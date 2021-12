Tehdy se zdálo, že ony dva veleúspěšné ročníky českých juniorů na šampionátech odstartují velkou éru výjimečné výchovy mladých talentů do světového hokeje. Zlaté medaile z turnajů dvacetiletých? Značný důkaz toho, že je minimálně dobře nakročeno.

Vždyť přelom tisíciletí patřil bez debat českému hokeji. A to ve všech ohledech. Seniorští reprezentanti dosáhli na památný zlatý hattrick, v jejich šlépějích se hrdě vydali i jejich mladší kolegové, kteří si podmanili dva po sobě jdoucí světové šampionáty.

Jejich výjimečné počiny se sice malinko vytratily ve zlatých oslavách party kolem Pavla Patery a Davida Moravce, i přesto zanechaly v historii tuzemského hokeje naprosto nesmazatelnou stopu.

Hadamczik jako poslední spasitel juniorské posádky

Další roky jen potvrdily, že právě světové šampionáty juniorů z let 2000 a 2001 budou navždy zvěčněny jako pýcha mládežnické hokeje v Česku. A také to, že se zlatý přelom tisíciletí stal pouhým výkřikem do tmy.

Ještě jeden poslední nádech přišel o čtyři roky později v americkém Grand Forks, kde se svěřencům trenérů Hadamczika a Trličíka podařilo vybojovat cenný bronz. Soupiska jmen jako je Krejčí, Červenka či Frolík navíc dvakrát v turnaji vyzrála na domácí výběr USA.

Velký návrat k začátkům století? Pouhá utopie. Realita byla dosti krutá. Krutější, než se mohlo zdát. Šampionát v roce 2005 se stal posledním medailovým úspěchem českého mládežnického hokeje.

Od té doby to ve vitríně cenných trofejí zeje prázdnotou. Scénář všech dalších šampionátů byl takřka stejný. Čeští mladíci sice vždy urvali postup ze základní skupiny, ale poté přišlo kruté čtvrtfinálové vystřízlivění.

Jak je tedy možné, že se na startu nového tisíciletí podařilo mladým nadějím českého hokeje porazit světové velmoci a doručit z mistrovství zlaté medaile? Jiná doba, nebo snad pouhá shoda náhod? Dvě zlata za sebou tyto myšlenky zcela vyvrací.

„Táta“ Holík dobře věděl, jak vyzrát na světové velmoci

A argumentovat tím, že před dvaceti lety disponoval český juniorský výběr lepšími hráči než zbytek týmů, je asi taky zbytečné. Vždyť tehdejší světová špička představila jména jako Jay Bouwmeester, Rick DiPietro, Dany Heatley či Henrik Zetterberg.

Bylo to totiž o úplně něčem jiném. Už první zlatý turnaj v roce 2000 ukázal, že trenér Jaroslav Holík byl naprostým géniem mezi mládežnickými mentory. Uměl si své hráče nejen vybrat, ale následně s nimi rovněž pracovat. A do hlav vštěpoval jediné: prostě vyhrajeme.

Trenér Jaroslav Holík dokázal s mladými hokejisty neuvěřitelné věci.Zdroj: ČTK

Na turnaji ve Švédsku dokázal se svým mladým výběrem opravdu nevídané věci. Na soupisce tehdy figuroval například Martin Havlát, Zbyněk Irgl, nejlepší útočník turnaje Milan Kraft či brankářské duo Zdeněk Šmíd, Tomáš Duba.

A tato parta si pro své premiérové zlato dokráčela bez jediné porážky. V těžké skupině dokázala porazit Slovensko i Finsko, s oběma zámořskými giganty navíc uhrála cenné remízy. To všechno vykreslilo Holíkově mladíkům první místo v tabulce.

A ve zcela stejném rytmu vstoupila juniorská posádka také do vyřazovacích bojů. Ve čtvrtfinále přestřílela houževnatý Kazachstán 6:3, v semifinále poté šokovala vítězstvím 4:1 favorizované Spojené státy a svou zlatou pohádku poté dopsala ve finále proti Rusku.

Celý hokejový svět nevěřil vlastním očím. Kde se vzali tihle zlatí hoši? Českému hokeji se tehdy musel poklonit úplně každý. V lednu vládli junioři, o pár měsíců později i jejich starší kolegové.

Ještě jeden zlatý večírek pro tuto partu

Pokus o nějaké svržení však byl naprosto marný. Nastal totiž rok 2001 a galapředstavení mladých hokejistů se dočkalo úspěšné reprízy. Tentokrát se o výjimečné síle Holíkovy party přesvědčila ruská města Moskva s Podolskem.

A průběh turnaje se nesl ve zcela stejném duchu jako o rok dříve ve Švédsku. Ani tentokrát se českým mladíkům nedokázal nikdo vyrovnat. Junioři nejprve ve skupině postupně vyprovodili celky Švédska, Kazachstánu, USA i Slovenska, čímž zapsali suverénní první místo.

Tohle byla první juniorská zlatá parta z šampionátu ve Švédsku.Zdroj: ČTK

Po ledě se tehdy v dresu národního týmu proháněly opravdu zajímavá jména. Kromě nejproduktivnějšího Pavla Brendla se trenér Holík opíral třeba o Martina Erata, Tomáše Plekance či Radima Vrbatu.

Ve čtvrtfinále zvládl výběr juniorů těžký souboj se Švýcarskem, který jej následně katapultoval mezi čtyři nejlepší. V bitvě o finále čekala na české mladíky neprostupná švédská hráz. I tu se však podařilo přetlačit, po hubené výhře 1:0 slavil opět Holíkův výběr.

Už zbýval jen poslední krok. Ten nejtěžší. Avšak juniorské reprezentaci bylo slovo porážka naprosto cizí. A tak to ve finále na závěr odnesl i favorizovaný výběr Finska, který podlehl českému týmu 2:1. Druhý díl zlaté pohádky doznal své poslední tečky.

Z letošního výběru juniorských reprezentantů tuto slavnou éru nikdo nezažil. Možná by však nebylo úplně od věci vytáhnout ze šuplíku Holíkovy zlaté pohádky. Třeba se konečně stane zázrak.