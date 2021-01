Ano, jedině úspěšný sportovec, což potvrzuje i Adam Musil, třiadvacetiletý útočník libereckých Bílých Tygrů, který v posledních týdnech rozjel pořádnou show.

Zatímco v prvních šestnácti duelech sezony se trefil dvakrát, v posledních sedmi hned šestkrát.„Adam je velice pracovitý hráč, je silný na kotouči a v soubojích. Má drajv do předbrankového prostoru,“ chválí kouč Liberce Patrik Augusta.

Vyzdvihuje tak vlastnosti, které míval rovněž Jaroslav Holík. Ostatně podobnost mezi vnukem a dědou je vidět na první pohled v obličeji mladík jakoby slavnému hráči z oka vypadl.

„Má buldočí vůli po tátovi a dědovi. Jeho tvrdá práce ho potom vynesla na úroveň, na které momentálně je,“ říká Bedřich Ščerban, šéf jihlavského klubu, kde Adam i s bratrem Davidem v mládeži vyrůstali.

Velký talent

„Adam byl o něco větší grázlík než David. Nebyl tak poslušný u trenérů, ale hokejově mu bylo dáno. Neměl svoji výkonnost tak vydřenou jako David,“ vzpomíná Jiří Jungwirth, momentálně manažer a sekretář mládeže Dukly, který bratry v žácích trénoval.

Zdroj: Deník„Od nás odešel do zámoří ještě v žákovském věku do Ameriky, kde se dál rozvíjel. Ale i v žácích už bylo patrné, že je to velký talent,“ netají. Grázlík býval na ledě také děda, velmi tvrdě hrál i táta František, o strýcovi nemluvě a brácha David rovněž není žádné ořezávátko. Výjimkou byl jen prastrýc Jiří, elegán a technik.

„Děda je mým velkým vzorem, myslím na něj každý den. S tátou mi vždy říkali, ať makám. Snažím se z toho čerpat,“ vykládá Adam.

V překladu to znamená, že plánuje proměnit svůj hlavní cíl. Rád by si zahrál v zámořské NHL, kde brácha David absolvoval už čtyři zápasy, táta František 797 a strýc Robert, zvaný Bobby, dokonce 1314.

Nejvyšší ambice

„Adam má do budoucna ty nejvyšší ambice. Je členem jedné z nejtradičnějších českých hokejových rodin a s hokejem doslova vyrůstal,“ říká trenér reprezentace Filip Pešán, jenž forvarda přivedl před minulou sezonou do libereckého kádru.

Útočník tím pozměnil způsob, jak se dostat do NHL. Dříve se o šanci rval v juniorce a nižších ligách v zámoří, Kanadu dokonce reprezentoval na Hlinka Cupu do osmnácti let. Nyní už má však na kontě osm startů za české národní mužstvo dospělých. Pokud se jeho rozlet nezastaví, přibudou další. A zřejmě i pozvánka do vysněné ligy.