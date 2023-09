Nikdy není konečný. Vždycky může přijít hráč, o kterého se budeme zajímat. A kádr doplníme. Je to otevřené. My ale máme kádr stabilizovaný. Nic nás netlačí. V klidu si razíme svoji cestu.

Pokud chcete úspěch, musíte mít široký kádr. Na tom je to postavené. Tým zůstal pohromadě. V podstatě naší jedinou hráčskou posilou je Martin Kaut. Očekáváme, že nám pomůže s ofenzivou. Na rozjezd extraligy nebude k dispozici. Po lehkém zranění ještě není připravený. Ondra Rohlík je také ještě zraněný. Věřím, že se oba dají v průběhu do pořádku a naskočí do extraligy co nejdříve.

Samozřejmě být ani nespokojen nemůžu. Obhájili jsme pohár na Dolomiten Cupu. Vstoupili jsme dobře do Ligy mistrů. Spíše mi dělala vrásky zranění. Naštěstí nevypadají nějak vážně. S přípravou jsem určitě spokojen. V pátek nás čeká začátek extraligy, na který se už všichni těšíme. Novou sezonu zahájíme domácím utkáním s Litvínovem. Věřím, že před vyprodanou halou. Těším se, že padnou nějaké góly a bude to kvalitní zápas.

S tímto týmem nemůžeme myslet na nic jiného než na úspěch. To jaká medaile se podaří, se uvidí. Samozřejmě každá medaile je úspěch a hrát finále je prostě tou třešničkou. My chceme být úspěšní.

„Je hrozně málo měst a regionů, jako jsou Pardubice. A teď myslím v celé Evropě. Je něco neuvěřitelného, jak fanoušci tady hokeji fandí. Celé rodiny. Ta vášeň se přenáší z generace na generaci. My se jim to snažíme vracet různými akcemi. Hlavně se jim to snažíme vracet tím hokejem,“ chválí Petr Dědek pardubické příznivce v rozhovoru pro Deník.

Devětačtyřicetiletý boss se svými podřízenými expanduje také do Evropy. Pardubický hokej se vrátil do Ligy mistrů a hned v ní čeří vrchní hladiny. Prioritou ale zůstává nejvyšší domácí soutěž. Do ní vstupuje Dynamo s nejvěrnější podporou v zádech. Fanoušci trhli klubový i extraligový rekord v počtu zakoupených permanentek.

V souvislosti s Pardubicemi se spekuluje o příchodu Davida Krejčího. Je to ten hráč, o kterého se zajímáte?

V každém klubu by takového hráče chtěli. Pardubice určitě mají o Davida zájem. Stejně jako další kluby s vysokými ambicemi. Dál bych to nekomentoval.

Rychle ruka v rukávu

Kromě hráčských person jste všem vyfoukl trenéra Václava Varaďu. Jak se odvíjely námluvy?

Nezávisle na sobě jsme letěli do Ameriky na zápasy play off. On cestoval do New Jersey a já do Bostonu. Zavolali jsme si a domluvili se na schůzce po návratu ze zámořské mise. Ta se také uskutečnila. Vyjasnili jsme si některé věci, ale velmi rychle jsme došli ke shodě. Prakticky během týdne bylo hotovo.

V době, kdy jste ho lanařil, věděl jste, že jeho předchůdce Radim Rulík půjde k reprezentaci?

To jsem asi ani nemohl vědět. Ani jsem to netušil. Nicméně od samého začátku, kdy se v hledáčku na reprezentačního kouče objevil pan Jalonen, jsem tento krok kritizoval. Razím teorii, že český tým, by měl mít českého trenéra. Tu linku jsem jel stabilně a stále si za tím stojím. Všechny věty, které jsem pronesl na adresu kolem Českého svazu ledního hokeje se ukazují jako pravdivé. Myslím si, že to dopadlo dobře. Jsem rád, že Radim Rulík je u reprezentace. Věřím, že s týmem udělá úspěch na mistrovství světa v Praze.

