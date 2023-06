Connor Bedard (Kanada)

Ústřední hvězda světového šampionátu dvacítek Kanaďan Connor Bedard.Zdroj: Profimedia

V tomto případě je opravdu zbytečné nad čímkoliv spekulovat. Informace o tom, že se kanadský generační talent Connor Bedard stane na čtvrtečním galavečeru v Nashvillu příští jedničkou draftu, už doputovala možná i do Severní Koreji. A fanoušci Chicaga mají po letech trápení konečně zase důvod k radosti. Ještě aby ne, když už na podzim bude v červenočerném dresu rozdávat hokejový um bezkonkurečně největší talent od tehdejšího výběru jmenovce a krajana McDavida.

Sedmnáctiletý génius odehrál poslední tři ročníky v kanadské juniorské soutěži, kde oblékal dres Reginy Pats po boku českého obránce Stanislava Svozila. Ve 144 utkáních si připsal neuvěřitelných 291 kanadských bodů (144+147), čímž jenom potvrdil, že se má zámořská NHL rozhodně na co těšit. Mistr světa do osmnácti i dvaceti let, naposledy si v roli nejmladšího člena juniorské kabiny Javorových listů udělal ze světového šampionátu tak trochu vlastní turnaj. Velice podobný scénář nás ovšem čeká i ve čtvrtek. A kdo ví, možná i v příštích měsících.