Jenom jsem nevěřícně koukal na mamku a měl husí kůži. Pro mě naprosto neuvěřitelný okamžik,“ podělil se o své pocity s novináři.

Slovák Juraj Slafkovský ovládl letošní draft NHL a míří do kanadského Montrealu.Zdroj: NHL.com

Po cestě na pódium políbil plačící maminku, objal svého otce Juraje staršího a utíkal se pozdravit i se svými kolegy z draftu. „Dobrá práce, zasloužil sis to chlape,“ slyšel z úst největšího rivala Shanea Wrighta. „Moc si toho vážím. Jeho gesto jen dokazuje to, jak skvělý je to kluk,“ ocenil slovenský hrdina okamžiku.

A i z kuloáru zámořských expertů a skautů později zaznělo, že slovenský talent zvítězil zcela zaslouženě. Ne náhodou se v posledních průzkumech objevovalo jméno košického rodáka na samotném vrcholku hráčského seznamu, každým dnem se jeho šance na vítězství zvětšovaly. Ačkoliv v Kanadě žádali triumf domácího mladíka, museli protentokrát smeknout pomyslný klobouk.

Čtvrteční večírek v Montrealu zkrátka patřil Juraji Slafkovskému. Bez debat a jakýchkoliv řečí. A když navíc o pár minut později ohlásili zástupci New Jersey Devils jako dvojku letošního draftu krajana Šimona Nemce, byla slovenská dominance definitivně podtržena. Duo parťáků, kteří to spolu táhnou už od dětských let, přepsalo u východních sousedů všemožné rekordy.

O draftu kamaráda se dozvěděl v šatně

„Neuvěřitelný moment pro mě, moji rodinu i všechny na Slovensku. Něco takového jsme skutečně potřebovali,“ ohlásil bronzový medailista z únorové olympiády v Pekingu. A co říká čerstvý šampion na úspěch svého kamaráda? „Vůbec jsem to nečekal, ale udělalo mi to velkou radost,“ dodal.

Stylové entrée. Jiříček políbil dres Columbusu a bavil zámořské novináře

Dlouho to vypadalo, že Slafkovský s Nemcem se stanou jedinými zástupci Slovenska v prvním kole draftu, jenže poté přišla na řadu druhá volba Montrealu a s ní i další slovenský přírůstek do kabiny Canadiens. Slibné šestadvacáté místo vybojoval pro slovenský hokej útočník Filip Mešár. Další z úspěšné party ročníku 2004.

„Zrovna jsem seděl v šatně a najednou uslyšel, že si Montreal vybral právě Filipa. Je to něco neskutečného, prostě historický okamžik pro celé Slovensko,“ vzkázal prostřednictvím sociálních sítí košický rodák.

Ihned poté, co na sebe Slafkovský navlékl červený dres, usedl do křesla mobilní tiskové místnosti a s úsměvem na rtech se podělil o první pocity s montrealskou organizací. „Naprosto chápu fanoušky, kteří při mém nástupu na pódium pískali. Hokej je jejich vášeň, stejně jako u mě. Já se budu snažit o to, abych si je získal na svou stranu a ukázal, že jsem pro Canadiens dobrým hráčem,“ vzkázal sebevědomě.

Malý krok pro Slafkovského, ovšem velký krok pro slovenský hokej. Zatím je tento odhodlaný teenager a nová jednička draftu pouze na začátku, už nyní však po něm dychtí celé zámoří. A to si teprve počkejme na to, až poprvé vjede na led malebné Centre Bell.