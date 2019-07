Vše se stvrdilo pondělním podpisem kontraktu Štěpánka. Zkušený brankář už v Pardubicích krátce působil v sezoně 2016/2017, kdy odchytal osm zápasů. Jinak od roku 2010 působil v zahraničí, naposledy ve Slovanu Bratislava. Slovenský klub ovšem opustil Kontinentální hokejovou ligu.

"Ze dne na den jsem byl bez smlouvy. Zavolal mi pan Kverka s konkrétní nabídkou a domluvili jsme se. Neříkám, že jsem vzadu v hlavě neměl své minulé pardubické angažmá a že jsem o něm nepřemýšlel. Jsou to tři roky zpátky, je tu nové vedení, poslední příchody nasvědčují tomu, že je vše na dobré cestě a to napomohlo mému rozhodování," řekl třiatřicetiletý brankář.

Posílení na postu brankáře bylo pro pardubické vedení jednou z priorit při skládání kádru. "Příchod Jakuba Štěpánka je klíčovým atributem pro úspěšnou sezónu. Věřím, že s Ondřejem Kacetlem vytvoří kompaktní dvojici, o kterou se budeme moci výrazně opřít. Z hlediska další koncepce je pro nás také důležité, že Milan Klouček podepsal v Dynamu nový kontrakt a má zajištěné kvalitní angažmá v Českých Budějovicích. Jsem přesvědčený, že mu změna prostředí přinese hokejový i osobnostní rozvoj,“ řekl generální ředitel Dynama Martin Sýkora.

Klouček zamířil do Budějovic

Pardubický odchovanec Klouček bude oblékat dres Motoru České Budějovice, odkud bude mít vyřízené střídavé starty zpět do Pardubic. "Tato spolupráce je prospěšná pro všechny strany: náš hráč jde do špičkového klubu první ligy a měl by zde zabojovat o post jedničky,“ uvedl sportovní manažer Jaromír Kverka.

Dynamo má po příchodu Štěpánka vyřešeno brankářské obsazení. Mimo Štěpánka byli ve hře i zahraniční gólmani. "Jednání nebyla jednoduchá, byla navázaná na možné pokračování Slovanu Bratislava v KHL, měli jsme připraveno více variant, ale tato je úplně nejlepší. Ty další by se řešily angažováním zahraničního gólmana, což vždy přináší určitou míru rizika," poznamenal Kverka.

Štěpánek se hned připojí k týmu, první start by si mohl připsat během srpnového Memoriálu Zbyňka Kusého. Zkušený brankář je mistrem světa z roku 2010, ze světových šampionátů má i dvě bronzové medaile. V dresu Bernu vyhrál švýcarskou ligu, chytal mimo jiné i za Petrohrad a Čerepovec.