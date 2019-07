Muži, který dlouhá léta pracoval v energetickém průmyslu, uvolnila svoji kancelář legenda klubu Dušan Salfický. Nový generální ředitel chce slavný klub opět dostat na výsluní.

Vaše jméno bylo dlouho spjato s Elektrárnou Opatovice. Jak se člověk z energetického průmyslu dostane k hokeji?

Změna z komerčního prostředí do sportovního prostředí je opravdu markantní. Nicméně pardubický hokej sleduji roky, poslední sezonu více intenzivně, a když nabídka přišla, neváhal jsem. Hokej jsem hrál a Dynamo je moji srdeční záležitostí. Tak nebyl důvod tuto nabídku odmítnout.

Jak byla tato nabídka překvapivá?

Byla malinko překvapivá, ale ne tak, aby mě jakkoliv rozhodila. Je to velká výzva.

Elektrárna Opatovice patří Danielu Křetínskému. Ten vlastní i fotbalovou Spartu. Pardubický hokej stále hledá strategického partnera. Nemůže se tak Dynamo stát další Křetínského hračkou?

(smích) Sparta Daniela Křetínského stojí hodně peněz. Nemám tak pocit, že by si k ní vzal i hokej. Nechci však mluvit za něj, ale jak ho znám, myslím si, že nemá důvod ani potřebu, aby vstupoval do pardubického hokeje.

Takže tu nejste jako muž, který mu sonduje hokejové prostředí?

To rozhodně ne. Nutno si uvědomit, že hokej či fotbal jsou sporty, které v zásadě negenerují zisk. Pokud si nějaký investor řekne, že koupí akcie klubu, musí počítat s tím, že mu nebude generovat zisk, ale jedná se primárně o společenskou odpovědnost, díky které pak může rozvíjet svoje další obchodní vztahy.

Strategického partnera však Dynamo potřebuje. Je nyní někdo v hledáčku?

Můžu říct, že o příchodu strategického partnera jednáme. Ale je to běh na dlouhou trať, kdy velkou roli hrají i výkony z posledních sezon. V naší pozici je teď velmi těžké za někým přijít a říct: „Pojďte se stát strategickým partnerem.“ Kdyby se udělal titul, tak je ta situace o dost jednodušší. Nicméně zopakuji, že strategického partnera hledáme a jednání probíhají. A věřím, že příchody Koláře, Kousala či Štěpánka jsou jasným důkazem toho, že chceme obchodním partnerům i fanouškům vrátit radost z hokeje. A ta samozřejmě úzce souvisí s obchodním partnerstvím.

Město Pardubice je stále majoritním vlastníkem. Jsou tu však i minoritní – Dušan Salfický a Petr Čáslava. Jak se vám zamlouvala slova Dušana Salfického, že hledá kupce svých akcií?

Těžko říct, co si o tom myslet. Je minoritní akcionář, asi má právo znát cenu svého podílu. Nicméně by měl vždy postupovat podle akcionářské smlouvy.

A jaká je vlastně teď pozice akcionářů a bývalých hokejistů Salfického a Čáslavy v klubu. Hodně se mluví o tom, že je to jen jakási trafika…

Rozhodně to nejsou žádné trafiky. Dušanova role je rozvíjet vztahy s klíčovými partnery, které měl na sebe navázané už v době, kdy tu byl generálním managerem. Jeho činnost je tak víceméně obchodní. U Petra je to trošku jinak. Společně s Petrem Hemským řeší hlavně mládež. Tu chce dál rozvíjet. Asi proto si teď dodělává trenérskou licenci tak, aby mohl tyto kluky více provázat i s „áčkem“. Z tohoto pohledu to vidím jako dobrou cestu, kdy ikona Dynama pomáhá s výchovou budoucích generací pardubického hokeje.

Ve své funkci jste dva měsíce. Co jste za tu chvíli stihl vypozorovat? A jaké jsou vaše vize do budoucna?

Důležité bylo podívat se zpět a zhodnotit, proč ty sezony byly takové, jaké byly. Tedy definovat chyby.

K čemu jste došel?

Určitě v tom hrála roli ne úplně ideální letní příprava, kdy hráči nebyli pořádně fyzicky připraveni. Zároveň tu byla velká fluktuace hráčů a trenérů. To samozřejmě nepřispívá k tomu, aby se v kabině vytvořil ten správný týmový duch. To si myslím, že bylo hlavní příčinou toho neúspěchu. Navíc tu byly výstřelky se životosprávou a kázní. Z toho všeho je třeba se poučit. I proto vznikl etický kodex. Budu trvat na tom, aby ho dodržovali nejen hráči a realizační tým, ale každý, kdo v našem klubu pracuje. Nechci dopustit, aby značku Dynamo ničily aféry podobné těm, které klub zažil v loňské sezoně.

Již jsme to nakousli. Po uhájení extraligové příslušnosti se vám povedlo do klubu nalákat nejenom zvučnou posilu na brankářský post, ale i pardubické legendy Kousala a Koláře. Jak se vám to povedlo?

