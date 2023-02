Také poslední zápas českých hokejistů na Švédských hrách v Malmö provázelo několik změn v základní sestavě. Do branky národního týmu se vrátil vítkovický Aleš Stezka, jenž v sobotním duelu s Finskem střídal za stavu 4:0 pro soupeře Petra Kváču.

Ostuda českých hokejistů. Finové nasázeli svěřencům trenéra Jalonena šest branek

Zpět do hry naskočil také pardubický obránce a debutant v reprezentaci Ondřej Vála a rovněž forvardi Kryštof Hrabík s Lukášem Jaškem. Pozici třináctého útočníka zaujal i pro nedělní klání se Švýcarskem olomoucký mladík Jan Bambula.

Výběr vedený kapitánem Janem Kovářem, který naskočil do jubilejního 150. utkání v dresu národního mužstva, toužil odčinit sobotní zpackaný zápas proti Finsku, kterému podlehl vysoko 1:6. „Něco si k zápasu řekneme a proti Švýcarům do toho musíme jít a vyhrát,“ řekl v předvečer závěrečného vystoupení ve Skandinávii dvaatřicetiletý kanonýr ve službách Zugu.

Úvodní gól a po něm přetahovaná

Čeští hokejisté vstoupili do utkání velice aktivně a stejně jako v duelu s Finy si hned zkraje první třetiny vytvořili několik šancí. Slibný start zužitkoval už po necelých šesti minutách hry útočník brněnské Komety Jakub Flek, který ujel do samostatného úniku a přesným zásahem za záda švýcarského brankáře Aeschlimanna poslal národní tým do vedení.

Po úvodním tlaku se hra postupně vyrovnala a šance začaly přicházet také na straně soupeře české reprezentace. V závěru prvního dějství navíc oslabil národní tým obránce Lukáš Klok, jenž dostal za naražení na hrazení vyšší trest na pět minut. Svěřenci trenéra Jalonena si však s oslabením poradili na výbornou a do kabin tak odcházeli s jednobrankovým náskokem.

Prostřední dějství v Malmö nenabídlo žádnou branku ani příliš pohledného hokeje. Na začátku třetiny si zajímavou příležitost vypracovali Švýcaři, nicméně přečíslení tři na dva, na jehož konci stál útočník Willy Reidi, zneškodnil skvělým zákrokem brankář Stezka. Těsně před sirénou zase mohl poslat národní tým do dvoubrankového trháku Lukáš Jašek, se svým zakončením zpoza branky ale neuspěl.

Kromě toho však bylo 2431 přítomných diváků svědky spíše taktické bitvy se spoustou osobních soubojů, avšak bez větších střeleckých příspěvků. Za celou třetinu vyslaly oba celky na branku pouze 10 pokusů, a i proto zůstalo skóre po dvou dvacetiminutovkách bez jediné změny.

Druhý bod vystřelil Chlapík

Třetí třetinu načali lépe čeští hokejisté, cestu za druhou brankou ale výrazně komplikovala neefektivita v zakončení. V 50. minutě se však přeci jenom podařilo dostat kotouč za střídajícího švýcarského brankáře Nyffelera, šikovná teč Jiřího Smejkala ale nemohla být po přezkoumání u videa uznána kvůli vysoké holi.

A když už se zdálo, že se svěřencům trenéra Jalonena podaří hubený náskok udržet, přišla nečekaná rána. Těsně před koncem početní výhody Švýcarů se o vyrovnání postaral Mike Künzle, jenž vyslal na českou svatyni nebezpečnou střelu, kterou navíc těsně před Stezkou přizvedl pod horní tyč stojící obránce Ondřej Vála.

Závěr třetího dějství v Malmö už nic zásadního nepřinesl a utkání tak dokráčelo až do prodloužení. Hned na jeho začátku si národní tým vybojoval důležitou přesilovou hru, kterou po necelé minutě nekompromisně zužitkoval po přesné přihrávce Michala Kempného kanonýr Filip Chlapík.

Češi po vydřeném vítězství 2:1 skončí na turnaji se čtyřmi body nejhůře na třetím místě. V případě, že Finové porazí domácí Švédy za plný počet bodů, bude národní tým pod vedením kouče Jalonena druhý.

Švédské hokejové hry v Malmö, součást Euro Hockey Tour:



Švýcarsko - Česko 1:2 po prodloužení (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 56. Kunzle - 6. Flek (A. Musil, Klok), 62. Chlapík (Kempný, H. Zohorna). Rozhodčí: Björk, Holm - Jonsson, Yletyinen (všichni Švéd.). Vyloučení: 3:1, navíc Klok (ČR) 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 2431.



Sestavy:

Švýcarsko: Aeschlimann (29. Nyffeler) – Frick, Fora, Mi. Müller, Gross, Bichsel, Vouardoux, Geisser, Delémont – Zehnder, Thürkauf, Herzog – Knak, Jäger, Künzle – Bader, Schmid, Miranda – Riedi, Senteler, Meyer. Trenér: Patrick Fischer.

ČR: Stezka - Zámorský, Jordán, Mozík, Kempný, Pýcha, Klok, L. Zábranský ml., Vála - Chlapík, Jan Kovář, Smejkal - Jašek, Sobotka, H. Zohorna - Flynn, A. Musil, M. Kovařčík - Hrabík, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.