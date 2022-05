Šalé v uplynulém roce podal mnoho důkazů o potenciálu, který v něm dřímá. Naposledy na světovém šampionátu osmnáctiletých, kde s Jiřím Kulichem táhli národní tým, který skončil čtvrtý. Rodák z Brna nasbíral devět bodů. „Martina Nečase jsem obdivoval, byl to takový můj vzor. Jestli mě někdo přirovnává k Nečasovi, to moc nesleduju, ale samozřejmě mě to těší. Budu rád, když se mi podaří jít stejnou cestou,“ pověděl kreativní forvard.

Zatímco v poslední době je patrný odliv talentovaných hokejistů do zámoří nebo do Finska, Šalé zůstal podobně jako Nečas v Kometě, i když si v předminulém ročníku odskočil do finského Ilvesu Tampere. „V Česku se tehdy kvůli koronaviru nehrálo, jedna z variant byla zamířit do Finska. Tak jsem šel. Potom jsem se rozhodoval, jestli se tam vrátím, nebo zůstanu v Kometě. Vyhrálo Brno. Jsem tu doma, mám tu lepší podmínky a dobře se o mě starají,“ shrnul Šalé důvody, proč upřednostnil české prostředí před finským.

Jediným logickým krokem pro něj v příští sezoně je soutěž dospělých. Mládežnické kategorie totiž přerostl. V juniorské extralize nasbíral devětaosmdesát bodů v devětatřiceti zápasech, mezi dospělými už má navíc úvodní aklimatizaci za sebou.

V uplynulém ročníku dostal v dresu Komety šanci v deseti zápasech a připsal si dva góly plus jednu asistenci. „Byl jsem hrozně rád za takovou příležitost. První tři čtyři zápasy to nebylo ono, všechno si sedalo. Rozkoukal jsem se a dal první gól. Sice trochu se štěstím (v únorovém zápasu proti Kladnu, kdy mu namazal gólman Landon Bow puk na hokejku – pozn. red.), ale přestal jsem se pak bát a věřil si na kotouči,“ vzpomenul Šalé.

Geny podědil po pradědovi

Hokejové geny podědil po svém pradědovi Slavomíru Bartoňovi, který vybojoval s tehdejší Rudou hvězdou sedm československých mistrovských titulů, hokej na nejvyšší úrovni hrál i děda Milan. „Moc to v rodině neřešíme. Děda mi ale o pradědovi vykládal. Možná jsem měl trochu dané, že budu hokejista,“ přemítal brněnský rodák.

Kdoví kde se až zastaví cesta produktivního forvarda, který by mohl být v příštím roce jedním z nejžádanějších hráčů na draftu NHL. „Tohle ještě neřeším, na mistrovství světa sice bylo hodně skautů, ale ty zajímali kluci z ročníku 2004, kteří jdou na draft letos. Mám ještě čas,“ přesvědčoval Šalé.

Z šampionátu se vrátil v pondělí a konečně si může po předlouhé sezoně na chvíli oddechnout. „Dám si na pár dní nebo týdnů klid a pak začnu s přípravou. Jsem rád za dobré zápasy, které jsme na šampionátu odehráli. Nejprv tam byl trochu smutek, že se nám nepovedla medaile, ale nemáme se za co stydět. Střelecky jsem se trápil, měl jsem tam nějaké tyčky, tak jsem aspoň nahrával,“ popsal Šalé, jenž dal gól a na osm jich přihrál.

Pokud jeho vývoj půjde dál podobně jako v uplynulém ročníku, mají se brněnští fanoušci na co těšit.