Když jsem sem přišel, tak se jméno Jan Kolář začalo skloňovat s tím, že by byla možnost, aby se sem vrátil. Proto jsme začali hned naplno pracovat. Celé je to týmová práce. Sportovní úsek vede Jarda Kverka, ten vyjednával spolu se mnou s jeho agenty. U Jana Koláře a Roberta Kousala pak hrál velkou roli i Petr Čáslava, který s nimi byl v podstatě v každodenním kontaktu. Petr je Pardubák každým coulem a s oběma kluky hrál a jsou to kamarádi.

Je to ta cesta, kterou chcete jít? Tedy vrátit do klubu jeho legendy a zařadit po jejich bok mladé odchovance?

Ano, vnímám to tak. Člověk musí mít kvalitní hráče, ideálně odchovance, kteří se vrátí a jsou ještě v produktivním věku, kdy ještě mohou pár let hrát a navíc pomáhat vychovávat další generace.

V minulém týdnu se na soupisce podepsaných hráčů objevil i Jakub Štěpánek. Z tohoto pohledu, jak moc je nyní značka Dynamo silná?

Vzhledem k tomu, že takoví hráči mají zájem tady hrát, tak je snad ještě dost silná. Navíc snad všichni pociťují ty změny, které se tu dějí. Nicméně jsem stále přesvědčen, že Dynamo, i přes ty neúspěchy z posledních let, je stále kvalitní značkou, jejíž hodnota bude už jen stoupat.

Nedávno jste s týmem absolvoval kousek letní přípravy. Jaké to bylo? A co z týmu vyzařuje?

Užil jsem si to, ale bolelo to. Moc mě těší, že byl na hráčích vidět velký hlad po úspěchu a snaha odčinit neúspěchy. Mám pocit, že i chemie uvnitř je taková, jaká má být. Kluci dřeli na 100 procent. Tým bude po fyzické stránce připravený, jako už dlouho nebyl.

A proč jste se rozhodl s nimi trénink absolvovat. Nebylo by vám lépe za pracovním stolem při hledání dalších posil?

Chtěl jsem, aby věděli, že jsem normální člověk a nemám problém si s nimi zatrénovat. Absolvoval jsem s nimi dva tréninky – jeden výběh do sjezdovky a závod na Špindlerovku na kole. Za mě to tedy bylo super. Zároveň jsem také získal pocit toho, že to funguje dobře, tým táhne za jeden provaz a nejsou tam žádné rušivé elementy. To je pro mě strašně pozitivní a věřím, že to kluci přenesou i do extraligové sezony.

A jaké jsou tedy cíle pro nadcházející sezonu?

Jednoznačně playoff.

A co fanoušci, jak vnímají nového šéfa klubu?

Myslím, že zatím můžou být z vývoje spokojeni. Snažím se více komunikovat. Například před nedávnem jsem se s nimi sešel na severní tribuně a hodinu a půl s nimi diskutoval o všem možném. Určitě mají velká očekávání díky příchodům odchovanců. Dávají mi však pozitivní zpětnou vazbu a to mě samotného nabíjí energií.

A co politické tlaky? Ty nevnímáte?

Ty teď opravdu nevnímám. V tuhle chvíli ani není důvod. Jsem maximálně transparentní a otevřený v komunikaci. Spíš očekávám diskuzi na podzim, kdy se budeme bavit o financování. Ale obavy nemám, už jsem jedno sezení se zastupiteli absolvoval. Debata byla věcná a naprosto korektní.

Jaký plánujete rozpočet na příští sezonu?

Rád bych řekl, že vyrovnaný, nicméně konečný výsledek bude souviset s tím, jak nám pomůže majoritní akcionář a jak se nám bude dařit obchodně. A na to bude mít zase vliv, jak se nám bude dařit na ledě. Jsou to spojené nádoby. Když to shrnu, kádr A týmu nás bude stát o něco více, ale díky němu, věřím, budeme hrát atraktivní hokej, který bude naše fanoušky a obchodní partnery bavit. A to by nám mělo pomoci ekonomicky.

Nejste tedy krizový manažer?

Tohle slovo nemám rád. Jsem standardní manažer, který musí umět pracovat pod tlakem a i v krizovém prostředí. Chci dát věcem řád a pod značkou Dynamo nabízet tak zajímavé produkty, aby si našel stálé místo mezi obchodními partnery.

Obchodními partnery jsou také fanoušci. Jak je na tom nyní prodej permanentních vstupenek?

Kvůli baráži jsme začali s prodejem o týden později. Nicméně čísla v porovnání s loňským rokem se vyvíjejí dobře a jsme na tom zhruba o půl milionu korun lépe. A to i přes to avizované zpoždění.

Martin Sýkora

Rok narození: 1979

Absolvent fakulty tělesné kultury v Olomouci – obor sportovní management a marketing

Prošel různými manažerskými pozicemi ve stavebnictví a energetice, naposledy pracoval pro Elektrárny Opatovice spadající do Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského.