„Věřím, že v budoucnu budeme společně vzpomínat a říkat si mezi sebou, jak výjimečný večer to tehdy v Montrealu byl,“ prozradil odborník na nejprestižnější ligu světa Jan Eichler.

S jakými pocity může český a slovenský fanoušek odcházet z letošního draftu NHL?

Těžko se hledají jakákoliv slova. Je to jednoduše historický počin, který si bude hokejová společnost pamatovat ještě hodně dlouho. Obzvlášť pak příběh Juraje Slafkovského s Šimonem Nemcem, kteří si z celého draftu udělali tak trochu vlastní soutěž. To, že má slovenský hokej ve svých řadách jedničku i dvojku, považuji za naprosto bezprecedentní. A to nyní opomíjím i další úspěšné krajany. Takže bych to nazval historickou nocí pro celou českou a slovenskou hokejovou scénu.

Tři slovenští hokejisté a k tomu navíc i dva čeští zástupci. Celkem pět našinců hned v prvním kole, mohlo být snad vůbec lépe?

Dopadlo to zřejmě nejlépe jak jenom mohlo. Takové číslo je na naše poměry absolutní raritou, lepšího výsledku bylo dosaženo jen v roce 2004, tehdy prošli prvním kolem čtyři Češi a dva Slováci. Já jen věřím, že tento úspěch bude v budoucnu sloužit jako takzvaný referenční bod, že si jednou mezi sebou budeme říkat, jak skutečně výjimečný draft to tehdy v Montrealu byl.

Pojďme nejprve k samotné jedničce Juraji Slafkovskému. Bude Montreal ideálním místem pro nového slovenského hrdinu?

Troufám si říct, že ano. Samozřejmě se dlouho mluvilo o zájmu New Jersey, i vzhledem k tomu, že velká řada expertů favorizovala v boji o jedničku spíše Kanaďana Wrighta. Nedokážu odhadnout, kde by Slafkovskému bylo lépe, ale samo o sobě ocenění jedničky draftu je to nejvíce, co jenom může být. S jeho podpisem v Canadiens pochopitelně vzroste tlak médií, fanoušků i veřejnosti obecně, ale v jeho případě bych se ničeho rozhodně nebál.

Jan Eichler je mimo jiné součástí úspěšného hokejového podcastu Bomby k tyči.Zdroj: se souhlasem Jana EichleraŘada zámořských expertů ovšem argumentovala tím, že třeba právě v New Jersey by mu k rychlejší aklimatizaci pomohl zkušený krajan Tomáš Tatar.

To je samozřejmě pravda, ale pokud jste jednička draftu, tak musíte být na velké výzvy připraven. A bez ohledu na to, kde by Slafkovský podepsal, se jeho osud bude stejně počítat až na základě výkonů na ledě. Všechno ostatně ukáže až čas. Možná i horizont několika let. A kdo ví, třeba si za pár let řekne, že vítězství na draftu bylo tím nejlepším možným impulzem v kariéře. Tím chci jenom říct, že veškeré naděje, které do něj byly vloženy, bude muset tak či tak obhájit svými činy v dresu Montrealu.

Jak moc vážně to zástupci Montrealu mysleli s okamžitým zařazením Slafkovského do prvního týmu?

Když jsem poslouchal tiskovou konferenci s generálním manažerem Kentem Hughesem, zněla jeho slova poměrně odhodlaně a přesvědčivě. Ihned avizoval, že s Jurajem do následující sezony počítají, ať už by si své místo v NHL vybojoval, nebo působil na farmě v Lavalu. Já osobně si myslím, že Slafkovský šanci dostane, minimálně na těch prvních devět zápasů základní části, což bývá obvykle taková ta zkušební doba pro nováčky. A pak se uvidí. Buď si to jen ozkouší a půjde se více vyhrát do AHL, nebo všechny příjemně překvapí.

Velký večer to byl bez pochyby také pro jeho parťáky Šimona Nemce s Filipem Mešárem. Kde vlastně Slováci našli takové klenoty?

Stačí nahlédnout do krátké minulosti a uvidíme zcela jasný obraz toho, že slovenský hokej je na určitém vzestupu. Šéf svazu Miroslav Šatan podle mě odvádí velice dobrou práci, navíc má v reprezentaci k dispozici trenéra, kterému nedělá problém pracovat s mladými nadějemi. Jistě, není nutné debatovat o tom, že ročník 2004 je pro tamější hokej naprostým unikátem, ale je to také o tom, jak se s domácími talenty v těch klíčových okamžicích zachází. Pak není náhodou, že se v prvním kole draftu potkají tři stejně staří kamarádi z mládežnických výběrů.

V únoru olympijský bronz, nyní nejúspěšnější draft v historii. To zní jako slovenská pohádka.

Určitě se to dá zařadit mezi největší úspěchy v tuzemské historii. Pro slovenský hokej to bude jistě další potřebný náboj k rozvoji, myslím si, že by na to měli být taky patřičně hrdí. Dostat do prvního kola tři celoživotní parťáky, to je opravdu vynikající počin. Teď už to ale bude záležet na Slovácích, jak k celé situaci přistoupí. Zda je to začátek veleúspěšné éry, nebo šlo o pouhý výkřik do tmy. Tak či onak, pro Slovensko je to opravdu výjimečný rok.

O šestém místě Davida Jiříčka se dá ovšem také hovořit zejména v superlativech, že?

