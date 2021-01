Československý výběr sice skončil pátý, ale kariéra většiny jeho členů strmě stoupala. Meluzín se probojoval i do reprezentačního áčka, s nímž v letech 1996 v rakouské Vídni a o tři roky později v Norsku vybojoval zlato.

Letos se měli jeho následovníci zúčastnit mistrovství světa v Lotyšsku a Bělorusku, ale Rada Mezinárodní hokejové federace pořadatelství druhé jmenované zemi odňala. „Podle mě to je dobré rozhodnutí, nepokoje v Bělorusku jsou a hráči by neměli klid na hokej,“ říká osmačtyřicetiletý Meluzín.

Hlavní důvod je režim prezidenta Alexandra Lukašenka, který silou potlačuje demokratickou opozici. „Myslím, že hodně hráčů by se ze strachu omluvilo a nejelo. Třeba hokejisti z Kanady jsou zvyklí na jiný servis, než aby se řešily politické věci,“ míní boskovický rodák.

Patří k těm, kteří nechtějí, aby hokej sloužil k politické propagandě. „Šampionát se dělá hlavně pro lidi a sport musí být na prvním místě,“ povídá Meluzín, který vedle dvou zlatých turnajů startoval na mistrovství světa ve Švédsku v roce 1995, kde byl český celek čtvrtý.

Meluzín věří, že po loňském zrušení se tentokrát mistrovství světa uskuteční i v době koronavirové pandemie. „Lidem pomůže, že mají co sledovat. Musíme s tím bojovat, pandemie někdy skončí a lidé potřebují nějakou radost,“ podotýká.

Pomoc s pořádáním mistrovství světa nabízejí Dánsko nebo Slovensko, ale také ho může celé uspořádat Lotyšsko. „Klidně bych nechal šampionát jen Lotyšsku, jestli si věří, že to zvládne. Aspoň by bylo mistrovství jen v jedné zemi. Doba sice není ideální, ale pořád je čas, aby se vše stihlo,“ uvažuje někdejší útočník Komety, Zlína nebo Třince.

V brněnském klubu koučuje dorostence, i když se teď potýkají s přísnými opatřeními. „Trénujeme třikrát čtyřikrát týdně po dvou, máme venku plochu rozdělenou na tři části. Není to nic veselého, ale věřím, že to brzy skončí a dostaneme se na led,“ doufá Meluzín.

Potom uvidí, jak se svěřenci připravovali individuálně. „V dorostu už kluci vědí, co mají dělat, a je to na nich. Jestli to s hokejem myslí vážně, určitě na sobě pracují. Na tréninku vidíme, kdo něco dělal a kdo jen ležel,“ směje se Meluzín.