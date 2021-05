Snili o lepším výsledku, ale turnaj pro ně skončil ostudou. Čeští hokejisté do 18 let se rozloučili s mistrovstvím světa ve čtvrtfinále, když prohráli s Kanadou 3:10. Byl to druhý výprask v řadě, předtím ve skupině prohráli 1:11 s Ruskem… Kouč Jakub Petr uvedl: "Je to kaňka."

Jakub Petr | Foto: ČTK

"Nevěděli jsme úplně přesně, co od mistrovství můžeme čekat a co se může na turnaji stát. Hlavně jsme to asi byli my a Německo, kde se soutěže moc nehrály. Nechci ale v této chvíli být jen negativní. Kluci tady zvládli přípravný zápas se Švýcarskem i klíčový duel s Německem, překvapili nás - a podle mě i sami sebe - v zápasech s Finskem i Amerikou. Ty poslední dva zápasy… Nechci říkat, že je to vystřízlivění, ale kaňka ano," řekl po vyřazení Petr.