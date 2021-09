Ve čtvrtfinále padly smolně s Finskem a následně nezvládly ani utkání o umístění s Japonskem, které je mohlo posunout do elitní společnosti pro příští mistrovství světa. Kalich hořkosti si tak vypily až úplně do dna.

„Taková je realita a je dobré se na ni podívat. Momentálně jsme zkrátka sedmý tým na světě,“ bilancoval trenér Tomáš Pacina.

Šampionát přitom začal nadějně. Jenže čtyři výhry v řadě přišly ve čtvrtfinále vniveč. Porážka 0:1 od Finska zhatila medailový sen. Zklamání se na českých hráčkách nejspíš podepsalo v utkání o páté místo s Japonskem, kterému podlehly 2:3. Přitom ve skupině stejného soupeře přejely 4:0.

„Japonsko prohrálo s americkým týmem 2:10, ale vrátilo se a bylo lépe připravené než my. To je zkrátka turnaj, to je život. Žádné výmluvy. Japonsko bylo lepším týmem, zasloužilo si vyhrát,“ nehledal alibi Pacina.

Konečné sedmé místo hodnotí jako zklamání. „Šampionát nám ukázal, kde na světě jsme. Přijeli jsme tady s jinými očekáváními. Jsme sedmí, takže se na turnaj nebudu ohlížet moc pozitivně,“ přiznal kouč na webu hokej.cz. „Sedmé místo jako úspěch určitě brát nemůžeme.“

Na litování ale není čas. Pacina musí vystoupení národního týmu v Kanadě rychle zanalyzovat a hráčky co nejlépe připravit na listopadovou olympijskou kvalifikaci pro Peking. O historický postup se Češky utkají s Maďarkami, které na mistrovství světa porazily 4:2, Norkami a nejhůře postavenými vítězkami tří předkvalifikačních skupin, které jsou na programu v říjnu.

„Každé utkání bude extrémně náročné. Všichni vědí, že jsme dobrý tým, a tak se na nás pečlivě připraví. Budou to náročné zápasy a musíme se na ně poctivě nachystat,“ upozornil Pacina.