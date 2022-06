A letošní závěrečné krveprolití za velkou louží bude stát rozhodně za to. Mezi experty se mluví o sérii desetiletí, na největší souboj sezony se těší celý hokejový svět. Hledat favorita je přitom hodně troufalé. Tampu sice pumpují nezpochybnitelné zkušenosti z posledních tří let vládnutí, avšak ofenzivní smršť Colorada budí strach od samého počátku ročníku.

The 2021-22 #StanleyCup Final is set but who takes home the ultimate prize — the @Avalanche or @TBLightning? ?