Sedlo si to krásně. Mnoho českých fanoušků si přálo, aby na něj ukázal právě Columbus, těch faktorů, proč zrovna Blue Jackets, je nespočet. Stačí jenom zmínit spolupráci s kamarádem Stanislavem Svozilem, ze které se jednou může vyklubat třeba i obranná dvojice v sestavě prvního týmu. To je vidina, jež zvedá ze židle snad každého domácího příznivce. A myslím si, že i David je s výsledkem draftu spokojený. Chtěl být v elitní desítce, to se mu také povedlo.

Mohla samotnému výběru napomoct i přítomnost finského generálního manažera Jarma Kekäläinena?

Troufám si tvrdit, že byla dokonce klíčová. Už nějaký ten pátek se o něm říká, že evropský trh mladých hokejistů má skvěle nastudovaný, i proto mě vůbec nepřekvapilo, že loni bez čekání ukázali na trochu podceňovaného Standu Svozila. Myslím si, že v Columbusu ví, co berou, je to organizace na vzestupu, což může Davidu Jiříčkovi zahrát perfektně do karet.

Co naopak čeká na Jiřího Kulicha v organizaci Buffala?

Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to podíváme. Nejprve je však důležité říct, že volba v prvním kole draftu je obrovským úspěchem a zároveň odměnou za odvedenou práci v uplynulé sezoně. Jirka si vedl náramně v dresu Karlových Varů, své výkony pak ještě více vyšperkoval na šampionátu osmnáctek, kde se to zámořskými skauty jenom hemžilo. Zájem Buffala si vyloženě vydřel a o to víc si to nyní zaslouží. V mladém kolektivu Sabres to nebude mít vůbec lehké, ale postupem času se o svou příležitost může jednoznačně hlasitě přihlásit.

Je na místě debatovat o tom, že letošní draft vyzdvihl české i slovenské mladíky zejména díky výrazně horší hráčské konkurenci?

Jedna věc se upřít nedá. Letošnímu draftu scházel oproti dřívějším ročníkům jeden takový ten pomyslný generační talent, který by čněl nad ostatními mladíky. Zatímco příští rok to bude bez debat Connor Bedard, nyní v Montrealu žádná dominance prostě nebyla. Ale na tom bych rozhodně nestavěl teorie o tom, že letošní ročník nějakým způsobem strádal. Ti kluci mají obdobnou šanci se do té NHL probojovat, také začínají v podstatě od nuly. A i já vidím v současném seznamu favority, u nichž bez pochyby věřím ve slibnou budoucnost.

Řadíte mezi ně i české duo Jiříček-Kulich?

Řeknu to asi malinko jinak. Nebudu se teď zabývat vámi zmiňovanou dvojicí, ale spíše se zaměřím na to, co tento draft může dát českému hokeji do dalších dní. A šesté místo Davida Jiříčka i osmadvacátá pozice Jirky Kulicha na to mají velký vliv. Pro mě osobně jsou dva zástupci v prvním kole draftu obrovským příslibem, na který by se tu mělo chtít neustále navazovat. Zkrátka snažit se o to, aby se takové výsledky pravidelně opakovaly, aby těch nadějných mladíků na vysokých pozicích stále a stále přibývalo. I toto je určitá cesta za lepšími zítřky hokeje v Česku.

Útočníka Jiřího Kulicha se z 28. místa ujala organizace Buffala Sabres.Zdroj: ČTK/AP/Ryan Remiorz

Nedovolím si s vámi nesouhlasit. Jsou však letošní umístění zárukou toho, že se z českých mladíků za mořem může něco nadějného vyklubat?

Zárukou určitě ne, to bych se pouštěl na příliš tenký led. (smích) Samozřejmě se od nich neočekává, že si v říjnu stoupnou na led a společnost nejslavnější ligy světa si z nich sedne na zadek. Jediný, kdo má podle mě reálnou šanci na premiéru v NHL, je Juraj Slafkovský, zbytek si bude muset ještě počkat. Nemec v draftu skončil sice druhý, ale i jemu bych doporučil jinou cestu než tlačení se na sílu do prvního týmu. Ti kluci jsou stále mladí, mají ještě čas, prostor určitě dostanou a ta šance dříve nebo později přijde. Nutno říct, že i při troše štěstí.

Ptám se kvůli tomu, že domácí historie pamatuje nespočet případů, kdy se říkalo, že je ještě čas, a pak z toho ve finále nebylo vůbec nic.

Jistě, takových už tu bylo a určitě ještě bude. Ale existují i jiné cesty, varianty, které vás mohou navést na tu správnou notu. Uvedu to na příkladu českých mladíků. Myslím si, že by nevadilo, kdyby třeba takový Jirka Kulich ještě rok setrval v extralize, to stejné David Jiříček, pokud by oběma zmiňovaným byl nabídnut dostatečný prostor na ledě a úloha korespondující s požadavky zámořských organizací. Pokud ovšem ne, dává pak největší smysl přesun do zámoří, kde si naopak zvyknou na užší kluziště i rychlejší hokej. Ale ti kluci tam musí hrát, být neustále na očích, jinak to v opačném případě může skončit i fiaskem, to máte pravdu.

Kterou cestu byste zvolil vy? Návrat do Evropy, nebo setrvání v zámořských soutěžích?

Tohle je hrozně těžká otázka. Tady to většinou záleží na každém hráči a zejména jeho domluvě s příslušnou organizací. Někteří doporučují hrát v nižších ligách za velkou louží, někomu se zase více osvědčuje varianta angažmá v elitních evropských soutěžích. Za mě je opravdu klíčové, aby mladí hokejisté hráli. Jak jinak chcete ukázat zámořským skautům, že jste na vysněnou NHL připraveni? Je to však souhra vícero faktorů. Někdy musíte taky stát ve správnou chvíli na správném místě, jít takříkajíc štěstí naproti.