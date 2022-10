Nálepka nástupce Martina Nečase, navíc v očích náročných brněnských fanoušků, to se musí líbit, že? Je to pěkné, to bez debat. Slýchávám to často, ale nepřísluší mi se k tomu nějak přirovnávat. Martina jsem samozřejmě sledoval, když tady v Brně hrál, byl to takový můj vzor, hráč, ke kterému jsem aktivně vzhlížel. Ale nyní se soustředím hlavně na sebe a svou hru, abych se k němu jednou mohl skutečně přirovnat. (smích)

Vidíte se v něm na ledě, nebo jste úplně odlišným typem hráče?

Určitě se budeme lišit ve stylu hry, to je pochopitelné, ale je pravdou, že v určitých aspektech na ledě, jako je třeba herní myšlení, se s Martinem poměrně dost ztotožňuji. Navíc tehdy byl také v pozici nejmladšího hráče a podívejte, kam to nakonec dotáhl.

Teenageři, na scénu! Extraliga se letos může těšit na přehlídku dravého mládí

Martina jste v dresu Komety musel sledovat, když byl právě ve vašich letech a dotáhl klub až ke dvěma extraligovým titulům. Vzpomínáte?

Jasně, jsou to krásné vzpomínky. Pravidelně jsem na áčko chodil jako fanoušek, nebo když se naskytla možnost, tak jsem vypomáhal jako uklízeč ledu. Takže mé první setkání s Martinem na ledě bylo poměrně netradiční. (smích) Ale přítomen jsem byl samozřejmě u obou titulů, nejprve se slavilo tady u nás v Brně a o rok později jsem dokonce cestoval i do Třince.

Něco takového máte taky v plánu?

Myšlenka je to krásná, to jednoznačně. Já osobně se tu chci ukázat v tom nejlepším možném světle a pro další úspěch Komety udělám maximum. Buďme upřímní, letos to asi úplně nebude o mně, ale máme nesmírně silný kádr, takže pokud si to všechno sedne, tak věřím, že můžeme s chutí navázat na tehdejší zlatou éru.

Brněnský talent Eduard Šalé si premiéru v mužském áčku odkroutil už v loňském ročníkuZdroj: ČTK / Taneček David

Je vám teprve sedmnáct let, už nyní však svítí jméno Šalé v poznámkách skautů po celém světě. Jak si to užíváte?

Sem tam se něco ke mně dostane, ale abych řekl pravdu, tak nejsem úplně ten typ hráče, který by si takové věci aktivně vyhledával. Mimo stadion se vždycky snažím od hokeje alespoň na chvíli odpočinout a naplno si užívám svého volného času. Takže ano, je to určitě příjemná starost, ale že bych se tím nějak pravidelně zabýval, to vůbec ne.

V Brně už musíte být celebrita. Stává se vám, že vás lidé poznávají na ulici?

Tak horké to zase nebude, nebojte. (smích) Ale máte pravdu, že občas se mi stane, že když procházím kolem lidí, tak zaslechnu, že jsem to já, ten hokejista, ale rozhodně ne v nějakém pravidelném měřítku. Na to tu v Kometě máme jiné celebrity.

Například?

To bych vám mohl klidně vyjmenovat kohokoliv z kabiny kromě mě. Ale tím jsem na nic nechtěl narážet. Bylo to myšlené tak, že je určitě rozdíl v tom, když jdu po ulici já a pak třeba náš kapitán Martin Zaťovič.

Když jste zmínil právě Martina, tak mě hned napadají jeho pravidelné vtípky na adresu mladších spoluhráčů. Už jste si také něco vyslechl?

Na to snad ani nepotřebujete odpověď. Martin je v této oblasti ostřílený matador, rád si střílí z mladých kluků, takže samozřejmě už jsem si leccos vyslechl i já. Ale jak je člověk v kabině každý den, tak si postupně zvykne a pak už si z toho ani nedělá těžkou hlavu.

Nové pořádky v Evropě? Hlavně pryč z Ruska. Jak válka pomohla hokejové extralize

Na tréninky musíte nejspíš pořád dojíždět veřejnou dopravou, viďte?

Pokud zrovna neseženu odvoz, tak bohužel ano. Ale pár klukům z naší mladé party už bylo osmnáct a mají svá auta, tak se mi občas poštěstí a na trénink jedu s nimi. Zejména ráno je to celkem vítaná pomoc. (smích)

Řidičák už je ale pomalu za dveřmi, ne?