Podepsat na pět let trenéra, který dosáhl na tři republiková zlata, je takové objevení zlaté žíly…

Co si budeme povídat, Vašek by do Pardubic nešel, kdyby tady nebyli tací hráči. Kdybychom nechtěli vyhrávat. On chce vyhrávat, já chci vyhrávat. Jsem takový velký fanoušek hokeje. Tím, že máme ambice, tak potom sem přijdou další dobří hráči. To jde ruku v ruce. Slyší na to noví sponzoři. Jsem rád, že jsme získali Betano. Ti se s námi spojili jenom díky tomu, že jsme úspěšní. Jsme vidět, chodí nám diváci. Máme velké hodnoty v mediálních parametrech. Velice mě těší, že tady Vašek s námi je. Stejné platí pro hráče. Osa týmu je rovněž podepsaná na pět let. Vybudovali jsme základ pro další extraligové ročníky.

V loňské sezoně vás sponzorovala sázková společnost Fortuna, letos nově Betano, které působí ve stejné branži. Jak to bylo s udělením výjimky, protože výhradní marketingový partner extraligy upřednostňuje Tipsport?

Dnes si o to může požádat každý extraligový klub. Za udělení výjimky se platí nějaká částka. Takhle je to schválené v rámci Asociace profesionálních klubů a smlouvy kolem extraligy. Betano je obrovská evropská firma. Jsem rád, že je taková nadnárodní společnost u nás.

Dynamo pokračuje se dvěma týmy dospělých. Jak je pro vás důležité, že béčko není žádná farma?

Naše vize, že jsme chtěli mít první ligu blízko sebe, je klíčová. Ukazuje se, že mladí hráči potřebují hrát. Kdyby hráli v áčku pět minut ve čtvrté pětce, tak je to nerozvíjí a nikam neposune. Takže to, že budou hrát dvacet minut a přesilovky v první lize, je pro ně daleko důležitější. Chance liga je kvalitní. Respektive týmy v ní jako Zlín, Prostějov, Třebíč. V přípravě se s nimi odehrály kvalitní zápasy. Další nás čekají v samotné soutěži. Díky béčku může být kádr Dynama široký. A především musí být. Vyřazovací kola v play off extraligy jsou totiž náročná. Přijdou zranění, tak potřebujete mít široký kádr. Kluci musí hrát co nejvíce. Nestačí jen trénovat.

Vloni naopak k odvrácení sestupu béčka pomáhali hráči z prvního týmu. Bylo to varování a už to nechcete dopustit?

Každopádně. Tu situaci, jak byla, si už vůbec nepřipustíme. Ne že bychom ji úplně podcenili, ale na začátku sezony nás provázela zranění, která to hodně ovlivnila. Nabrali jsme hned ztrátu a pak nás stálo strašně úsilí, abychom ji smazali. Proto jsme se rozhodli, že rovněž B tým posílíme. Tak, abychom neměli problémy jako v loňské sezoně, kdy jsme hráli do poslední chvíle o sestup. Chceme se pohybovat v klidném střed tabulky Chance ligy. Abychom mohli kluky kdykoliv využít v áčku. Trenér Varaďa si určitě některé hráče vyzkouší v průběhu sezony.

Z generace na generaci

Držet dva týmy dospělých znamená zvýšené výdaje. Prozradíte jaký je klubový rozpočet na tuto sezonu?

Rozpočet je 300 milionů. Kromě áčka jsou v něm zahrnuty zmíněný B tým, mládež, pronájem haly. Zkrátka veškeré výdaje a příjmy. Některé kluby uvádí rozpočet bez arény a bez dalších věcí okolo. Náš rozpočet narostl, ale… V loňském roce jsme se rozšířili o první ligu, to je skok o nějakých pětadvacet milionů. Opakuji, potřebujeme mít také široký kádr, protože víme, že když přijdou zranění v áčku, tak ho musíme doplnit kvalitními hráči. Naše strategie je jasně nastavená. Samozřejmě to pak něco stojí. Dynamo Pardubice chce být úspěšný klubem. To znamená, že potřebuje mít dobré hráče. A to se nám podařilo.

