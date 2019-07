Zdravotní problémy má už delší dobu. „Proto jsem se je letos rozhodl řešit. Pro mě je nejdůležitější zdraví a rodina. Na tyhle dvě věci dbám nejvíc. Uvidíme, co se stane, až se dám do kupy,“ líčí třebíčský rodák a dodává: „Věřím, že se mi vše povede.“

Co ho trápí, blíže nespecifikoval. „Nejsem nejmladší a tělo odchází. Problém, který mám, mě omezuje v tom, co chci dělat. Nejde o žádný obrovský zákrok, přesto mi pomůže, abych se dal do pořádku,“ vysvětluje Erat s tím, že zdravotní neduh se s ním táhne již nějaký čas.

Operaci absolvuje v Americe začátkem srpna a kdy se vrátí, zatím není jasné. „Dva, možná pět měsíců. Až to bude, tak to bude,“ sděluje Erat. „Včas se všechno důležité a podstatné dozvíte.“

Jinak se ale cítí super. „Byl jsem na golfu a je to lepší, i handicap mám dobrý. Vážně je mi fajn, ale abych byl profesionální hokejista, potřebuji vědět, že můžu něco udělat, zrychlit a nebát se, že mi něco praskne,“ povídá.

I přesto, že nebyl zcela fit a v minulé sezoně do extraligového kolotoče naskočil až v prosinci, patřil k nejvýraznějším hokejistům Komety. Na Eratovi se nijak neprojevilo, že nastoupil až v polovině sezony. Jako by ani pauzu neměl. Hokejová veřejnost žasla. Sotva skočil na led, rozdával radost. V základní části nasbíral osmnáct startů, ve kterých nastřádal sedmnáct bodů, což v té době přišlo Kometě vhod. Fungoval jí totiž pouze první útok s Petrem Holíkem, Peterem Muellerem a Martin Zaťovičem. Ostatním drhla produktivita. Ta se s Eratovým návratem do sestavy zvedla.

Martin Erat v Kometě

- Sezona 2018/2019

Základní část: Zápasy: 18. Body: 17. Góly: 3. Asistence: 14. Hodnocení +/-: +5.

Play-off: Zápasy: 9. Body: 6. Góly: 0. Asistence: 6. Hodnocení +/-: -5.



- Sezona 2017/2018

Základní část: Zápasy: 49. Body: 46. Góly: 12. Asistence: 34. Hodnocení +/-: 0.

Play-off: Zápasy: 14. Body: 11. Góly: 5. Asistence: 6. Hodnocení +/-: +6.



- Sezona 2016/2017

Základní část: Zápasy: 39. Body: 36. Góly: 13. Asistence: 23. Hodnocení +/-: +10.

Play-off: Zápasy: 13. Body: 8. Góly: 4. Asistence: 4. Hodnocení +/-: +6.



Martin Erat získal s Kometou dva mistrovské tituly a jedno čtvrté místo.

V prvním kole play-off Brno smetlo Hradec Králové a ze Zábranského družiny se rázem opět stal skvěle našlapaný stroj, který se ale zasekl v semifinále. Na vytoužený zlatý hattrick nedosáhl. „Hráč jako on má vždy velké cíle a hrozně nerad prohrává. Podle mě to bral jako velký neúspěch. Takhle prostě končit nechtěl,“ glosuje brněnský kouč Petr Fiala hnací motor Erata.

A co na to muž s desítkou na zádech? „Minulou sezonu jsem toho tolik neodehrál a staly se nějaké věci. Tělo dostalo zabrat a něco mě omezovalo, což se vyřeší. Skončit jsem mohl po první sezoně v Kometě, nebo po druhé. Měl jsem motivaci i minulý rok,“ tvrdí Erat.

Žene ho i letos a ne jen jedna. „Když máme takový mančaft a naposledy jsme vypadli v semifinále, něco ve vás zůstane,“ praví muž s 881 zápasy v NHL.

I proto ještě nechce odcházet do hokejové penze. „Navíc mám motivaci zahrát si s Plekancem a být s kluky v kabině. Když vidím, jací jsou tady lidi a co chtějí dokázat, žene mě to,“ zmiňuje i fakt, že v Brně podepsal smlouvu na další ročník jeho kamarád Tomáš Plekanec, se kterým si v Kometě zahrál už v posledním ročníku.