Blíží se to, ale neplánuji na to nějak spěchat. Určitě si ho budu chtít co nejdříve udělat, ale vnímám ve svých plánech mnohem důležitější priority, takže nejprve si splním své úkoly v dresu Komety a potom můžu pokukovat třeba i po novém autíčku.

Hned ve druhém kole jste na ledě Českých Budějovic otevřel svůj gólový účet. Kolik jich tak letos plánujete nasázet?

Marně jsem doufal, že se mě na to nezeptáte. Na tohle se strašně těžko odpovídá, já si nerad dávám tyto velké celosezonní cíle, snažím se jít vždycky zápas od zápasu, a hlavně chci na ledě podat co nejlepší výkon. Zatím nám to v útoku s Adamem Zbořilem a Andrejem Kollárem funguje, teď však bude potřeba na to navázat a neusnout na vavřínech.

Eduard Šalé v dresu brněnské KometyZdroj: ČTK / Šálek Václav

Vnímáte, že je na vás každým zápasem upjatá stále větší pozornost?

Asi to tak bude, ale já jsem v tomto hrozný pohodář. Snažím se tyto věci vůbec neřešit, chci jen dělat to, co mě baví, dělat to na sto procent, a hlavně být prospěšný pro svůj tým. Možná teď zním malinko flegmaticky, ale není to tak, že bych o to neměl zájem. Jen se snažím nezatěžovat si hlavu zbytečnostmi.

Máte v současné kabině brněnské Komety svého pomyslného osobního strážce, který na vás jednoduše nedá dopustit?

Osobního ne. Troufám si ale říct, že máme v kabině spoustu starších a zkušených borců, kteří by se za své mladší spoluhráče postavili a sjednali si patřičný respekt. Vím, že třeba právě Martin Nečas měl svého hokejového „tátu“ Martina Erata, ale v současné době nikoho takového v kabině nemáme.

Když jste takový pohodář, tak ani nervozita vám zřejmě příliš starostí nepřidělá.

To vůbec ne, s nervozitou jsem snad nikdy neměl sebemenší problém. Obecně se snažím si z hokeje nedělat těžkou hlavu, na ledě se soustředím jen na sebe a ten daný okamžik. Ale samozřejmě vám nebudu lhát, když jsem vloni debutoval v áčku, taky mě to malinko dostalo. Po pár zápasech jsem se ale srovnal a od té doby už jsem si užíval každý další zápas.

Snový rok šikuly Blümela. Po bronzu z MS a státnicích válí i v přípravě Dallasu

Poté, co jsem viděl pár vašich kousků na letním Gretzky Hlinka Cupu, došlo mi, že se hokejem opravdu bavíte. Byla tohle taktika na zámořské skauty?

Věděl jsem, že je to velice sledovaný turnaj a že mám jedinečnou šanci se ukázat. Měl jsem tu možnost si jej zahrát už loni, tentokrát jsem však dostal roli týmového lídra, takže ta očekávání byla určitě mnohem větší. O to šťastnější jsem potom byl, že se mi podařilo splatit veškerou důvěru trenérů i celého kádru.

Měl jste v průběhu turnaje nějaké pohovory se zámořskými agenty či skauty?

Něco málo tam proběhlo, vzpomínám si, že jsem absolvoval pár rozhovorů v angličtině pro zámořské deníky. Nebyly to přímo dotazníky, ale spíše takové otázky a odpovědi pro tamější hokejové fanoušky, něco ve formě představení se, jestli mi rozumíte. Na skauty zatím nedošlo, na to je podle mě ještě času dost.

Šalé patřil na letním Hlinka Gretzky Cupu mezi nejlepší hráče celého turnajeZdroj: Paprskář Pavel / Česká editoriální fotografie / Profimedia

Draft NHL se i přesto neprodleně blíží, sám si asi přečtete, jak na tom momentálně jste. Jsou však nějaké vytyčené cíle pro léto?

Na ta průběžná postavení se snažím nedívat. Samozřejmě cílem je udělat v Brně dobrou sezonu, vypracovat si tady v domácím prostředí ještě silnější postavení a pak jednoznačně zazářit na šampionátu do osmnácti let. To jsou takové dva ústřední cíle do nadcházejících měsíců.

A co prosincový šampionát dvacítek, ten jste do plánu nezahrnul?

Stojím nohama na zemi a vím, že tohle rozhodnutí stejně sám neovlivním. Jediné, co pro to mohu udělat, jsou adekvátní výkony na ledě, zbytek už je potom otázkou pro jiné a povolanější osoby. Lákadlo je to velké, ale jak říkám, nechám to plynout a uvidíme, jak to dopadne.