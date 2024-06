Jedničkou draftu kanadsko-americké NHL se stal podle očekávání kanadský útočník Macklin Celebrini. Osmnáctiletého hráče si vybralo San Jose. Celebrini, který se letos představil na juniorském mistrovství světa, kde Kanada vypadla ve čtvrtfinále po porážce s Českem 2:3, působil v poslední sezoně v týmu Boston University v soutěži NCAA.

"Je to neskutečný pocit. O tomto okamžiku jsem snil už od dětství a teď se stal skutečností. Je to úžasný pocit," řekl Celebrini televizní stanici ESPN. Rodák z Vancouveru v univerzitní soutěži nasbíral v 38 zápasech 64 bodů za 32 branek a stejný počet asistencí.

Adama Jiříčka si vybralo St. Louis:

Dvojkou draftu se stal běloruský obránce Arťom Levšunov, jehož získalo Chicago. Jako třetí volili zástupci Anaheimu a rozhodli se získat práva na kanadského útočníka Becketta Senneckeho, který přitom v žebříčcích nefiguroval v první desítce.

Nejlepší dárek k narozeninám

Velký aplaus v hale Sphere v Paradise v Nevadě sklidila zpěvačka Celine Dion, která na pódiu zastupovala Montreal a ohlásila volbu Canadians, kterou se stal ruský útočník Ivan Děmidov.

Šestým nejvýše vybraným Evropanem se stal Adam Jiříček, který právě slaví osmnáctiny. "Je to neuvěřitelné být draftovaný na narozeni," culil se Jiříček.

"Je to skvělý pocit. Jsem opravdu šťastný. Byla to dlouhá cesta dostat se sem, ale ještě delší cesta mě teď čeká. Je to první krok, bude to náročné," uvědomuje si Jiříček, který podstatnou část sezony vynechal kvůli zranění. Na juniorském mistrovství světa si poranil koleno a musel na operaci.

V NHL působí i jeho starší bratr David, kterého před dvěma lety draftoval jako šestého hráče celkově Columbus. "Bylo by to úžasné, kdybychom si oba zahráli v NHL. Je to náš sen."

Jiříčkové jsou první českou bratrskou dvojicí, která byla draftována do NHL v prvním kole. Zařadili si tak mezi slavné Evropany jako jsou bratři Hossové, Sedinové, Koivu a Svečnikové.