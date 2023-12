Šest hokejistů, kteří v lednu získali na juniorském mistrovství světa v Halifaxu stříbrné medaile, zařadil trenér Patrik Augusta do širší nominace české reprezentace pro nadcházející šampionát hráčů do 20 let v Göteborgu. Nechybí mezi nimi útočník Jiří Kulich, který v současnosti působí na farmě Buffala v Rochesteru a v aktuální sezoně si připsal i jeden start v NHL. Vedení národního týmu získalo souhlas zástupců Sabers, že jej pro akci ve Švédsku uvolní.

Patrik Augusta | Foto: Jiří Princ/Bílí Tygři

„Dokud ale nebude ve Švédsku a s báglem a hokejkami, může se stát cokoliv,“ řekl Augusta směrem ke Kulichovi. Věří ale, že nejproduktivnější český hráč na předešlém MSJ podle dohody tři nebo čtyři dny před začátkem turnaje na sever Evropy přiletí. „Pro nás i celý český hokej je to nejlepší hráč této věkové kategorie. Určitě jsme ho chtěli mít. Zatím máme příslib, ale dokud nepřiletí, jistota tam není,“ uvedl Augusta.

Jágr znovu na ledě. V patnácti letech jsem měl nakročeno do Sparty, vzpomínal

V širší nominaci figurují tři brankáři, osm obránců a 15 útočníků. Na soupisku může být vedle tří brankářů zapsáno 20 hráčů. „Čekají nás před turnajem dvě přípravná utkání, po tom druhém proti Finsku bychom chtěli mít jasno. Podle pravidel ale s námi mohou i poté trénovat tři hráči, kteří nejsou na soupisce,“ řekl Augusta, který převzal juniorskou reprezentaci před sezonou po Radimu Rulíkovi.

Jen nebe je limit

Česko se pod jeho vedením bude snažit navázat na vydařený předchozí šampionát. „Chceme být co nejúspěšnější. Chceme jít zápas od zápasu a ideální by bylo, abychom se každým zápasem lepšili. Jak se říká, jen nebe je limit,“ podotkl Augusta. „Máme v týmu šest hráčů, kteří si k tomu minule, jak se lidově říká, čuchli. A věřím, že všichni dělají hokej proto, aby vyhrávali a byli, co nejúspěšnější. Věřím, že dokáží nakazit ostatní a budou jako lídři mužstvo přirozeně vést,“ přál si Augusta.

V kádru je 17 hráčů, kteří aktuálně působí v zámoří, a jen šest jich hraje v Česku. „Je to trochu zarážející a není to dobrá vizitka našeho hokeje. Každý má ale právo odejít do zámoří. Byl bych ale rád, kdyby v budoucnu byl větší počet hráčů doma. Je to otázka času a dalšího zlepšení podmínek, soutěží. I pro trenéry by to bylo daleko lepší z pohledu sestavení a sehrání mužstva,“ uvedl prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

Začínal na otevřeném zimáku. Teď nadějný mladík válí v extralize a sní o NHL

S ohledem na skutečnost, že se turnaj bude hrát v Evropě, musí se řada hráčů aklimatizovat. „Do startu mistrovství je dost času, takže věřím, že s tím nebude problém,“ řekl Augusta. Hokejisté si spíše budou muset zvykat na větší evropské rozměry kluziště. „I proto ale máme teď kemp v Příbrami, kde je rozměr ledu 60x30 metrů,“ podotkl reprezentační kouč.

Národní tým odletí do Švédska v neděli, první zápas na turnaji čeká juniory v úterý 26. prosince, kdy se utkají se Slovenskem. V základní skupině B Augustův výběr nastoupí ještě proti Norsku, USA a Švýcarsku. Do čtvrtfinále postoupí nejlepší čtveřice, poslední tým bude bojovat o udržení mezi elitou.