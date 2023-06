Ještě na začátku sezony platil za jeden z největších příslibů nadcházejícího draftu slavné NHL. V dresu brněnské Komety prožil nevšedně turbulentní nováčkovský rok, který vyšperkoval historickým stříbrem české dvacítky na světovém šampionátu. Ani to ovšem osmnáctiletému útočníkovi Eduardovi Šalému (zatím) nestačilo na to, aby si před životním večerem za velkou louží získal dostatečnou přízeň náročných skautů.

Neuvěřitelně rychlý a šikovný na hokejce. Přehled o hře, kterým se může pyšnit jen opravdu vybraná společnost českých hokejistů. Před pár lety by brněnští fanoušci bez váhání ukázali na tehdejší vyrůstající hvězdičku Martina Nečase, nyní pějí velice podobné ódy na další vzácný kousek z vyhlášené jihomoravské líhně.

Eduard Šalé. Teprve osmnáctiletý vytáhlý mladíček, který už ovšem druhým rokem poutá pozornost mezi domácí elitou. Své první zásahy v extralize sice slavil ještě s košíkem na helmě, přesto už si v Brně stihl vysloužit pověst nástupce současné ikony Caroliny s číslem 88.

V uplynulém ročníku zaujal například v únorovém utkání proti pozdějším šampionům z Třince, které sestřelil hned třemi přesnými trefami. Ve věku 17 let a 330 dnů se tak stal druhým nejmladším autorem hattricku v extralize hned po starším kolegovi Jakubu Šindelovi. A naprosto zaslouženě si po skončení sezony vyzvedl ocenění pro nejlepšího nováčka soutěže.

Slušná vizitka před blížícím se draftem NHL, nemyslíte? A to by člověk málem zapomněl zmínit lednový úspěch české dvacítky na světovém šampionátu v Kanadě, odkud výběr trenéra Rulíka dovezl vzácné stříbrné medaile. Ani tam se Šalé s šesti kanadskými body před zraky zvědavých funkcionářů rozhodně neztratil.

Navíc už před začátkem důležitého turnaje pro všechny budoucí absolventy draftu patřil brněnský útočník mezi hýčkané zboží. Zejména v očích analytika a bývalého generálního manažera Calgary Craiga Buttona, jenž si Šalého zamiloval natolik, že mezi fanoušky vypustil doslova šílenou prognózu, v rámci níž se osmnáctiletý talent ocitl na druhém místě hned za hvězdným Kanaďanem Connorem Bedardem.

S touto troufalou volbou nejspíše sám přestřelil, přesto se český šikula nadále objevoval mezi jmény v top desítce žebříčku. Po lednovém mistrovství světa dokonce setrval v elitní čtyřce, nakonec zakotvil „až“ na sedmé pozici. V tu chvíli se ovšem jednalo o naprosto famózní výchozí pozici směrem k červnovému draftu.

„Vidím v něm elitního ofenzivního křídelníka. V jeho hře je obrovský potenciál a zároveň příslib do budoucna,“ liboval si Button v umu výjimečného teenagera. „Týmům bych doporučil, aby byly schopné posoudit to, čím by jednou mohl být. Podívejte se třeba na Pastrňáka, který se z konce prvního kola stal ligovou superhvězdou,“ dodal.

Jenže kromě Buttona byste velké příznivce brněnské hvězdičky napříč zámořskými skauty hledali jen velmi obtížně. Některé predikce jej sice pořád staví do elitní desítky, ve valné většině žebříčků se však Šalé nachází ve druhé, třetí anebo až dokonce čtvrté desítce, kam jej například zařadil web DobberProspects.

A ani s přibývajícím časem se ohlasy na současnou domácí jedničku vůbec nemění. Třeba zámořský deník The Athletic udělal před nedávnem anketu mediálně přeceňovaných hráčů na draftu a právě jméno brněnského křídelníka zaznívalo mezi experty poměrně často. Rozhodně více než by bylo žádoucí.

„Je velice šikovný, typově hráč do elitní lajny, ale bohužel u něj máte pocit, že je to přesně ten hráč, kterého draftujete a po několika letech se ho snažíte vyměnit do jiné organizace,“ zaznělo v anketě. „Vadí mi nevyrovnanost jeho výkonů. I kvůli tomu je těžké chtít po něm v tuto chvíli sáhnout,“ řekl další z hokejových expertů.

Eichler: Může se ukázat jako hodnotná volba

„Má všechny nástroje, aby se prosadil jako hráč NHL, ale bez správného použití to může přijít vniveč. Jeho přizpůsobení na nejvyšší úroveň zatím nebylo úspěšné, ale to neznamená, že nebude schopen rozvíjet své všestranné dovednosti,“ napsal před nedávnem filadelfský novinář Scott Cole, jenž aktuálně vidí Šalého na konci prvního kola.

A jen málokterému hokejistovi se povede takovým způsobem rozdělit odbornou veřejnost na dva názorové tábory. „U Edy je zajímavé, jak velký má rozptyl. V predikcích se pohybuje mezi 9. místem až pozicemi ke konci prvního kola. Reálnější je ovšem umístění někde mezi 20. až 25. místem, což momentálně víceméně odpovídá,“ myslí si hokejový komentátor a odborník Jan Eichler.

„Není to ale o kritice, spíše bych to označil otazníky, které se objevují směrem k jeho schopnostem přenést svou hru do Severní Ameriky,“ pokračuje. K tomu přispívá i fakt, že zůstal letošní sezonu v Brně a nebyla taková možnost jej porovnat s ostatními talenty. Pokud se ale dokáže rychle adaptovat, může se nakonec ukázat jako hodnotná volba.“

Výjimečné schopnosti vs. nevyrovnanost výkonů a nedostatečné přizpůsobení. Co nakonec zvítězí v poznámkách zámořských funkcionářů? Nejen to se dozví Šalé a spol. už ve čtvrtek 29. června v Nashvillu.