Semifinálová série, která už před začátkem úvodního duelu přitahuje pozornost hokejových fanoušků téměř na každém kroku. Největší favorit letošní extraligové sezony si to v přímém souboji o postup do finále rozdá s obhájcem mistrovského titulu a nedávným přemožitelem pražské Sparty. Již v neděli odstartuje na východě Čech bitva mezi pardubickým Dynamem a třineckými Oceláři. Bitva, která skutečně otestuje sílu suverénního vítěze základní části.

Utkání 21. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Předčasné finále letošního ročníku hokejové Tipsport Extraligy? Pro někoho možná přespříliš odvážná domněnka, nicméně souboj mezi vítězi Poháru Jaroslava Pouzara a trojnásobnými úřadujícími šampiony je snad tou nejlákavější semifinálovou pozvánkou, kterou si nejvyšší domácí soutěž mohla vůbec přát.

Oba soupeři se na cestě za extraligovým prvenstvím potkávají v rámci poslední dekády již potřetí, dosud se však z vítězství v sérii vždy radovali třinečtí Oceláři. V roce 2014 přehráli pardubické Dynamo ve čtvrtfinále play off 4:1 na zápasy, mnohem zajímavější průběh nabídl souboj před pěti lety, kdy se Slezané radovali až po sedmi vzájemných utkáních.

Série, ve které budou rozhodovat detaily

V uplynulých letech plnili roli favorita povětšinou právě Oceláři, nyní se ovšem trochu pozměnily role a do semifinálové bitvy vstupuje v pozici papírového lídra Dynamo. Suverénní vítěz základní části, v jehož klubové ročence najdete jediný cíl: mistrovský titul. Na další překážce však stojí soupeř, který by o zlatých happyendech mohl v kabině Východočechů klidně pořádat besedy.

A o tom, že třineckým hokejistům se s příchodem vrcholu sezony vyplatí spíše vyhýbat, už se v minulosti pár extraligových celků přesvědčilo. Před nedávnem si svůj obrázek udělala rovněž pražská Sparta, která krutě narazila do pevné ocelové zdi a namísto titulových plánů skončila už před branami semifinále. A opět v tom měli prsty trojnásobní šampioni. Stejně jako v loňské finálové sérii.

Třinec si dokázal zachovat své „play off“ kouzlo i po odchodu kouče Václava Varadi, jenž stál u zrodu zlaté éry klubu. Pod vedením Zdeňka Motáka to sice v průběhu základní části mírně skřípalo, nyní však už zase všechno funguje jako švýcarské hodinky. A Oceláři tak mohou nadále věřit ve čtvrtý zlatý skalp v řadě. Milník, který se v historii samostatné české extraligy podařil pouze hokejistům Vsetína v devadesátých letech.

To Pardubice čekají na extraligový titul již od roku 2012. Po letech obrovského trápení se na východě Čech konečně podařilo najít účinný recept, který za přispění štědrého bosse Petra Dědka a rovněž fanoušků, jimž začal hokej ve městě perníku opět chutnat, vynesl Dynamo v jubilejní 100. sezoně od vzniku klubu až mezi absolutní elitu domácí soutěže.

Do semifinále navíc Pardubice dokráčely nejrychlejším možným způsobem, když porazily Olomouc navzdory sympatickému výkonu soupeře jednoznačně 4:0 na zápasy. „Skutečnou sílu Dynama však prověří až Třinec v semifinále,“ řekl v rozhovoru pro Deník bývalý extraligový hokejista Jakub Koreis.

Hokejové utkání play-off Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Olomouc v pardudubické enterie areně.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Zadina s Musilem proti "svým"

Čeká nás série, o jejímž průběhu budou rozhodovat naprosté detaily. Hledat totiž faktory, ve kterých by jeden ze semifinálových soupeřů nějakým větším způsobem vyčníval nad tím druhým, je v podstatě zbytečné. A všemožná čísla ze základní části? Kdepak. Ta půjdou po nedělním úvodním buly v pardubické enteria areně definitivně stranou.

Oba celky může před začátkem série hřát prozatímní skvělá defenzíva, která byla (zejména v případě Ocelářů) hlavní předností na cestě za postupem do semifinále. Zatímco Třinec inkasoval v šesti utkáních od nabité sparťanské ofenzívy pouze 11 branek, Dynamo dovolilo olomouckým kohoutům ještě o čtyři přesné zásahy méně. Průměr necelých dvou obdržených gólů na zápas? Velice slušná vizitka.

Velký díl zásluhy však na tom nesou především fantastičtí brankáři, kteří spolu obstarají další zajímavý minisouboj této série. Na jedné straně obrovská jistota v Romanu Willovi, na té druhé pak žolík vyřazovacích bojů Ondřej Kacetl, jenž se s příchodem vrcholu sezony opět rozchytal do životní formy a pro Oceláře tak bude veledůležitým klíčem k uštvání pardubické ofenzívy.

Brankář Třince Ondřej Kacetl.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Východočeši se mohli ve čtvrtfinále opřít rovněž o svůj rozjetý elitní útok ve složení Sedlák-Hyka-Ciencala, který v sérii s Olomoucí nasbíral hned šestnáct kanadských bodů. To třinečtí hokejisté budou chtít zase navázat na produktivitu v přesilových hrách, jež se staly důležitým faktorem série proti pražské Spartě. A na trase Marcinko-Růžička rozhodně nebude bezpečno ani v semifinále.

Velice zajímavá série čeká zejména trenéra Marka Zadinu, jenž ještě před rokem slavil na lavičce třineckých Ocelářů třetí mistrovský titul v řadě, nicméně před začátkem sezony se přesunul právě do Pardubic, se kterými bude nyní čelit v boji o další extraligové finále svým bývalým svěřencům. „Beru to tak, jak to je. Ale určitě je to trochu specifické,“ usmíval se v rozhovoru pro Deník.

V takřka identické situaci se nachází také pardubický obránce David Musil, který byl rovněž členem loňského mistrovského kádru Slezanů a nyní bude pro změnu bojovat na druhé straně barikády. „Vzpomínky ve mně jsou, ale je nová sezona, jsem v jiném týmu a chci zase uspět. Ale speciální to bude určitě,“ prozradil devětadvacetiletý zadák.

Hvězdná jména. Špičkoví stratégové. Boj o každý centimetr ledové plochy. Toto semifinále bude bavit. Válka o finálovou vstupenku startuje již v neděli na půdě pardubického Dynama.