Považujete za úspěch to, že pardubický hokej je vidět na každém kroku, na každém kusu látky?

Investujeme do značky Dynamo. Dobří hráči a dobrý trenér prodávají vstupné i merchandising. Tím, jak klub roste, přicházejí noví partneři. S nimi nové příjmy, se kterými jsou ale také spojeny výdaje. Myslím si, že ta cesta je správně zvolená a rádi bychom měli do budoucna vyrovnaný rozpočet. Roky covidu nám v tom udělaly trochu nepořádek, ostatně jako v každém klubu a celé sportovní sféře. Věřím, že do budoucna uděláme rozpočet vyrovnaný. A když tam ta díra ještě bude, tak ji budou muset zalepit akcionáři.

Dá se vyselektovat kolik peněz teče do prvního týmu?

Nejde to vyčíslit do detailů. Vysvětlení je prosté. Někteří hráči jsou napsány pod B týmem, někteří pod A týmem. Někteří se dělí, nejde to úplně specifikovat. Co je potřeba zmínit, tak to, že inflace, která na Českou republiku dopadá, ovlivňuje rozpočet nejen našeho klubu. Náklady vyskočily v řádu miliónů a někde i desítek milionů. To jsou věci, které jsme nemohli ovlivnit. Spustil to covid a pokračovalo to turbulencí na trhu. Ať už to jsou energie či ceny služeb, ceny personálu, ceny cateringu, ceny jídla. Všechno se zdražuje, což znamená, že přirozeně roste rozpočet. Na druhou stranu kdyby nerostl, tak by bylo něco špatně…

Příjmy vám pomáhají zajistit fanoušci. Už na začátku sezony vás může hřát u srdce jeden rekord. Pardubičtí fans se postarali o to, že enteria arena je ze dvou třetin vyprodaná na celou sezonu. Co vy na to?

Dynamo se může pochlubit obrovskou historií. Díky tomu tady můžeme být. Klub vychoval mnoho skvělých hráčů, ze kterých se staly legendy. Klub má ambice. Kdybychom neměli ambice, tak hráči jako jsou Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka, Roman Will, tak tady nebudou. Nebude tady ani Václav Varaďa. Budujeme klub, jeho sílu. Dynamo je rodina, Dynamo je značka. Proto nám také fanoušci věří a pomáhají nám. Jsem rád, že máme takové fanoušky. Že si každý rok koupí více a více permanentek a tím tvoří v tomto ohledu rekordy. Věřím, že jim to hráči vrátí atraktivní hrou a především výsledky.

Co dodat k tomu, že sedmé semifinále se Třincem bylo vyprodané za devět minut.

Ten hlad po hokeji tady je fantastický. Pardubice jsou Hockeytown. Je hrozně málo měst a regionů jako jsou Pardubice. A teď myslím v celé Evropě. Je něco neuvěřitelného, jak fanoušci tady hokeji fandí. Celé rodiny. Ta vášeň se přenáší z generace na generaci. My se jim to snažíme vracet různými akcemi. Hlavně se jim to snažíme vracet tím hokejem. Fanoušek přijde hlavně za hokejem, abychom vítězili. Chce být také součástí atmosféry, chce vidět góly. Teď vidí střídačku plnou hvězd. Kluků, na které koukali většinou v televizi. Ať už se jednalo o NHL či KHL. Tým je nadupaný a věřím, že si celou sezonu užijeme.

Kapacita enteria areny, která pro 10 194 lidí nestačila. Vy chcete na Cihelně, nikoliv ne na závodišti, vybudovat halu s možností vyšších návštěv. V jaké se nachází fázi vaše plány?

Byl schválen návrh na změnu územního plánu. Dostali jsme šanci a já věřím, že se nám to povede. Zatím všechny kroky, které bylo potřeba podniknout, jsou v termínech. Momentálně papírujeme. Věřím, že se nám podaří vyřídit klíčová povolení, která potřebujeme. Myslím si, že podporu od města máme. Dynamo Pardubice by si nový stánek zasloužilo. Dělám všechno proto, aby to dopadlo.