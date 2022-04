Nájezd komise posvětila

Boleslavští pak sice reklamovali, že se Svačina s kotoučem vracel, na výhře Ocelářů to už ale nic nezměnilo. "Podali jsme strašně obětavý výkon, postupně to byl vyrovnaný zápas. Došel do nájezdů a rozhodl jeden nájezd, o kterém nejsem přesvědčený, že byl regulérní. Regule říkají, že se nesmí kotouč vrátit zpátky, že musí jít ve směru dopředu, a to se nám nepozdávalo,“ hodnotil utkání boleslavský trenér Radim Rulík.

Svačina o sporném nájezdu: Za mě je to gól. S pukem také míchám dopředu a dozadu

A co na sporný moment říkal střelec Svačina? „Nechci spekulovat, jestli jsem udělal pohyb dozadu, nebo ne. Od toho jsou jiní. Ale vyhýbal jsme se mu a svou hokejkou jsem udělal pohyb dozadu. Jenže když jedu s pukem, také s ním míchám dopředu dozadu. Za mě gól. Ale jistý si nejsem. To bych kecal.“

Bezprostředně po utkání se momentem zabývala i komise rozhodčích, která během úterního poledne potvrdila regulérnost branky. „Hráč prováděl trestné střílení souvisle a manévrem se pouze běžnou kličkou vyhnul zakročujícímu brankáři. Zpětný pohyb puku v takovém případě není v rozporu s výkladem pravidla 24.2,“ stojí v oficiálním prohlášení komise.

Gulaš si rýpl do Šindlera

Vedení 2:0 na zápasy si do Budějovic veze i Sparta, která ve druhém utkání Budějovice jednoznačně přehrála 5:1. Jihočechům se ve třetí třetině naprosto zhroutila hra a namísto tlaku za vyrovnáním se nechal Motor šestkrát vyloučit.

„Já vyloučení hodnotit nebudu, Sparta má druhý bod. Věřím, že to otočíme. Za mančaft můžu říct, že jsme spokojení. Že jsme měli tolik vyloučených? Na to se asi budete muset zeptat pana Šindlera,“ rýpl si útočník Milan Gulaš do předsedy komise rozhodčích.

Jestli chceme vyhrát, musíme dát více gólů než jeden, má jasno Jiří Ondráček

Nepříznivý vývoj ve třetí třetině podráždil i zlého muže Budějovic – David Štich se už podruhé v sérii snažil vyvolat bitku, na starosti si ho ale vzal slovenský obr Milan Jurčina, který zádaka Budějovic zneutralizoval. Třetí zápasy semifinálových sérií pokračují ve čtvrtek.